Erzurum'da özellikle soğuk havalarda tercih edilen kelle paça çorbası, lezzeti ve besleyici içeriğiyle sofralardaki yerini koruyor. Geleneksel lezzet rehberi TasteAtlas tarafından kullanıcı oylarıyla oluşturulan 'dünyanın en iyi sakatat yemekleri' listesinde 4,1 puanla 5'inci sırada yer alan kelle paça çorbası, uluslararası gastronomi dünyasında da ilgi görüyor.

Koyun veya kuzu başı ile ayaklarının etleri kemiklerinden ayrılana kadar uzun süre kısık ateşte kaynatılmasıyla hazırlanan kelle paça çorbası, kolajen açısından zengin içeriğiyle biliniyor. Genellikle sarımsak, sirke, limon suyu veya unlu terbiye ile servis edilen çorba, özellikle kış aylarında ve sabah kahvaltılarında tüketiliyor.

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Erzurum'da kelle paça çorbasının fiyatı işletmelere göre 250 ila 350 lira arasında değişirken, daha küçük porsiyonlarda sunulan az çorbanın fiyatı da miktarına göre farklılık gösteriyor. Geleneksel lezzetin hazırlanması ise uzun ve zahmetli bir süreç gerektiriyor.

"KENDİNE HAS BİR TADI VE ÖZELLİĞİ VAR"

Çorba işletmesi sahibi Emrullah Barkın (54), kelle paçanın hazırlanışının zahmetli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kelle paça kolajen açısından iyidir, sağlık için de iyidir. Biz de burada kelle paçayı yapıyoruz, tabii müşterilerimiz memnun oluyor. Grip ve bu tür hastalıklar için faydalıdır. Kelleler bir gün önceden bize gelir, suya yatırırız. Belirli aralıklarla 3-4 su değiştiririz. Daha sonra bunu kazanlara alırız, kazanlarda kaynatır, üzerine çıkan köpüğünü, kefini, kanını alırız. Ondan sonra ikinci bir suyla pişirmeye çıkarırız. Meşakkatli bir iş, biraz yorucudur. Bizde kelle paça çorbasına yürek veya herhangi bir et katışı yok. Sadece kellenin yanak ve dilinden yapıyoruz. Kelle eti dışında et katılmasını tavsiye etmem. Orijinali daha iyi olur, daha sağlıklı olur. Kelle paça çorbası özellikle ayak paçayla karışık çok lezzetli oluyor. Yani ikisinin karışımı daha faydalı olur. Ben öyle tavsiye ederim. Ama kellenin de kendine has bir tadı, özelliği var."

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"SÜREKLİ TÜKETTİĞİMİZ BİR ÇORBA"

Kelle paça çorbasını düzenli olarak tükettiğini belirten Sertaç Sekmen ise "Kelle paça hem sağlıklı hem kolajen içerikli, sürekli tükettiğimiz bir ürün. Yani diyebilirim ki dünyada beşinci sırada, burada yeseydi belki üçe, ikiye, bire kadar da çıkabilirdi. Sağlıklı, içeriğinden de çok memnun olduğumuz, kendine has bir lezzeti olan bir ürün. Ben çok memnunum, sürekli de tüketiyoruz zaten" dedi.