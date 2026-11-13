Rüyada ayna görmek, tabir geleneğinde aynanın temizliğine, sağlam ya da kırık oluşuna ve rüya sahibinin aynada kendini nasıl gördüğüne bakılarak yorumlanır. Aynanın türü de yorumu değiştirir. Boy aynası, cep aynası ya da el aynası ayrı tabir alır. Aynayı kırmak, silmek, asmak, satın almak ya da hediye olarak almak gibi eylemler ise her biri kendi yorumuyla karşılanır. Rüya sahibinin evli, bekâr ya da hamile olması da tabire yön veren ölçüler arasındadır.

Rüyada ayna görmek

Cilalı, berrak ve temiz bir aynayı rüyada görmek tasaların ve üzüntülerin biteceğine, sıkıntıların yakında sona ereceğine delalet eder. Bu rüyayı gören kimse huzurlu ve rahat bir hayata kavuşur.

Paslı, kirli ya da lekeli ayna ise yorumu ters yöne çevirir. Böyle bir aynayı görmek rüya sahibinin başına gelecek derde ve üzüntüye işarettir. Temiz aynanın müjdelediği huzur burada yerini sıkıntıya bırakır.

Rüyayı görenin durumu da tabire yön verir. Bekâr biri için ayna görmek hayırlı bir evliliğe yorulur. Evli kimsenin ayna görmesi ise çocuk sahibi olmaya alamettir. Aynada ya da su yüzünde kendi yüzünü görmek de evlenmeye veya evlat sahibi olmaya işaret eder.

Rüyada ayna kırılması

Rüyada ayna kırılması kötü bir haber alınacağına delalet eder. Rüya sahibi çok güvendiği birinin ihanetine uğrar. Evli kimse için aynanın kırıldığını görmek eşin kaybına ya da eşten ayrılığa yorulur. Rüyada kırılan ayna görmek de güvenilen bir kimseden gelecek kötülüğe işarettir. Tabir geleneğinde ayna kırılmasına verilen en yaygın karşılık budur. Aynayı kendi eliyle kırmak ise kötüye değil hayra yorulur.

Rüyada kırık ayna görmek

Kırık bir aynayı rüyada görmek bir yönüyle aldatılmaya ve ihanetle yüz yüze gelmeye delalet eder. Rüyada kırık ayna görmek bu yönüyle rüya sahibinin güvendiği birinden zarar göreceğine işarettir.

Bir başka yoruma göre kırık ayna bol kazanca, hastalıktan kurtulmaya ve uzun süren aile küslüklerinin bitmesine işarettir. Rüyada kırılmış ayna görmek de bu yoruma göre küslüklerin sona ermesine delalet eder. Rüyada kırık ayna parçaları görmek de kırık ayna gibi güvenilen birinden gelecek zarara işarettir. Dağılan parçaları toplamak ise yönü hayra çevirir ve büyük bir işin tamamlanıp kazanç sağlanacağına alamettir.

Rüyada ayna kırmak

Ayna kırmak, ayna kırılmasının aksine salih kimselerle ortaklık kurmaya ve rüya sahibinin önündeki yolun açılmasına yorulur. Olumsuzluklardan kurtulmaya da işaret eder. Aynayı bilerek kırmak da işlerde başarıya ve kalıcı mutluluğa delalet eder.

Rüyada başkasının ayna kırdığını görmek

Rüyada başkasının ayna kırdığını görmek de ayna kırılması gibi güvenilen birinden gelecek ihanete yorulur. Rüya sahibinin kendisinin başkasına ait bir aynayı kırması ise yönü tersine çevirir. Bu rüya kimseye muhtaç olmamaya, haramdan uzak durmaya ve evlilikte huzura delalet eder.

Rüyada aynanın düşüp kırılması

Rüyada aynanın düşüp kırılması kötü bir habere ve güvenilen birinin ihanetine işaret eder. Ayna düştüğü hâlde kırılmıyorsa yorum değişir. Rüyada aynanın düştüğünü görmek tayin ya da terfi haberine, endişelerin giderilmesine ve kazancın temiz kalmasına yorulur.

Rüyada araba aynasının kırıldığını görmek

Rüyada araba aynasının kırıldığını görmek sosyal ilişkilerin güçleneceğine ve gayrimenkul işine girişileceğine işaret eder. Arabanın sol aynasının kırıldığını görmek de araba aynasının kırılması gibi sosyal ilişkilerin güçlenmesine yorulur. Araba aynasının kırılması ayrıca kişinin kendi ideallerine göre yaşayacağına delalet eder.

Rüyada ayna çatlaması

Bir yoruma göre aynanın çatladığını görmek aile içinde çıkacak uyuşmazlığa ve uzun sürecek tartışmalara işaret eder. Başka bir yoruma göre ise çatlamış ayna kazancın artmasına ve düşmanı alt etmeye yorulur.

Rüyada aynada kendini görmek

Rüyada aynada kendini temiz ve düzgün görmek yaşanan problemlerin biteceğine delalet eder. Rüya sahibi bolluk ve berekete erişir. Rüyada aynada kendine bakmak da görünüş temiz ve düzgün olduğu sürece aynı bolluğa yorulur.

Aynada kendini çirkin, hasta, solgun ya da yıpranmış görmek ise yaklaşan sorunlara ve üzücü gelişmelere işarettir. Bu durumda rüya hayra değil sıkıntıya yorulur.

Rüya sahibinin durumu da tabiri değiştirir. Evli erkek için aynaya bakmak eşine benzeyen bir oğlu olacağına işaret eder. Hamile kadının aynada kendini görmesi kendine benzeyen bir kız çocuğu doğuracağına yorulur. Bekâr kimse için bu rüya evliliğe alamettir. Hamile olmayan evli kadının aynaya bakması ise kocasının başka bir hanımla evleneceğine delalet eder.

Rüyada aynada kendini güzel görmek

Rüyada aynada kendini güzel görmek isteklere kavuşulacağına ve uzun, mutlu bir ömre delalet eder. Rüya sahibinin önünde yeni kazanç kapıları açılır. Rüyada aynada kendini genç ve güzel görmek de tertemiz bir sayfa açılacağına ve mutlu bir hayata işarettir. Aynaya gülümseyerek bakmak sıkıntıların geçeceğine yorulur.

Rüyada aynada kendini farklı görmek

Evli erkeğin rüyada aynada kendini farklı görmesi mal yönünden zarara uğrayacağına işaret eder. Farklı bir yorumda ise aynada kendini başka bir şekilde görmek makam sahibi olmaya ve işlerin istenen yönde ilerlemesine yorulur.

Rüyada aynada kendini görememek

Rüyada aynada kendini görememek dertlerin bitmesine ve ekonomik sıkıntıların çözülmesine işaret eder. Bu rüya sevindirici haberlere ve iş hayatında ilerlemeye de alamettir. Rüyada aynada yüzünü görememek de dertlerin sona ermesine delalet eder.

Rüyada aynaya bakmak

Rüyada aynaya bakmak hayırlı ve müjdeli bir haber alınacağına işaret eder. Rüya sahibinin sorunları yakın zamanda çözülür. Rüyada aynaya baktığını görmek yeni bir çevreye girileceğine ve yeni dostlar edinileceğine de delalet eder.

Rüyada aynaya bakıp başkasını görmek

Rüyada aynaya bakıp başkasını görmek mutluluğa götürecek bir adım atılacağına, anlaşmazlıkların çözüleceğine ve hayırlı bir evliliğe işaret eder. Rüyada aynada birini görmek ise dertlerin son bulmasına ve toplum içinde sevilip sayılmaya yorulur. Aynada bir dostu görmek rızkın genişlemesine delalet eder. Sevilen kişiyi görmek de uzun süren sorunların çözülmesine alamettir.

Rüyada aynada cin görmek

Aynada cin görmek, korkutucu görünse de tatsız durumların ortadan kalkacağına işaret eder. Rüyada aynada cin görmek bu yönüyle hayra yorulur. Rüya sahibi iş hayatında rakiplerini alt eder, kazancı ve başarısı artar.

Rüyada ayna karşısında süslenmek

Rüyada ayna karşısında süslenmek kazancın her geçen gün artacağına delalet eder. Bu rüya eve dünürcü geleceğine ve güzel bir birlikteliğe başlanacağına da işarettir. Rüyada aynanın karşısında saç taramak ise hayırlı bir kısmetle evlenmeye ve neşeli bir hayata yorulur. Saç tarayan kişi bir haber üzerine yola da çıkar.

Rüyada aynaya bakarak konuşmak

Aynaya bakarak konuşan kimsenin imkânsızlıkları biter. Rüyada aynaya bakarak konuşmak borçların kapanacağına işaret eder. Rüya sahibinin ticareti hızlanır, toplumda itibar kazanır.

Rüyada ayna çeşitlerine göre tabiri

Aynanın türü de tabire yön verir. Altın ayna görmek zorluğun ardından gelecek bolluğa ve dini duyguların güçlenmesine işaret eder. Gümüş ayna ise şöhret ve makam kaybına yorulur. Boy aynası ile küçük aynanın tabiri de birbirinden ayrılır.

Rüyada boy aynası görmek

Rüyada boy aynası görmek gelecek için doğru bir iş yapma fırsatı yakalanacağına delalet eder. Bu rüya sevindirici haberlere, kederlerin ve tartışmaların bitmesine işarettir. Rüyada boy aynasına bakmak onurlu bir hayata, evlat sahibi olmaya ve uzun ömre yorulur. Rüyada boy aynası kırılması ise genel ayna kırılmasından ayrılır. Boy aynasını kırmak rahat ve huzurlu bir döneme girileceğine, sağlığın düzeleceğine ve umulmadık bir mirasa alamettir.

Rüyada küçük ayna görmek

Rüyada küçük ayna görmek harama el uzatmamaya ve sevdikleriyle güzel günler geçirmeye işaret eder. Rüya sahibinin yükü hafifler, hayatı düzene girer. Rüyada cep aynası görmek azimle kendi işini kurmaya, felaketlerden kurtulmaya ve hayırlı evlada delalet eder. Rüyada el aynası görmek ise iş hayatında yükselmeye ve hayal edilen şeylere kısa sürede kavuşmaya yorulur.

Rüyada ayna satın almak ve aynayla yapılan işler

Aynayı satın almak, silmek, bulmak, asmak ya da yaptırmak çoğunlukla hayra yorulur. Aynayı satmak ise bunun tersine işlerde zarara işaret eder.

Rüyada ayna satın almak

Rüyada ayna satın almak sevilen kimselerle büyük işler yapılacağına, nasip ve kısmetin artacağına işaret eder. Bu rüya iş hayatında yüksek makama ulaşılacağına da delalet eder. Rüyada ayna hediye almak bolluk ve zenginlik içinde bir hayata, hasretin bitmesine ve üzüntünün sevince dönmesine yorulur. Rüyada birinden ayna almak ise amaçların gerçekleşeceğine, sevilen kişiyle evlenmeye ve beklenmedik kazanca alamettir.

Rüyada ayna silmek

Aynayı silmek ya da parlatmak ün kazanmaya işaret eder. Rüya sahibi ortaya koyduğu işlerde emeğinin karşılığını alır ve kazanç elde eder.

Rüyada ayna bulmak

Bir ayna bulduğunu görmek maddi ve manevi ilerlemeye, yeni bir hayata adım atmaya delalet eder. Ayna bulan kimse bolluk ve bereket içinde yaşar. Kaybolan bir aynayı görmek de büyük kazanca yorulur.

Rüyada ayna asmak

Bir yere ayna asmak eldeki imkânların iyi değerlendirileceğine işaret eder. Bu rüyayı gören kimse sıkıntılardan kurtulur ve yakında evlenir.

Rüyada ayna yaptırmak

Ayna yaptırdığını görmek borçlardan ve hastalıktan kurtulmaya delalet eder. Bu rüya kişinin kendi işinin sahibi olacağına da işarettir.