Rüyada bekarken hamile olduğunu görmek, evli olmayan bir kimsenin uykuda kendini gebe hâlde bulmasıdır. Yorumda ilk bakılan, rüyayı görenin bekâr bir kız mı yoksa bekâr bir erkek mi olduğudur. Hamileliğin ne kadar ilerlemiş göründüğü ve rüyanın doğumla sonuçlanıp sonuçlanmadığı da tabirin yönünü değiştirir. Doğumun kolay ya da zahmetli geçmesi ise ayrı bir ölçü olarak ele alınır.

Rüyada bekarken hamile olduğunu görmek

Rüyada bekarken hamile olduğunu görmek, bu rüyayı gören bekâr kız için kısmetin açılmasına, hayırlı bir evliliğe ve yakın zamanda kurulacak yuvaya delalet eder. Tabir geleneğinde bu rüya, genç kızın yeni biriyle tanışıp evlilik yoluna gireceğine işaret sayılır. Evlilik çağına gelmiş bir kız için kendisine uygun bir eşle evleneceğinin müjdesidir.

Bekâr kızın kendini hamile görmesi yalnız nikâha değil, aşka ve ileride doğacak hayırlı evlada da alamettir. Rüya maddi kazanca, rızkın genişlemesine ve eve girecek berekete de yorulur. İşte başarı da bu rüyanın müjdeleri arasındadır.

Bu rüya yalnız evlilik haberi getirmez. Rüya sahibinin hayatında yeni bir dönemin başlayacağına, alınacak önemli bir karara ve omza yüklenecek yeni bir sorumluluğa da işaret eder. Beklenen bir müjdenin gelmesi de bu rüyanın tabirleri arasındadır. Bir kısım tabirci, rüyayı görenin çevresinden birinin evlilik haberini alacağına yorar.

Hamileliğin dokuzuncu ayında olduğunu, yani doğumun yaklaştığını görmek emekle kazanılacak bir başarıya alamettir. Bu rüya kulağa gelecek güzel bir haberi de müjdeler.

Bekâr erkeğin kendini hamile görmesi ise bekâr kızın rüyasından ayrılır ve hayra yorulmaz. Erkek için bu rüya, insanlardan saklanan ve açığa çıkmasından korkulan derin bir üzüntüye delalet eder. Rüya sahibinin içinde taşıdığı bir kederi kimseye söyleyemediğine işarettir.

Ana çizgi kısmet ve nikâh yönünde olsa da bazı tabirciler aynı rüyayı farklı okur. Onlara göre bekarken hamile olduğunu görmek, kişinin ailesini zor durumda bırakacak bir olaya karışmasına delalet eder. Kısmet yorumunun yanında bu tabir azınlıkta kalır. Bazı tabirciler ise rüyayı manevi gücün artmasına ve sevilen kişiye kavuşmaya yorar.

Rüyada bekarken hamile olduğunu görmek ve doğurmak

Rüyada bekarken hamile olduğunu görmek ve doğurmak, uzun süren bir sıkıntının bitip rahata kavuşulmasına alamettir. Sürüp giden bir işin hayırla sonuçlanacağına da işaret eder. Bereketli bir evlilik ve sabırla gelen maddi ferahlık bu rüyanın diğer müjdeleridir.

Doğumun kolay geçtiğini görmek, işlerin beklenenden çabuk çözüleceğine işarettir. Zor ve sancılı bir doğum görmek ise murada ermeden önce aşılması gereken engellere delalet eder. Rüya sahibi sonunda isteğine kavuşur ama bu kavuşma zahmetle gelir.