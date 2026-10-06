Kars'taki milyonlarca yıllık bazalt sütunlar dağcıların yeni rotası oldu  

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyü yakınlarında yüzeye çıkan lavların Geç Miyosen döneminde soğuması sırasında sınırlı bir bölgede beşgen ve altıgen prizma şeklinde oluşan sütunlar​​​​​​​, "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi"nde yayımlanarak literatüre kazandırılmasıyla ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 1890 rakımda bulunan bazalt sütunlar, sahip oldukları doğal görünümüyle bölgeye gelen dağcıların uğrak noktası oluyor. Kars ve Iğdır'dan dağcılar, bazalt sütunlara yürüyüş gerçekleştirerek bölgeyi rotalarına ekledi.

Iğdır Dağ Safarisi Kulübü üyesi Ali Öztürk, bazalt sütunların jeolojik açıdan dikkat çekici bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Sütunların çok güzel bir görüntüsü var. 10 kişilik bir ekiple ziyarete geldik, bir keşif yaptık ve yeni rota oluşturduk" dedi.

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Öztürk, dağcıların yeni rotalar oluşturmaya devam ettiğini anlatarak, bazalt sütunlarını ise herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Amatör dağcı Hakan Duman ise doğal bir jeolojik oluşum alanını rotalarına eklediklerini dile getirerek, bütün dağcıları bölgeye doğal oluşumu görmeye davet etti.