Rüyada altın bulmak, tabir geleneğinde ayrıntısına göre karşılık bulan rüyalardandır. Bulunan altının çeyrek mi, külçe mi, yüzük ya da bilezik mi olduğu tabiri değiştirir. Altının yerde, toprakta, suda ya da define olarak bulunması hükmü ayrıştıran bir başka ölçüdür. Rüya sahibinin bulduğu altını saklaması, birine vermesi ya da bozdurması da tabire yön verir.

Rüyada altın bulmak

Rüyada altın bulmak, beklenmedik bir yerden gelecek kazanca ve bolluk bereket içinde geçecek bir döneme delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılı günlerinin sona ereceğine, borçlarından ve maddi yüklerinden kurtulacağına işaret eder. Uzun süredir duran işlerin yoluna gireceğine, kapanmış kapıların yeniden açılacağına yorulur.

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Bu rüya kudret ve itibar sahibi olmaya, çevrede saygınlık kazanmaya delalet eder. Hayırlı evlada ve iş hayatında elde edilecek başarıya işaret eder. Eline geçecek malın bereketli olacağına, altını bulan kimseyi darlıktan çıkarıp ferahlığa ulaştıracağına yorulur. Ticaretle uğraşan için kazancın artmasına, işsiz olan için iş bulmaya, borçlu olan için borcun kapanmasına delalet eder.

Altının rüyada ele geçmesi, rüya sahibinin gücünün ve imkânının artacağına işaret eder. Bir süredir çekilen darlığın ardından eline toplu bir mal geçeceğine, geçim sıkıntısının ortadan kalkacağına delalet eder. Hayırlı haberlerin peş peşe geleceğine ve uzun süredir beklenen müjdeye kavuşulacağına yorulur.

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Bekar için hayırlı bir evliliğe, evli için hayırlı bir habere ve aile huzuruna delalet eder. Rüyayı bekar bir kadın görmüşse hayırlı ve maddi gücü yerinde bir erkekle evleneceğine işaret eder. Evli bir kadın görmüşse eşinden hayır göreceğine ve bir bebek haberi alacağına delalet eder. Ev halkının geçiminin rahatlayacağına ve evin bereketinin artacağına yorulur.

Rüyada ölmüş birinin altınlarını bulmak

Rüyada ölmüş birinin altınlarını bulmak, büyük paralar kazanılacağına delalet eder. Altını bulan kimsenin uzun zamandır olmadığı kadar mutlu olacağına işaret eder. Eline toplu bir mal geçeceğine ve sıkıntısının kalkacağına yorulur.

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Rüyada altın takı bulmak

Rüyada altın takı bulmak, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenen şeylerin gerçekleşeceğine işaret eder. Bekar kız ve erkek için hayırlı bir evliliğe delalet eder. Bulunan takının yüzük, bilezik, kolye, küpe ya da zincir olması hayrın hangi yönden geleceğini gösterir; hüküm hepsinde rüya sahibinin lehinedir.

Rüyada altın yüzük bulmak

Rüyada altın yüzük bulmak, müjdeli bir haber almaya ve özel hayatta güzel bir gelişmeye işaret eder. Rüyada altın yüzük bulmak ve takmak da aynı müjdeye delalet eder. Bekar için hayırlı bir evliliğe, evli için beklenen bir sevince yorulur. Bulunan yüzüğün alyans olması hükmü değiştirmez; rüyada altın alyans bulmak, özel hayatta atılacak hayırlı bir adıma işaret eder.

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Rüyada altın bilezik bulmak

Rüyada altın bilezik bulmak, rahat ve güzel günlere kavuşulacağına işaret eder. Mekân değiştirileceğine, yakın zamanda evlat sahibi olunacağına ve yaşanan günün kıymetinin bilineceğine delalet eder. Rüyada altın bileklik bulmak aynı tabire girer. Bileziği bulup takmak da bu hükmün dışında değildir; rahat bir döneme girileceğine yorulur.

Rüyada altın kolye bulmak

Rüyada altın kolye bulmak, boyna takılan bir ziynetin ele geçmesi olduğundan rüya sahibinin maddi, manevi ve sağlık yönünden istediği şeylerin gerçekleşeceğine işaret eder. Bekar olan kız ve erkek için hayırlı bir evliliğin habercisidir.

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Rüyada altın küpe bulmak

Rüyada altın küpe bulmak, kulağa takılan bir ziynetin ele geçmesi olduğundan rüya sahibinin beklediği şeylere maddi, manevi ve sağlık yönünden kavuşacağına delalet eder. Bekar kız ve erkek için hayırlı bir evlilik alametidir.

Rüyada altın zincir bulmak

Rüyada altın zincir bulmak, halkaları birbirine tutunmuş bir ziynetin ele geçmesi olduğundan rüya sahibinin maddi ve manevi yönden istediklerinin birbiri ardınca gerçekleşeceğine delalet eder. Bekar için hayırlı bir evliliğe, evli için aile içinde huzura işaret eder.

Rüyada define altın bulmak

Rüyada define altın bulmak, yokluktan kurtulmaya ve zenginlik elde etmeye işaret eder. Akrabaların desteğiyle huzur bulunacağına, hayatta yeni bir sayfa açılacağına ve rüya sahibinin kendi işinin sahibi olacağına delalet eder. Rüyada altın define bulmak, rüyada altın gömü bulmak ve rüyada altın hazine bulmak aynı hayra delalet eder. Rüyada gömü altın bulmak, uzun süredir çekilen darlığın sona ereceğine ve eline toplu bir mal geçeceğine yorulur. Rüyada hazine altın bulmak da rüya sahibinin malının ve itibarının artacağına işaret eder.

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Rüyada küp altın bulmak

Rüyada küp altın bulmak, zorlukların ortadan kalkacağına ve büyük bir zenginliğe kavuşulacağına işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde değer göreceğine delalet eder. Rüyada altın küpü bulmak, bir küp altın bulmak ve küple altın bulmak aynı anlama gelir.

Rüyada altın aramak ve bulmak

Rüyada altın aramak ve bulmak, çocukların masraflarının karşılanacağına delalet eder. Arayışın sonunda yokluktan kurtulmaya ve zenginlik elde etmeye işaret eder. Emek verilen işin karşılığının alınacağına yorulur.

Rüyada bir kese altın bulmak

Rüyada bir kese altın bulmak, yokluktan kurtulmaya ve zenginliğe kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibinin kendi işinin sahibi olacağına ve evine bereket gireceğine delalet eder.

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Rüyada bulunan altının cinsine ve durumuna göre tabiri

Bulunan altının cinsi eline geçecek kazancın büyüklüğünü, durumu ise o kazancın ne kadar sağlam olduğunu gösterir. Çeyrek altın, külçe altın, altın para ve gram altın bulmanın hepsi rüya sahibinin malındaki bir artışa delalet eder. Altının halis çıkması hayrı kuvvetlendirir, sahte çıkması ise umulan karşılığı düşürür.

Rüyada çeyrek altın bulmak

Rüyada çeyrek altın bulmak, maddi kazanca işaret eder. Beklenen kısmetlerin kısa süre içinde geleceğine, borçtan kurtulup rahata erişmeye delalet eder. Rüyada yerde çeyrek altın bulmak da aynı hüküm altındadır; eline geçecek malın hesapta olmayan bir taraftan geleceğine yorulur.

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Rüyada külçe altın bulmak

Rüyada külçe altın bulmak, bolluk, bereket ve refahın habercisidir. Maddi yönden büyük bir artış yaşanacağına, hayırlı adımların atılacağı vaktin geldiğine ve yönetici konumuna ulaşılacağına işaret eder. Rüyada külçe altın bulmak ve almak da bu hayrın dışında değildir.

Rüyada altın para bulmak

Rüyada altın para bulmak, bolluk, rahatlık ve bereket manasına gelir. Rüya sahibinin eline bir miktar para geçeceğine, borçlarından ve maddi yüklerinden kurtulacağına işaret eder. Bekar için hayırlı bir evliliğe, evli için büyük bir mutluluğa delalet eder. Rüyada para ve altın bulmak da bu hüküm içinde yer alır.

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Rüyada gram altın bulmak

Rüyada gram altın bulmak, bolluğa ve berekete işaret eder. Rüya sahibinin eline bir miktar mal geçeceğine, maddi yükünün hafifleyeceğine ve refah içinde bir döneme gireceğine delalet eder.

Rüyada sahte altın bulmak

Rüyada sahte altın bulmak, hayal kırıklığına delalet eder. Umut bağlanan bir işten beklenen karşılığın alınamayacağına işaret eder. Bulunan altının gerçek olduğu görülmüşse hüküm döner; az maliyetle çok kazanmaya yorulur.

Rüyada eski altın bulmak

Rüyada eski altın bulmak, yaşama yeni bir yön verileceğine ve huzurlu bir hayat sürüleceğine işaret eder. Çalışılan alanda rakip kalmayacağına, uzun süredir çözülmeyen sıkıntıların çözüleceğine yorulur.

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Rüyada cumhuriyet altını bulmak

Rüyada cumhuriyet altını bulmak, elden ele dolaşan basılı bir altın paranın ele geçmesidir. Rüya sahibinin eline bir miktar para geçeceğine ve sıkıntı veren borcun kapanacağına işaret eder. Bekar olan için hayırlı bir evliliğe, evli olan için büyük bir sevince yorulur.

Rüyada tam altın bulmak

Rüyada tam altın bulmak, bölünmemiş bütün bir altının ele geçmesi olduğundan rüya sahibinin geçiminin baştan aşağı rahatlayacağına işaret eder. Maddi yükün ve borcun üzerinden kalkacağına delalet eder.

Rüyada altın tozu bulmak

Rüyada altın tozu bulmak, altının en ufak parçasının bile ele geçmesi olduğundan rüya sahibinin malında bir artış olacağına işaret eder. Sıkıntılı günlerin kapanacağına ve duran işlerin açılacağına delalet eder.

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Rüyada yerde altın bulmak

Rüyada yerde altın bulmak, sıkıntılardan yakın zamanda kurtulmaya işaret eder. Kırılan itibarın yeniden kazanılacağına, işsiz olan kimsenin iş bulacağına delalet eder. Kısmetin ansızın açılacağına ya da bir mirasa yorulur. İşleri durmuş kimse için borçların kapanacağına, darlıktan çıkılıp ferahlığa erişileceğine işaret eder. Bekar için hayırlı bir kısmete, evli için aile huzuruna delalet eder. Altının yerde durur hâlde görülmesiyle eğilip alınması arasında hüküm farkı yoktur, ikisi de hayır yönündedir.

Rüyada yerde altın bulup toplamak

Rüyada yerde altın bulup toplamak, yeni bir iş sahibi olmaya ve kazancın artmasına işaret eder. Çevrede saygı görüleceğine, kapalı kalmış meselelerin açıklığa kavuşacağına ve şanslı bir döneme girileceğine yorulur.

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Rüyada topraktan altın bulmak

Rüyada topraktan altın bulmak, bereket ve bolluk içinde geçecek bir döneme girileceğine işaret eder. Rüya sahibinin bir sebeple büyük ve önemli bir kimse olacağına delalet eder. Maddi sıkıntıların sona ereceğine ve işteki kazancın garantiye alınacağına yorulur. İş kuran kimse için işin kök salacağına, kazancın sürekli hâle geleceğine işaret eder.

Rüyada toprak altından altın bulmak

Rüyada toprak altından altın bulmak, sabrın sonunda muradın gerçekleşeceğine işaret eder. Anlaşmazlıkların hızla çözüleceğine, iş hayatındaki başarının artacağına ve sıkıntılı bir dönemin kapanacağına delalet eder. Rüyada toprak altında altın bulmak, sabredenin dileğine kavuşacağına ve işlerinin açılacağına yorulur.

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Rüyada kaybolan altını bulmak

Rüyada kaybolan altını bulmak, istendiği kadar kazanca sahip olunacağına ve dertlerden kurtulunacağına işaret eder. Çalınan altınların bulunması, kötü muameleden uzak kalınacağına ve mutlu olunacağına delalet eder. Rüyada altın kaybetmek ve bulmak, rüyada altın kaybedip bulmak ve rüyada kaybettiği altını bulmak, istenen kazanca kavuşulacağına ve dertlerin dağılacağına yorulur. Altını bulduktan sonra kaybetmek de hayra yorulur; güzel bir haber alınacağına, evlat sahibi olunacağına, işlerin çoğalacağına ve evin bereketinin artacağına işaret eder.

Rüyada altının bulunduğu yere göre tabiri

Altının nerede bulunduğu, gelecek hayrın hangi taraftan geleceğini belirler. Evde altın bulmak kalıcı bir mutluluğa ve huzurlu bir aile ortamına, camide altın bulmak bolluk ve bereket dolu bir yuvaya, denizde ve kumsalda altın bulmak yıkılmaz dostluklara ve hayırlı bir kısmete işaret eder. Ormanda altın bulmak hayırlı kazançlara, kuyuda ve çukurda altın bulmak işinde ustalaşıp yeni bir başlangıç yapmaya, çantada ve cüzdanda altın bulmak sorunların bitmesine, taşın içinde altın bulmak zenginliğe ve mutluluğa, çamurda altın bulmak zor durumların üstesinden gelinmesine delalet eder.

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Rüyada yolda altın bulmak

Rüyada yolda altın bulmak, yeni alanlara yönelineceğine ve iyi işler yapılacağına işaret eder. Rüya sahibinin önünün açılacağına ve meselelere net bir gözle bakacağına yorulur. Rüyada sokakta altın bulmak, rüya sahibinin yeni alanlara yöneleceğine ve önünün açılacağına delalet eder.

Rüyada suda altın bulmak

Rüyada suda altın bulmak, helal yoldan kazancın artacağına ve maddi ferahlığa işaret eder. Durgun suda bulmak kolay kazanca, akan suda bulmak emekle elde edilen bol kazanca yorulur. Bekar için istenen şeylere kısa sürede kavuşmaya delalet eder. Rüyada suyun içinde altın bulmak, rızkın temiz yoldan geleceğine ve geçimin rahatlayacağına yorulur.

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Rüyada çöpte altın bulmak

Rüyada çöpte altın bulmak, sıkıntıların en kısa zamanda ortadan kalkacağına işaret eder. Aile hayatında hayırlı haberler alınacağına delalet eder. Hiç ummadığı bir taraftan eline mal geçeceğine yorulur.

Rüyada tarlada altın bulmak

Rüyada tarlada altın bulmak, uzun süredir kurulan büyük hayalin gerçekleşeceğine işaret eder. Emek verilen işte bereket görüleceğine ve maddi sıkıntının sona ereceğine delalet eder.

Rüyada altın madeni bulmak

Rüyada altın madeni bulmak, uzun süredir rahatsızlık veren sorunların ortadan kalkacağına işaret eder. Rahatlık ve zenginlik içinde yaşanacağına, rüya sahibinin imkânlarının artacağına delalet eder.

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Rüyada mezarlıkta altın bulmak

Rüyada mezarlıkta altın bulmak, yüksek bir makama sahip olunacağına işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde itibar kazanacağına ve saygınlığının artacağına delalet eder.

Rüyada altın bulmak ve saklamak

Rüyada altın bulmak ve saklamak, atılan her adımın hayırlı günler ve hayırlı haberler getireceğine işaret eder. Maddi ve manevi yönden iyi koşullara sahip olunacağına, sıkıntılardan kurtulunacağına delalet eder. Altını bulup sahibine vermek, sofraların zenginliğine ve sevilen bir işle uğraşarak para kazanmaya delalet eder; çevrede yol gösterecek kimselerin çıkacağına ve kızgınlıkların sona ereceğine işaret eder. Altını bulup birine vermek, rahatlığın ve bolluğun süreceğine, borçların ödeneceğine, duaların kabul olacağına yorulur. Bulunan altını bozdurmak ise değer verilen kimselerle önemli ortaklıklara girileceğine, iş ve aile hayatında büyük bir sevince işaret eder.

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Rüyada çok altın bulmak

Rüyada çok altın bulmak, kâr getirecek girişimlerde bulunulacağına işaret eder. Kısa süre içinde büyük bir mevkiye terfi edileceğine ve zorlukların sevilen bir kimsenin desteğiyle sona ereceğine delalet eder. Rüyada bir sürü altın bulmak, kâr getirecek işlere girişileceğine ve rüya sahibinin mevkisinin yükseleceğine delalet eder. Bulunan altının küçük ya da büyük olması hükmü bozmaz; rüyada küçük altın bulmak da rüyada büyük altın bulmak da kazanca ve berekete yorulur.