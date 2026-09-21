Rüyada bit görmek, ayrıntısına göre ayrı ayrı tabir olunur. Bitin tek mi kalabalık mı olduğu, rengi, saçta mı elbisede mi yoksa yerde mi görüldüğü ve rüya sahibinin onu öldürüp öldürmediği tabiri değiştiren ölçülerdir. Bitin kimin üzerinde göründüğü de karşılığı ayırır; kişinin kendi saçında görmesiyle bir başkasının ya da çocuğunun başında görmesi ayrı ayrı tabir olunur.

Rüyada bit görmek

Rüyada bit görmek mal ve dünyalıkla, kişinin ev halkıyla, hizmetinde bulunan kimselerle ve çevresindeki zayıf, aciz insanlarla tabir olunur. Tabiri belirleyen ilk ölçü bitin görüldüğü yerdir. Temiz bir yerde yahut yeni ve temiz bir elbisede görülen bit zenginliğe ve helal mala işaret eder. Pis, izbe bir yerde ya da eski, kirli bir elbisede görülen bit borca ve yokluğa düşmeye delalet eder. Yerde görülen bitler ise rüya sahibinin çevresindeki güçsüz bir topluluğa, kendi başına iş göremeyen aciz kimselere yorulur.

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Üzerinde çok sayıda bit görmek malın çoğalacağına, ev halkının ve kişiye bağlı kimselerin artacağına alamettir. Bitlerin üzerinden yere döküldüğünü görmek kazancın ziyadeleşeceğine ve o maldan birçok kimsenin faydalanacağına işaret eder.

Rüyada bit ikinci bir yönüyle kişinin üzerine musallat olan, malını azar azar yiyen kimselere delalet eder. Büyük olmayan ama süregiden bir derde, uzayıp giden keder ve tasaya yorulur. Bu yüzden bitten kurtulmak, bitleri öldürmek ya da ayıklamak o sıkıntının sona ermesine işaret eder.

Rüyada bitlenmek

Rüyada bitlenmek bol paraya kavuşmaya ve dostların birdenbire artmasına işaret eder. Bitlendiğini görmek eline geçecek malın çoğalacağına, rüya sahibinin çevresinde onu sayan kimselerin toplanacağına delalet eder. Bitlerin kişiyi sardığı görülmüşse sermayenin sürekli artacağına, işlerin her geçen gün daha iyi bir hâle geleceğine yorulur. Kendini bitlenmiş görmek de aynı yönde tabir edilir. Bu rüyada bitin üste gelmesi kişiden eksilene değil, ona eklenene alamettir.

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Rüyada saçının bitlendiğini görmek

Rüyada saçının bitlendiğini görmek kısa sürede eline geçecek paraya ve çevresine katılacak yeni dostlara delalet eder. Saç bitlenmesi rüya sahibinin kazancının artacağına, hanesine bağlı kimselerin çoğalacağına işaret eder. Saçın bitlenmesi ve saçlarının bitlendiğini görmek aynı anlama gelir. Her ikisi de kazancın artarak süreceğine yorulur.

Rüyada saçına bit düşmesi

Rüyada saçına bit düşmesi dışarıdan gelecek bir kazanca ve rüya sahibine bağlanacak yeni kimselere işaret eder. Saça bit girmesi malın umulmadık bir yerden eline geçeceğine delalet eder. Başına bit girdiğini görmek de hanenin bereketlenmesine ve rızkın genişlemesine yorulur.

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Rüyada saçta bit görmek

Rüyada saçta bit görmek mal, aile efradı, hizmette bulunan kimseler ve rüya sahibinin çevresindeki zayıf insanlarla tabir olunur; malın ve haneye bağlı kimselerin çoğalacağına delalet eder. Saçında bit görmek büyük bir mutluluğa erileceğine, emeğin hak ettiği takdiri göreceğine ve süregelen sıkıntıların kısa sürede çözüleceğine işaret eder. Kendi saçında bit görmek elindeki malın kendi emeğiyle bereketleneceğine yorulur. Saç biti görmek çevresindeki kimselerin kendisine bağlanacağına alamettir. Bitli saç görmek hanede rızkın artacağına, saçında bit olduğunu görmek bekleyen işlerin kolaylaşacağına işaret eder. Saçlarında bit görmek de hayra yorulur. Saçın temiz görülmesi tabiri helal mal tarafında tutar; bakımsız ve kirli bir başta görülen bit borca ve darlığa çeker.

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Rüyada kafada bit görmek

Rüyada kafada bit görmek mal ve hane halkı tarafında tabir olunur. Kişinin eline geçecek malın çoğalacağına ve kendisine bağlı kimselerin artacağına delalet eder. Kafasında bit görmek emeğin karşılığının alınacağına, bekleyen işlerin kısa sürede sonuçlanacağına işaret eder. Kişinin kendi kafasında bit görmesi elindeki malın kendisiyle kalacağına yorulur. Başında bit görmek de aynı anlama gelir ve rüya sahibine gelecek hayırlı bir habere alamettir.

Rüyada saçından bit düşmesi

Rüyada saçından bit düşmesi kazancın ziyadeleşeceğine ve o maldan birçok kimsenin faydalanacağına delalet eder. Saçından bit düştüğünü görmek elden çıkan malın yerine daha fazlasının geleceğine işaret eder. Saçından bit çıkması bereketin artmasına alamettir. Saçından bit dökülmesi ise rızkın yalnız kişide kalmayıp çevresine de ulaşacağına yorulur.

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Rüyada başkasının saçında bit görmek

Rüyada başkasının saçında bit görmek yeni bir mala sahip olmaya, önüne çıkan önemli fırsatları değerlendirmeye ve aile içindeki bir sıkıntıda destek görmeye delalet eder. Başkasının saçından bit ayıklamak iyiliğe vesile olmaya, muhtaç bir kimseye merhamet göstermeye ve çevrede sevilip sayılmaya işaret eder. Birinin saçında bit görmek o kimseyle aradaki bağın kuvvetleneceğine yorulur. Birinin başında bit görmek rüya sahibinin yardımına ihtiyaç duyan bir kimsenin bulunduğuna alamettir. Birinin kafasında bit görmek aile tarafından gelecek bir desteğe, başkasının başında bit görmek ise rüya sahibinin elinin genişleyeceğine ve bu genişlikten başkalarının da faydalanacağına işaret eder.

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Rüyada başkasının saçında bit görmek ve öldürmek

Rüyada başkasının saçında bit görmek ve öldürmek o kimsenin derdini gidermeye vesile olmaya ve iyiliğin karşılığını görmeye delalet eder. Başkasının saçındaki biti öldüren kimse hem kendi üzüntüsünden kurtulur hem de yardım ettiği kişinin sıkıntısının sona ermesine aracı olur. Bu rüya çevrede sevilip sayılmaya da işaret eder.

Rüyada çocuğunun saçında bit görmek

Rüyada çocuğunun saçında bit görmek hanenin bereketlenmesine ve çocuk tarafından gelecek bir hayra delalet eder. Kızımın saçında bit görmek, kızının başında bit görmek ve erkek çocuğunun saçında bit görmek aynı tabire girer; çocuğun kız ya da erkek olması tabiri değiştirmez. Çocuğun saçında bit görmek ailenin malının artacağına işaret eder. Kızının bitlendiğini görmek, çocuğunun bitlendiğini görmek ve çocuğunun kafasında bit görmek de aile içindeki bir sıkıntıda destek bulunacağına yorulur.

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Rüyada birinin bitlendiğini görmek

Rüyada birinin bitlendiğini görmek o kimsenin malının ve çevresindeki dostların artacağına delalet eder. Başkasında bit görmek rüya sahibinin bir yakınına el uzatacağına işaret eder. Bitli birini görmek ve bitlenmiş birini görmek, yardıma muhtaç bir kimsenin rüya sahibine yöneleceğine yorulur.

Rüyada bit öldürmek

Rüyada bit öldürmek üzüntüden kurtulmaya, düşmanı alt etmeye ve zorlukların kimseden yardım almadan çözülmesine işaret eder. Kişinin üzerine musallat olan, kazancından habersizce eksilten kimselerden kurtulacağına delalet eder. Bit görmek ve öldürmek helal mala kavuşmaya, borcun kapanmasına ve iş hayatında yetki sahibi olmaya yorulur. Bu rüya uzun süredir çözülmeyen bir meselenin rüya sahibinin kendi gayretiyle kapanacağına alamettir.

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Rüyada saçında bit görmek ve öldürmek

Rüyada saçında bit görmek ve öldürmek ortak bir işe girmeye, çevrenin takdirini kazanmaya ve kazancın artmasına alamettir. Saçında bit öldürmek kişiye sıkıntı veren kimselerden uzaklaşacağına ve ferahlık için edilen duanın kabul olacağına işaret eder. Saçta bit öldürmek işlerin açılmasına, kendi saçında bit görmek ve öldürmek ise rüya sahibini yoran meselenin ortadan kalkacağına delalet eder.

Rüyada bit ayıklamak

Rüyada bit ayıklamak büyük üzüntülerin ve kederlerin sona ermesine, kısmetin açık kalmasına ve saygın bir mevkiye gelmeye delalet eder. Akrabayla arayı düzeltmeye, rızkın kolaylaşmasına ve borcun ödenmesine de yorulur. Bit ayıklayan kimse üzerindeki yükü azar azar kaldırır; bu rüya sıkıntının birden değil, sırasıyla geçeceğine işaret eder. Ayıklama işi hanede huzurun yerine geleceğine de alamettir.

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Rüyada bit temizlemek

Rüyada bit temizlemek dertten ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki yük kalkar, uzun süredir ertelenen işler yoluna girer. Saçtan bit temizlemek başındaki derdin kalkmasına ve işlerin ferahlamasına işaret eder. Bu rüya borcun ödenmesine ve kısmetin açılmasına da yorulur.

Rüyada saçından bit ayıklamak

Rüyada saçından bit ayıklamak kişinin başındaki derdi kimseden yardım almadan, kendi eliyle gidereceğine işaret eder. Kendi saçından bit ayıklamak ve saçtan bit ayıklamak da aynı tabire girer. Bu rüyalarda sıkıntıyı kaldıran rüya sahibinin kendisidir. Yük dışarıdan bir yardımla değil, onun çabasıyla kalkar.

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Rüyada saçından bit taramak

Rüyada saçından bit taramak sıkıntıların topluca giderilmesine ve üzerindeki kederin dağılmasına delalet eder. Tarakta bit görmek kişiyi yoran meselenin ortaya çıkacağına ve çözümünün görüneceğine işaret eder. Tarama işinin tamamlandığı görülmüşse dertten büsbütün kurtulmaya alamettir.

Rüyada beyaz bit görmek

Rüyada beyaz bit görmek rahatsızlık veren kimselerin rüya sahibinin hayatından çıkacağına işaret eder. Ticarette hak edilenin alınacağına ve sorunların çözüleceğine de delalet eder. Saçta görülen beyaz bit sevinçli haber almaya ve işlerde hızlı ilerlemeye delalet eder. Beyaz bit öldürmek o kimselerin verdiği zararın tamamen sona ereceğine alamettir. Bu rüya kazancın helal yoldan geleceğine de yorulur.

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Rüyada bit yumurtası görmek

Rüyada bit yumurtası görmek hilekâr ve kötü niyetli kimselere, fesat çıkaran topluluklara delalet eder. Yavru bit görmek henüz büyümemiş bir düşmanlığa, gizliden gizliye hazırlanan bir zarara işaret eder. Saçta sirke görmek rüya sahibinin yakınında niyetini gizleyen bir kimsenin bulunduğuna yorulur. Sirkelerin ayıklandığı görülmüşse o kimselerin tesirinin kalkacağına alamettir.

Rüyada çok bit görmek

Rüyada çok bit görmek malın artacağına ve ev halkının çoğalacağına delalet eder. Bir sürü bit görmek kazancın genişleyeceğine, rüya sahibine bağlı kimselerin sayısının artacağına işaret eder. Büyük bit görmek eline geçecek malın miktarının da büyük olacağına yorulur. Bitler rüya sahibini rahatsız edip de onlardan kurtulduğu görülmüşse tabir döner ve üzerindeki sıkıntının geçeceğine alamet olur.

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Rüyada bit pire görmek

Rüyada bit pire görmek iki ayrı sıkıntının aynı vakitte bir arada bulunmasına delalet eder. Bitin ve pirenin birlikte görülmesi rüya sahibini yoran derdin tek yönden değil, birkaç yönden birden geldiğine işaret eder. Bu rüyada bit ve pireden temizlenen kimse için iki derdin de aynı anda sona ereceği tabir olunur.

Rüyada tavuk biti görmek

Rüyada tavuk biti görmek hanenin etrafındaki zayıf ve aciz kimselere, rüya sahibinin geçimine ortak olan küçük yüklere delalet eder. Malın bereketini bozacak kadar büyük olmayan bir sıkıntıya işaret eder. Tavuk bitinden kurtulduğunu görmek o sıkıntının kalkacağına ve geçimin rahatlayacağına alamettir.