Rüyada asker olmak, rüya sahibinin kendisini üniforma içinde, bir birliğin parçası olarak gördüğü rüyaların genel adıdır. Bu sayfada rütbeli, acemi ya da bordo bereli asker olmak, askeriyede ve kışlada bulunmak, terhis olmak, savaşmak ve askerlikten kaçmak gibi haller ayrı ayrı ele alınır. Yorum, rüyadaki askerliğin hangi aşamada olduğuna, rüya sahibinin rütbesine ve asker olanın kendisi mi yoksa eşi ya da sevgilisi mi olduğuna göre değişir.

Rüyada asker olmak

Rüyada asker olmak tabircilerin hemen hepsince hayra yorulur. Rüya sahibinin zahmetli bir işi sabırla taşıyacağına, sonunda o işin sıkıntısından kurtulacağına delalet eder. Bu yükün ardından iş hayatında kısa sürede terfi gelir, kişi itibar ve mevki kazanır.

Bu rüya, kişinin zorluklara dayanma gücüne de işarettir. Rüya sahibinin sıkıntının ardından yeniden toparlanıp yoluna devam edeceğine, kendisine verilen görevi yarıda bırakmayacağına yorulur. Çalışkanlığı ve düzenli hayatı sayesinde iyi yerlere geleceğine, emeğinin karşılığını alacağına da delalet eder.

Rüyada asker olmak rızkın genişlemesine de alamettir. Kazancın artacağına, elindeki işlerin büyüyeceğine delalet eder. Üzüntülerin sevince döneceği, sıkıntılı bir dönemin ferahlıkla kapanacağı da tabirde yer alır. Rüya sahibi o sırada ağır bir sorumluluk altındaysa rüya, bu sorumluluğun boşa gitmeyeceğinin ve sonunda yükselişle ödüllendirileceğinin haberini verir. Yakın çevrede saygınlığın artması, sözünün dinlenir hale gelmesi de bu yükselişin parçası sayılır.

Rüyada asker olduğunu görmek

Uzun süredir devam eden sıkıntıların yakında sona ermesi, rüyada asker olduğunu görmenin ilk tabiridir. Rüya sahibinin iş hayatında başarı kazanacağına, çevresindeki itibarının yükseleceğine işaret eder.

Rüyada asker olduğunu görmek küslüklerin bitmesine de delalet eder. Aile ya da arkadaş çevresinde süren dargınlıklar sona erer, aradaki soğukluk dostluğa döner. İş hayatında sarsılan güven de tazelenir ve rüya sahibi çekindiği görevlerin üstesinden rahatça gelir. Rüyada kendini asker olarak görmek de böylece uzun zamandır beklenen rahatlığa kavuşmanın alametidir.

Rüyada rütbeli asker olduğunu görmek

Rüyada rütbeli asker olduğunu görmek, rüya sahibinin işlerinin kısa sürede büyük kâr getireceğine işaret eder. Tuttuğu yolun doğru olduğuna, helal kazançla huzurlu bir hayat süreceğine delalet eder. Omzunda rütbe taşımak kişinin yöneticilik yeteneğine de yorulur.

Rüyada askerde çavuş olduğunu görmek

Rüyada askerde çavuş olduğunu görmek, çavuşluk bir rütbe olduğu için rütbeli asker olmak gibi yorulur. Elde tutulan işlerin kazanç sağlayacağına ve seçilen yolun isabetli olduğuna delalet eder.

Rüyada acemi asker olmak

Rüyada acemi asker olmak, yılmadan atılan bir adımın rüya sahibinin hayatındaki en isabetli karar olacağına işaret eder. Gelirin artacağına, kaybedilen malın yeni bir kazançla geri geleceğine delalet eder. Ev ya da araç alma yolunda adım atılması da bu rüyanın tabiridir.

Rüyada bordo bereli asker olduğunu görmek

Rüyada bordo bereli asker olduğunu görmek, rüya sahibinin kazancı artıracak bir ortaklık kuracağına işaret eder. Yeni bir ilişkiye başlanacağına da delalet eder. İşin büyümesi ve hayırlı, bol kazanç bu ortaklığın sonucu olarak yorulur.

Rüyada askeri öğrenci olmak

Askeri okulda öğrenci olduğunu görmek güzel bir ilişkinin müjdesidir. Rüyada askeri öğrenci olmak pişmanlıkların sona ereceğine, önündeki sorunların kısa sürede çözüleceğine delalet eder. Rüya sahibinin iş dünyasında adının duyulacağına da yorulur.

Rüyada ikinci kez asker olduğunu görmek

Rüyada ikinci kez asker olduğunu görmek maddi ya da manevi bir kazanca işaret eder. Terfiye, gelir artışına yorulur. Bu rüya çocukla ilgili müjdeli bir haberin de alametidir.

Rüyada kadın asker olduğunu görmek

Rüyada kadın asker olduğunu görmek, rüya sahibinin yeni yerler göreceğine ve ekmek sahibi olacağına işaret eder. Rüyada asker olduğunu gören kadının büyük başarılar kazanacağına, sıkıntılarının bitip bolluk içinde yaşayacağına delalet eder.

Rüyada askerde olmak

Askerlik döneminin içinde bulunmak yardımlaşmaya yorulur. Rüyada askerde olmak, zor günlerde çevredeki insanların rüya sahibine yardım edeceğine işaret eder. Bu yardımlaşma sayesinde aralarında daha güçlü bir bağ kurulur. Rüya maddi açıdan iyi bir döneme girileceğine, kişinin eski halinden daha iyi bir duruma ulaşacağına da delalet eder. İşlerin artması ve geçmişte çekilen sıkıntıların karşılığının görülmesi bu rüyanın tabirleri arasındadır.

Rüyada askeriyede olmak

Rüyada askeriyede olmak eğitim hayatında ilerlemeye işaret eder. Rüya sahibinin istediği hayata adım adım yaklaşacağına, kendisini rahatsız eden kişilerden uzaklaşacağına delalet eder. Kapalı kısmetin açılmasına, sağlık ve huzura kavuşmaya yorulur. Rüyada askeriyede olduğunu görmek çocuk sahibi olmanın da müjdesidir.

Rüyada askeri kışlada olmak

Rüyada askeri kışlada olmak, rüya sahibinin çalışmalarının daha çok insana ulaşacağına işaret eder. Kişinin rakipleri arasında öne çıkacağına ve büyük işler başaracağına delalet eder.

Rüyada askeri darbe olduğunu görmek

Darbe rüyası tabirde olumlu yöne çekilir. Rüyada askeri darbe olduğunu görmek, zor zamanların ve problemlerin geride kalacağına işaret eder. Rüya sahibi emeğinin hayrını görür, kazançlı bir işe girer ve mal mülk sahibi olur. Bu rüya anne baba duası almaya da delalet eder.

Rüyada askerden terhis olmak

Rüyada askerden terhis olmak kapanan kapıların açılacağına işaret eder. Rüya sahibi ailesini geçindirmenin yolunu bulur, istediklerine kavuşur. Sağlığı zayıf görünen kişinin dirayetli davranarak hastalıktan sağ çıkacağına da delalet eder. Terhis olup eve döndüğünü görmek ise özlemin bitmesine ve müjdeli bir habere yorulur.

Rüyada askerin şehit olduğunu görmek

Rüyada askerin şehit olduğunu görmek ölüme yorulmaz. Bu rüya itibar sahibi olmaya, büyük işler yapmaya delalet eder. Şehadet, rüya sahibinin manevi derecesinin yükseleceğine ve yolunun doğru olduğuna işarettir. Rüyada askerlerin şehit olduğunu görmek de tekil rüya gibi hayra yorulur ve maddi ile manevi rahatlamanın habercisidir.

Rüyada asker olmak ve savaşmak

Rüyada asker olmak ve savaşmak, hayırlı gelişmelerle karşılaşılacağına ve iş hayatında yeni adımlar atılacağına işaret eder. Süren tartışmalar zahmetsizce sona erer. Bu rüya üzüntü ve endişelerin bitmesine, hasta olan kişinin şifa bulmasına delalet eder.

Rüyada asker olmak ve vurulmak

Savaş sırasında vurulmak kötüye yorulmaz. Rüyada asker olmak ve vurulmak, rüya sahibinin hak ettiği değeri kazanacağına işaret eder. Kişi günaha sokacak işlerden uzak durur, parasal kazancı olan işlere girer. Dertlerin kısa zamanda bitmesine ve yönetici makamına gelmeye delalet eder.

Rüyada askerlik yerinin belli olması

Rüyada askerlik yerinin belli olması, askerlik henüz başlamadan görülen bir rüyadır ve asker olmanın hayırlı tabirini başlangıç haliyle taşır. Rüya sahibinin üstleneceği zahmetli işin yolu belli olur. Bu yolun sonunda gelecek itibar ve mevkiye işaret eder.

Rüyada eşimin asker olduğunu görmek

Üniformayı giyen eş olduğunda tabir haneye döner. Rüyada eşimin asker olduğunu görmek, hanenin kazancının artacağına işaret eder. Ailenin daha refah bir hayata geçeceğine, dertlere derman bulunacağına delalet eder. İş ve aileyle ilgili hayırlı haberlerin geleceğine de yorulur.

Rüyada asker sevgilin olduğunu görmek

Rüyada asker sevgilin olduğunu görmek, bekar bir kadın için üniformalı biriyle evlenmeye işaret eder. Sevgiliyle sürdürülen ilişkinin evlilik yoluna gireceğine delalet eder.

Rüyada asker olmak ve silah görmek

Rüyada asker olmak ve silah görmek aile hayatının düzeleceğine işaret eder. Hayırlı haberlere, kazancın artmasına ve parasal sorunların çözülmesine delalet eder. Evlilik yoluna girmeye de yorulur.

Rüyada asker kaçağı olmak

Rüyada asker kaçağı olmak, rüya sahibinin işinde büyük başarı kazanacağına işaret eder. Kişinin daha rahat bir hayata kavuşacağına, yoksulluk görmeden sıkıntılarından kurtulacağına delalet eder. Askerden kaçmak korkuların üstesinden gelmeye de yorulur. Rüya sahibi huzurlu bir döneme girer.