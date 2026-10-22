Rüyada eve hırsız girmesi yorumlanırken önce hırsızın evden neyi aldığına bakılır. Altın, para ya da ev eşyası götürülmesi ayrı ayrı ele alınır. Hırsızın tek başına mı yoksa kalabalık mı geldiği, evi darmadağın edip etmediği ve rüya sahibinin onu kapıda durdurup durduramadığı da rüyanın anlamını değiştirir. Evde yatan bir hastanın bulunup bulunmaması da rüyanın anlamına yön verir.

Rüyada eve hırsız girmesi

Rüyada eve hırsız girmesi hayra yorulur ve haneye bolluk ile bereket dolacağına işaret eder. Rüya sahibinin hiç ummadığı bir yerden eline para geçeceğine delalet eder. Rızkı genişler, kısmeti açılır. Rüyada eve hırsızın kapıyı kırarak girdiğini görmek, evdeki mutluluğun artacağına alamettir. Ticaretle uğraşan kimse için bu rüya, işlerin düzelip kazancın yoluna gireceğine işarettir.

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Aynı rüyanın ikinci bir yüzü de vardır. Eve giren hırsız, rüya sahibinin çevresinde fırsat kollayan sinsi düşmanlara ve onu yakından izleyen hasımlara delalet eder. Rüya bu açıdan, kişinin yakınındakilere karşı tetikte durması gerektiğini haber verir. Bereket ile düşman yan yana durur. Hangisinin ağır basacağı hırsızın evin içinde yaptığı işe bağlıdır.

Hırsız rüyada genel olarak hastalık ve derde işaret eder. Bu yüzden evde hasta biri varsa, eve giren hırsızın evden bir şey götürüp götürmediği o kimsenin hâline de yorulur.

Rüyada eve hırsız girmek bir yandan haneye girecek kısmete, öte yandan rüya sahibinin çevresinde fırsat kollayan hasımlara yorulur.

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Rüyada eve hırsızın girmesi ve bir şey çalması

Rüyada eve hırsızın girmesi ve bir şey çalması, evde hasta biri bulunuyorsa hastalığın ağırlaşmasına yorulur. Hastalığın ağırlaşması bu rüyada vefat haberine kadar varır. Hırsızın evden mal alıp götürmesi ise rüya sahibinin hasımları bulunduğuna delalet eder.

Rüyada eve hırsızın girmesi ve eşyaları çalması

Evden eşyaların götürülmesi, rüya sahibine karşı cephe alan hasımların bulunduğuna alamettir. Ancak rüyada eve hırsızın girmesi ve eşyaları çalması, hasımların çıkardığı zorlukla sınırlı kalmaz. Bu zorluk atlatıldıktan sonra kişi hedeflerine ulaşır ve darlığın ardından rahatlığa kavuşur.

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Rüyada eve hırsızın girmesi ve altın çalması

Evden altın götürülmesi kazançta darlığa alamettir. Rüyada eve hırsızın girmesi ve altın çalması, rüya sahibinin elindeki kazancın bereketinin kalkacağına, parasız kalıp borca gireceğine işaret eder. Altının evden çıkarılması ev halkından birinin hastalanacağına da alamet sayılır.

Rüyada eve hırsızın girmesi ve para çalması

Rüyada eve hırsızın girmesi ve para çalması, rüya sahibinin kötü niyetli bir kimseyle karşılaşacağına delalet eder. Evde hasta biri varsa rüya bu kez onun iyileşeceğini de haber verir.

Rüyada eve hırsızın girmeye çalışması

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Hırsızın eve girmek için uğraşması maddi bir kayba ve üzüntüye işaret eder. Rüyada eve hırsızın girmeye çalışması, rüya sahibinin yakında kötü bir haber alacağına ve aile içinde geçimsizlik çıkacağına yorulur. Rüyada hırsızın eve pencereden girmeye çalıştığını görmek, yakın bir dost ya da akrabayla yaşanacak tartışmaya işarettir.

Rüyada eve hırsızın girmeye çalışması ama girmemesi

Rüyada eve hırsızın girmeye çalışması ama girmemesi, rüya sahibinin korunduğuna ve üzerinde hayır bulunduğuna işaret eder. Kapının ardında kalan hırsız, kişiye yönelen tehlikenin ondan uzak tutulacağına delalet eder. Rüya büyük fırsatların ele geçeceğini de haber verir. Rüya sahibi neşesini ve huzurunu kaybetmez. Ayrık bir görüşte bu rüya maddi bir zorluğa alamet sayılsa da yaygın olan korunma yönüdür.

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Rüyada eve hırsızın girmesi ama bir şey çalmaması

Hanede hasta biri varken hırsızın eve girip hiçbir şey almaması, o hastanın şifa bulup sağlığına kavuşacağına delalet eder. Rüyada eve hırsızın girmesi ama bir şey çalmaması yalnız hastayı değil rüya sahibini de ilgilendirir. Rüya sahibinin uzun süredir çektiği dertlerden ve sıkıntılardan sıyrılacağına, maddi ve manevi darlığının sona ereceğine işaret eder.

Bu rüya, rüya sahibinin kendisinin ya da akrabalarından birinin uzaktan iyi bir haber getireceğine de alamettir.

Rüyada eve hırsızın girmesi ve yakalanması

Eve giren hırsızın ele geçirilmesi, rüya sahibinin düşmanlarına ve hasımlarına galip geleceğine işaret eder. Rüyada eve hırsızın girmesi ve yakalanması, hilekâr kimselerin açığa çıkacağına ve içinden çıkılmaz sanılan bir durumun çözüme kavuşacağına delalet eder.

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Hırsızı kovalayıp bizzat tutan rüya sahibi ise çabalarının ve fedakârlıklarının karşılığını alır. Hırsızı kendi eliyle yakalamak bu yönüyle emeğin boşa gitmeyeceğine alamettir. Rüyada eve hırsız girdiğini görüp onu yakalamak ya da evinde fark ettiği hırsızı elinden bırakmamak, rüya sahibinin zorlu bir meseleyi çözüp hasımlarını ortaya çıkaracağına yorulur.

Rüyada eve hırsızların girmesi

Birden fazla hırsızın eve girmesi, kısmetin tek bir yerden değil başka başka yerlerden geleceğine delalet eder. Rüyada eve hırsızların girmesi, rızkın farklı kapılardan akacağına yorulur. Bir başka rivayette ise eve giren hırsızlar, rüya sahibinin sevdiği bir kimsenin başına gelecek felaketin haberini işiteceğine işarettir.

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Rüyada hırsızın eve girmesini engellemek

Rüyada hırsızın eve girmesini engellemek, rüya sahibinin rızkının ve kazancının eksilmeyeceğine işaret eder. Eline geçen malın ona hayır ve başarı getireceğine, askıda kalan işlerinin sonuca bağlanacağına delalet eder. Bu rüya, rüya sahibinin kendini fazlaca yıpratıp hastalanacağına, fakat kısa sürede iyileşeceğine de alamettir.

Rüyada eve hırsızın girmesi ve evi dağıtması

Evin darmadağın edilmesi hayra işarettir. Rüyada eve hırsızın girmesi ve evi dağıtması, rüya sahibinin rahat ve bolluk içinde bir hayata kavuşacağına, uzun zamandır istediği şeylere ereceğine delalet eder. Farklı bir rivayete göre ise evi dağıtan hırsız, kişinin bir süre sorunlarla uğraşacağına alamettir.