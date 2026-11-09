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        Haberler Yaşam Halfeti’de 26 yıl önce su altında kalan yapılar gün yüzüne çıktı

        Halfeti’de 26 yıl önce su altında kalan yapılar gün yüzüne çıktı

        Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarında yapılacak rutin sızıntı kontrolleri kapsamında 29 Ekim'den beri su tahliyesi yapılıyor. Atatürk Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte Halfeti'de yaklaşık 26 yıldır su altında bulunan yerleşim alanları yeniden gün yüzüne çıktı. Göl üzerinde hizmet veren yüzer restoranların bir kısmı ile bazı tekneler de karaya oturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 16:31 Güncelleme:
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        Halfeti'de 26 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!

        Atatürk Barajı mansabında gerçekleştirilecek rutin sızıntı suyu ölçümleri nedeniyle 29 Ekim’de Birecik Barajı’nda kontrollü su tahliyesine başlandı.

        Su seviyesinin toplam 8 metre düşürülerek 377 metre kotuna indirilmesi planlanırken, çalışmaların 15 Kasım 2026’da tamamlanması ve su seviyesinin yeniden normal düzeye ulaşması hedefleniyor.

        Barajın 2000 yılında su tutmaya başlamasıyla büyük bölümü su altında kalan Halfeti’de, tahliyeyle birlikte tarihi yapılar ve eski yerleşim alanları yeniden gün yüzüne çıktı.

        Tarihi Ulu Cami ve eski mezarlık alanlarının da ortaya çıktığı bölgede, baraj gölündeki su seviyesinin düşmesi turizm faaliyetlerini etkiledi. Göl üzerinde hizmet veren yüzer restoranların bir kısmı ile bazı tekneler karaya oturdu.

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        Halfeti Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim-15 Kasım 2026 tarihleri arasında Birecik Barajı rezervuarındaki su seviyesinin günlük 50 santimetreyi aşmayacak şekilde düşürülerek 377 metre kotuna indirilmesinin ve bu seviyede tutulmasının planlandığı belirtildi.

        Çalışmalar süresince Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarında su seviyesine bağlı olarak içme ve kullanma suyu temini, sulama faaliyetleri ile su iletim sistemlerinde geçici aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi.

        Kaymakamlık, vatandaşlardan olası değişikliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

        *Haberin görselleri İHA ve DHA'dan servis edilmiştir.

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        #halfeti
        #Şanlıurfa
        #Atatürk Barajı
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