Karadeniz ikliminin hakim olduğu kentin Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi, dağ keçilerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede yoğun olarak bulunan dağ keçileri, insanlarla iç içe bir yaşam sürüyor.

Mahalle çevresindeki dağlık alanlarda yaşayan yaban keçileri, zaman zaman bahçelere kadar inerek otluyor, derelerden ve su kaynaklarından su içiyor. İnsanlarla iç içe yaşamaya alışan dağ keçileri, mahallelinin de ilgisini çekiyor.

Olur-Artvin kara yolunun Ormanağzı Mahallesi mevkisinde yavrularıyla otlayan dağ keçileri, sürücüler tarafından görüntüleniyor. Araçlarını durdurarak bir süre keçileri izleyenler, daha sonra yollarına devam ediyor.

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"MAHALLEMİZİN GÜZELLİKLERİ"

Ormanağzı Mahallesi’nde yaşayan Yıldırım Çalışkan, dağ keçilerini mahallede görmekten mutlu olduklarını belirterek, “Dağ keçileri bahçelerimize kadar gelip otluyor, su içiyorlar. Bunlar bizim mahallemizin güzellikleri” dedi.

"AVLANMALARINA MÜSAADE ETMİYORUZ"

Mahalle keçilerinin doğal bir değer olduğunu ifade eden Özkan Aydın ise “Dağ keçileri bahçelerimize kadar inip otluyor, dereden su içiyorlar. En önemlisi, biz mahalle sakinleri olarak bu keçilere sahip çıkıyoruz. Avlanmalarına müsaade etmiyoruz. Onları koruyup kollayarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz” diye konuştu.