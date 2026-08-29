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        Haberler Yaşam Nilüfer yapraklarıyla kaplı Gölbaşı Gölü tekne turlarıyla tanıtılıyor

        Nilüfer yapraklarıyla kaplı Gölbaşı Gölü tekne turlarıyla tanıtılıyor

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 792 hektarlık Gölbaşı Gölü, nilüferlerle kaplanan yüzeyi ve doğal güzellikleriyle tekne turlarına katılan ziyaretçileri ağırlıyor. Sabah ve gün batımında düzenlenen turlar, doğaseverlere gölü yakından keşfetme fırsatı sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        Hatay'da görsel şölen! Nilüfer yapraklarıyla kaplandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen tekne turlarına katılanlar, nilüfer yapraklarıyla kaplanması nedeniyle yeşile bürünen Gölbaşı Gölü'nün doğal güzelliklerini keşfediyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenen göl, ilkbaharda göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

        Adalar Mahallesi sınırında yer alan 792 hektarlık gölün tanıtılması için hazirandan itibaren özel firmalar tarafından tekne turları düzenleniyor.

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        Her gün sabah erken saatlerde ve gün batımında organize edilen turlara, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler ilgi gösteriyor.

        Nilüfer yapraklarıyla kaplı gölü tekneyle gezen ziyaretçiler, yeşile bürünen bölgenin güzelliklerini yakından inceliyor.

        GÖLDE KISA VE UZUN SÜRELİ GEZİ TURLARI YAPILIYOR

        Tekne kaptanı Tayfur Açık, göldeki nilüferlerin her mevsim görsel şölen sunduğunu söyledi.

        Turların talebe göre 15-30 dakika sürdüğünü dile getiren Açık, "Tekne turlarından dolayı insanlar buraya akın etmeye başladı. Misafirlerimizi elimizden geldiğince güzel ağırlamaya çalışıyoruz. İnsanlar tekneye bindiklerinde çok mutlu oluyorlar. Gölde iki teknemiz var. Hafta içi her teknede 35-40, hafta sonu ise 100 misafir gezdiriliyor" diye konuştu.

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        Ziyaretçilerden Ebru Taşer, Gölbaşı Gölü'nün Hatay'ın gizli kalmış doğal güzelliklerinden olduğunu belirtti.

        Eşi ve 2 çocuğuyla tekne turunun tadını çıkardıklarını söyleyen Taşer, "Beyaz nilüferleri görme şansımız oldu, güzeldi. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Daha önce Adalar Mahallesi'ne birkaç defa geldim ama ilk defa tekneye biniyorum" dedi.

        Abdullah Coşar da tekne turu sayesinde gölü keşfetme şansı bulduklarını kaydetti.

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        #Gölbaşı Gölü
        #Hatay
        #haberler
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