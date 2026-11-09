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        Kapadokya'nın giriş kapısı Avla Kanyonu, doğaseverlerin uğrak noktası oldu

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 'Kapadokya'nın giriş kapısı' olarak bilinen, milyonlarca yıl önce volkanik aşınmalar ve fay kırıklarıyla oluşan 1,5 kilometre uzunluğundaki Avla Kanyonu, doğaseverlerin uğrak noktası oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:09 Güncelleme:
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        Kapadokya'nın giriş kapısında saklı! "Burada her şey var"

        'Kapadokya'nın giriş kapısı' olarak bilinen Soğanlı Vadisi’nin sonunda yer alan Avla Kanyonu, doğaseverleri orta zorluktaki yürüyüş yolu ile keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

        Kanyon sadece doğal güzelliğiyle değil, tarihi kalıntılar ve eski yerleşim yerleriyle de vatandaşların ilgisini çekiyor.

        Fay kırığıyla oluşup su akıntılarıyla zamanla şekillenen kanyon; 1,5 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 4 metre genişlikte ve 15 metre yükseklikte bir koridor şeklinde devam ediyor. Kanyonu, Kayseri ve yakın illerden birçok doğasever ziyaret ediyor.

        "BURADA HER ŞEY VAR"

        Bölgeyi sıklıkla ziyaret eden K2 Dağcılık Kayak ve İhtisas Spor Kulübü Yöneticisi Mustafa Eliaçık, "Kayseri'ye 70 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’ndeki Avla Kanyonu’ndayız. 50 kişilik bir ekiple her hafta sonu yaptığımız tırmanışlardan birini burada gerçekleştiriyoruz. K2 Spor Kulübü olarak sadece yüksek irtifa ve kayak alanında değil, aynı zamanda bu tür trekking faaliyetlerinde de yer alıyoruz. Burası Avla Kanyonu olarak bilinir ve bir tabiat harikasıdır. Burayı ziyaret edenler sadece doğa gezisi yapmakla kalmıyor, kendilerini adeta tarihin içinde buluyorlar. Sağlarında ve sollarında peri bacaları var. Doğal ve insan eliyle oluşturulmuş yuvalar var. Kuş yuvaları ve soğuk hava depoları var. Hem tarih hem piknik hem gezi; burada her şey var. Bütün halkımızı, Kayserilileri ve tüm Türkiye’yi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

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        "ÇOK EĞLENCELİ"

        Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji bölümünün Ugandalı öğrencisi Samuel Obedgiu ise "Bugün Soğanlı Vadisi’ne geldik. Avla Kanyonu’ndayız. K2 grubu ile geldik. Çok eğlenceli. Yeni arkadaşlarla tanıştık. Bizimle birlikte buraya gelin" dedi.

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