Rüyada gemi görmek, denizle ilgili rüyaların en çok sorulanları arasındadır. Gemi kimi rüyada durgun bir denizde ufka doğru ilerler, kimi rüyada fırtınanın ortasında kalır, limanda demirli beklediği de olur. Rüya sahibi gemiyi kıyıdan seyredebilir, kendini geminin güvertesinde ya da kaptan yerinde bulabilir. Geminin rengi, büyüklüğü ve yol alıp almadığı da rüyadan akılda kalan ayrıntılar arasındadır. Rüyada gemi görmek kurtuluşa, sıkıntıdan çıkışa ve selametle tamamlanacak bir yolculuğa delalet eder; gemiye binmek ticarete atılmaya ve kazanca yorulur.

Rüyada gemi görmek

Rüyada gemi görmek kurtuluşa ve selamete delalet eder. Sıkıntı, üzüntü ya da keder içindeki kimse için bu rüya darlıktan çıkışa ve feraha işaret eder. Gemi aynı zamanda selametle tamamlanacak bir yolculuğa, açılacak yeni bir kapıya ve rızkın genişlemesine yorulur. Denizde düzgün seyreden, temiz ve aydınlık bir gemi herkes hakkında hayra alamettir. Eskimiş, kirli ya da yolunu şaşırmış bir gemi görmek zarara ve işlerin aksamasına delalet eder. Yol alan gemi muradın gerçekleşmesine işaret eder, duran ya da batan gemi umulanın gecikmesine yorulur. Ayrıntısı hatırlanmadan yalnızca gemi görüldüyse yeni bir başlangıca ve sıkıntıdan çıkışa yorulur.

Rüyada gemiler görmek

Rüyada birden çok gemi görmek hayırlı iş fırsatlarına delalet eder. Özellikle limanda demirli gemiler görmek, aile büyükleriyle bozulan ilişkilerin düzelmesine ve kazançlı bir yurt dışı yolculuğuna işaret eder.

Rüyada gemiye binmek

Rüyada gemiye binmek yolculuğa ve selamete delalet eder. Gemiye bindiğini gören kimsenin ticarete atılacağına, yeni bir iş kuracağına ve girdiği ortaklıktan kazanç sağlayacağına yorulur. Salih kimselerle birlikte gemiye binmek doğru yola uymaya ve bağışlanmaya işaret eder. Rüyada gemiye bindiğini görmek, girişilen işin selametle yürüyeceğine ve yolun hayırla tamamlanacağına delalet eder. Denizde gemiye bindiğini görmek de herkes hakkında hayra yorulur. Deniz durgunsa işlerin kolaylıkla yürüyeceğine, dalgalıysa yolculuğun zahmetli geçeceğine ancak sonunda selamete erileceğine işaret eder. Bindiği geminin yol aldığını gören kimsenin muradı gerçekleşir. Geminin demirli durduğunu görmek ise işlerin bir süre bekleyeceğine delalet eder.

Rüyada büyük gemiye binmek

Rüyada büyük gemiye binmek büyük işlere girişmeye delalet eder. Kurulan ortaklıkların hayırla sonuçlanacağına ve rüya sahibinin itibarının artacağına yorulur. Büyük bir gemiye bindiğini görmek geniş rızka da işarettir.

Rüyada gemide olmak

Rüyada gemide olmak selamete ve emniyette bulunmaya delalet eder. Gemide olduğunu gören kimsenin elindeki önemli bir işi başarıyla tamamlayacağına ve hayırlı bir ortaklığa gireceğine yorulur. Gemide bulunup geminin yüzdüğünü görmek, kişinin itibar sahibi kimselerle yakınlık kuracağına işaret eder. Rüyada gemide olduğunu görmek hayırlı bir gidişata ve girilen işten iyi bir sonuçla çıkmaya delalet eder. Kendini gemide gören kimsenin hayırlı bir yolculuğa çıkacağına ve elindeki işi tamamlayacağına yorulur. Gemi yol alıyorsa muradın gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada geminin içinde olmak

Rüyada geminin içinde olmak emniyette olmaya ve korunmaya delalet eder. Geminin içinde bulunduğunu gören kimsenin içine düştüğü bir sıkıntıdan korunacağına ve işinin selametle yürüyeceğine işaret eder. Dışarıda kalan tehlikenin rüya sahibine ulaşmayacağına yorulur.

Rüyada dalgalı denizde gemide olmak

Rüyada dalgalı denizde gemide olmak, elde tutulan güç ve yetkinin berekete dönüşeceğine delalet eder. Bu rüya kırılan bir gönlün onarılmasına, maddi ve manevi rahatlamaya yorulur. Fırtınada gemide olduğunu gören kimsenin sözü dinlenen bir konuma geleceğine işaret eder.

Rüyada okyanusta gemide olmak

Rüyada okyanusta gemide olmak büyük bir işe girişmeye delalet eder. Karanın görünmediği açık denizde gemide bulunmak girişilen işin genişliğine işaret eder. Gemiden kıyının göründüğünü görmek selamete yaklaşıldığına yorulur.

Rüyada geminin batması

Rüyada geminin batması emeğin karşılıksız kalmasına ve beklenen kazancın gecikmesine delalet eder. Rüya sahibinin içinde bulunduğu yoldan dönmesi, verdiği sözleri ve girdiği ortaklıkları gözden geçirmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada gemi batması ticari kazancın kesilmesine ve atılan adımın yanlış olduğuna yorulur. Bindiği geminin battığını gören kimsenin yeni kararlarında acele etmemesi, işini ehline danışarak yürütmesi gerektiğine delalet eder. Az sayıda yorumda gemi batması kârlı ve bereketli bir işe başlamaya da yorulur. Rüyada geminin battığını görmek hayatın gidişatının değişeceğine ve maddi yönden bir darlığa işaret eder. Verilecek kararların ertelenmesine delalet eder.

Rüyada gemi batması görmek

Uzaktan bir geminin battığını seyretmek, rüya sahibinin kendi başına değil çevresindekilerin başına gelecek bir sıkıntıya delalet eder. Bu rüya yakın çevreden hoş olmayan bir haber alınacağına yorulur. Batan gemiden düdük sesi işittiğini gören kimse için girişilecek işin kazancının bol olacağına işarettir.

Rüyada denizde bir geminin battığını görmek

Denizde bir geminin battığını görmek uzaktan gelecek bir habere ve seyri bozulan bir işe delalet eder. Girişilen işte sabır gerektiğine yorulur.

Rüyada batan gemi görmek

Rüyada batan gemi görmek hayra yorulmaz. İşlerin tersine dönmesine ve elde olanın kaybedilmesine delalet eder. Batan geminin içinde bulunduğunu gören kimse için ise iş değişikliğine, ev ya da şehir değiştirmeye ve yeni bir karara işaret eder.

Rüyada gemi türüne ve görünüşüne göre tabiri

Mal yüklü, temiz ve aydınlık bir gemi hayra ve berekete delalet eder. Kavgayı andıran ya da alışılmışın dışında görünen bir gemi sıkıntıya ve çekişmeye yorulur. Geminin cinsi de tabiri aynı ölçüde değiştirir.

Rüyada uzay gemisi görmek

Rüyada uzay gemisi görmek uzak bir yere yapılacak yolculuğa delalet eder. Uzay gemisine bindiğini görmek işte, sanatta ve meslekte ilerlemeye yorulur. Rüya sahibinin bulunduğu yerden daha ileri bir konuma geçeceğine işaret eder. Aynı rüya, gerçekleşmesi güç beklentilerin peşinden gidildiğine ve bu yüzden zarara uğranacağına da yorulur.

Rüyada savaş gemisi görmek

Rüyada savaş gemisi görmek kavgaya ve fitneye alamettir. Rüya sahibiyle sevdikleri arasının sebepsiz yere açılacağına ve çevresinde bozgunculuk çıkaran kimseler bulunduğuna delalet eder. Birden fazla savaş gemisi görmek, rahat bir hayat sürenler için bir süre zorluk çekileceğine işaret eder.

Rüyada yük gemisi görmek

Rüyada yük gemisi görmek hayra ve berekete delalet eder. Mal yüklü bir ticaret gemisi görmek, rüya sahibinin eline geçecek menfaate ve ticaretinin genişlemesine işaret eder.

Rüyada Nuh'un gemisini görmek

Rüyada Nuh'un gemisini görmek rahatlığa, sevince ve yağmurun yağmasına işaret eder. Böyle bir rüya gören kimsenin büyük bir tehlikeden korunacağına ve kurtuluşa ereceğine delalet eder.

Rüyada uçan gemi görmek

Rüyada uçan gemi görmek niyet edilenin gerçekleşeceğine, hayattan beklenenin elde edileceğine ve huzurlu bir ömür sürüleceğine delalet eder. Geminin uçtuğunu görmek ise zorluk çekmeye, düzenin bozulmasına ve gelecek bir sıkıntıya işaret eder.

Rüyada beyaz gemi görmek

Rüyada beyaz gemi görmek işlerde başarıya ve geleceğin açık olacağına delalet eder. Beyaz, temiz ve aydınlık bir gemi niyetin temizliğine ve yeni bir başlangıca yorulur. Beyaz gemi sıkıntıya düşmeye ve kişinin kendini eksik görmesine de işaret eder.

Rüyada gemi yolculuğu yapmak

Rüyada gemi yolculuğu yapmak rahatlığa ve muradın gerçekleşmesine delalet eder. Gemide ölçülü ve sakin bir seyir hâlinde gittiğini görmek bütün insanlar hakkında hayra yorulur. Uzaktan gelecek sevindirici bir habere ve huzurlu günlere işaret eder. Yolculuk boyunca denizin durgun kalması işlerin kolaylıkla yürüyeceğine, geminin seyrinin bozulması ise umulanın gecikmesine delalet eder.

Rüyada gemiyle seyahat etmek

Rüyada gemiyle seyahat etmek hayırlı bir yola çıkmaya ve bu yolun selametle tamamlanacağına delalet eder. Güneşli havada yapılan gemi yolculuğu kazanca ve ilim öğrenmeye, fırtınalı havada yapılan yolculuk ise zorlukla geçirilecek bir döneme işaret eder. Rüyada gemi ile seyahat ettiğini gören kimsenin uzun süredir ertelediği bir işe başlayacağına ve bu işin bereketli olacağına yorulur.

Rüyada gemiyle gezmek

Rüyada gemiyle gezmek gönül ferahlığına ve kederden kurtulmaya delalet eder. Kişinin işlerinde rahatlayacağına ve hoş bir habere kavuşacağına işaret eder. Denizde gemiyle gezdiğini görmek sıkıntıların sona ereceğine ve rızkın genişleyeceğine yorulur.

Rüyada büyük gemi görmek

Rüyada büyük gemi görmek büyük mala ve geniş rızka delalet eder. Yolcularla dolu büyük bir gemi selametle tamamlanacak bir yolculuğa işarettir. Büyük geminin sağlam ve düzgün seyrettiğini görmek, elde edilecek malın bereketine ve işlerin genişlemesine yorulur. Rüyada çok büyük gemi görmek uzun soluklu bir işe delalet eder. Girişilecek iş kısa sürede bitmez, kazancı ise sürekli olur.

Rüyada denizde büyük gemi görmek

Denizde büyük bir gemi görmek bol mala, itibarlı bir makama ve işlerin genişlemesine delalet eder.

Rüyada büyük bir gemide olmak

Büyük bir gemide bulunduğunu görmek bereketli bir ortaklığa ve itibarın artmasına işaret eder.

Rüyada büyük gemide yolculuk yapmak

Büyük bir gemide yolculuk etmek, başkalarıyla birlikte yürütülen işin genişleyeceğine ve kazancın paylaşılacağına yorulur.

Rüyada denizde gemi görmek

Rüyada denizde gemi görmek herkes hakkında hayra ve iyiliğe delalet eder. Denizde güzel bir şekilde seyreden gemiyi görmek, rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceğine ve aydınlık günlere kavuşacağına işaret eder. Geminin denizde yavaşladığını ya da yön değiştirdiğini görmek umulan sonucun bir süre gecikeceğine yorulur.

Rüyada deniz ve gemi görmek

Rüyada deniz ve gemi görmek kederden kurtulmaya ve müjdeli bir habere delalet eder. Denizin durgun olması huzura, dalgalı olması geçici bir sıkıntıya yorulur.

Rüyada gemi sürmek

Rüyada gemi sürmek, kişinin işlerinin idaresini üstlendiğine ve kısa sürede iş hayatında yüksek bir mevkiye geleceğine delalet eder. Bir gemide kaptan olduğunu ve gemiyi idare ettiğini görmek bir yolculuğa çıkılacağına yorulur. Rüyada gemi kaptanı görmek ayrıca sıkıntıların çözüleceğine ve idareciliğiyle hayırlı bir sonuca ulaşılacağına işaret eder.

Rüyada gemi kullanmak

Rüyada gemi kullanmak, zorlukların kişinin kendi gayretiyle aşılacağına ve alınan kararların isabetli çıkacağına işaret eder. Fırtınalı denizde gemi kullanmak ise sabırla sürdürülmesi gereken bir mücadeleye delalet eder.

Rüyada gemi kazası görmek

Rüyada gemi kazası görmek şerre delalet eder. Geminin parçalandığını ve içindekilerin perişan olduğunu görmek herkesi ilgilendiren bir sıkıntıya işaret eder. Geminin devrildiğini görmek ise işlerin altüst olmasına ve aile içinde anlaşmazlığa yorulur.

Rüyada geminin su alması

Bindiği geminin delindiğini ve su aldığını görmek, o dönem içinde bir sıkıntının ortaya çıkacağına delalet eder. Eşyalarının battığını görmek elindeki malın kaybedilmesine işaret eder.

Rüyada gemiden ayrılmak

Rüyada gemiden ayrılmak çoğunlukla feraha kavuşmaya ve içinde bulunulan sıkıntının sona ermesine delalet eder. İstekle gemiden inen ya da denize atlayan kimse için eline geçen fırsatın değerlendirileceğine yorulur. İstemeden denize düşmek kısmete ve bolluğa işaret eder.

Rüyada gemiden denize düşmek

Rüyada gemiden denize düşmek büyük bir kısmete yorulur. Ticaretle uğraşanlar için müşterinin çoğalmasına ve kazancın bollaşmasına, bekâr kimseler için varlıklı biriyle evlenmeye delalet eder.

Rüyada gemiden denize atlamak

Rüyada gemiden denize atladığını görmek, eline geçen fırsatı iyi değerlendirmeye işaret eder. Böylece hem maddi rahatlığa hem gönül huzuruna kavuşulacağına delalet eder.

Rüyada gemiden inmek

Rüyada gemiden inmek huzura ve mutluluğa erişmeye delalet eder. Sıkıntının sona erdiğine, yolculuğun ve verilen emeğin hayırla neticelendiğine işaret eder.

Rüyada karada gemi görmek

Rüyada karada gemi görmek kurtuluşa yaklaşmaya delalet eder. Karada duran bir gemiyi uzaktan görmek, rüya sahibinin beklediği çözümün yaklaştığına ve sıkıntısının sonuna geldiğine işaret eder. Bindiği geminin karada durduğunu gören kimse için ise başına gelecek bir sıkıntıya ve işlerinin duraklamasına yorulur.

Rüyada geminin karada gitmesi

Rüyada geminin karada yol aldığını görmek kurtuluşa yaklaşmaya yorulur. Geminin karada durup kaldığını görmek ise işlerin duraklamasına ve gelecek bir sıkıntıya delalet eder.

Rüyada gemide çalışmak

Rüyada gemide çalışmak, sabredildiği takdirde yüksek kazanç kapısının açılacağına delalet eder. Rüya sahibinin iş hayatında iyi bir mevki elde edeceğine ve emeğinin karşılığını alacağına işaret eder. Gemide çalıştığını gören kimsenin uzakta bir işten geçim sağlayacağına da yorulur.