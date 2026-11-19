Rüyada gül görmek, çiçek rüyaları arasında en çok merak edilenlerin başında gelir. Yorum gülün rengine, tazeliğine, nerede açtığına ve rüya sahibinin güle ne yaptığına bağlı olarak farklılaşır. Gülü dalından koparmak, birinden hediye almak, koklamak ya da yemek ayrı ayrı tabir edilir. Gül ağacı, gül bahçesi, buket ve yapraklar da kendi yorumlarını taşır. Rüyada gül görmek hayra yorulur. Uzaktaki bir yakından gelecek habere, kavuşmaya, bekâr için hayırlı kısmete, evli için evlat sahibi olmaya işaret eder.

Rüyada gül görmek

Rüyada gül görmek çoğu kere hayra ve iyiliğe yorulur. Uzun zamandır haber alınamayan, uzakta yaşayan bir yakından haber gelmesine ve onunla kavuşmaya işaret eder. Sevinçli olaylara, hayırlı haberlere de delalet eder.

Bekâr kimse için gül hayırlı bir kısmete ve evliliğe yorulur. Erkek için işinde yükselişe, evli kimse için evlat sahibi olmaya alamettir. Gül ayrıca şerefli, güzel ahlaklı bir kimseye ve sevilenler tarafından hatırlanmaya işaret eder.

Rüyada görülen gülün tazeliği tabirin gücünü artırır. Temiz ve taze gül ne kadar güzel görünürse rüyanın hayrı da o kadar büyük sayılır.

Rüyada bir sürü gül görmek sıkıntıların sona ermesine delalet eder. Aile büyüklerinden istenen yardımın karşılık bulacağına da işarettir. Görülen güllerin çoğu kırmızıysa rüya iş hayatında yükselişe yorulur.

Rüyada tomurcuk gül görmek

Gül tomurcuğu genç bir kıza ve yakında gerçekleşecek sevinçli bir duruma işaret eder. Bekâr kızın tomurcuk gül koparması nikâha yorulur. Rüyada beyaz tomurcuk gül görmek ise bolluk ve bereket müjdesidir. Hayatta yeni ve temiz bir sayfa açılmasına delalet eder. Hamile kadının açılmamış gül görmesi iki yönde tabir edilir. Bir yönüyle çocuğunu kaybetmeye işaret eder. Öbür yönüyle hamileyken gül görmek başarıya yorulur.

Rüyada dikenli gül

Gül dikeni görmek, dünya işlerini bırakıp hayırlı işlere yönelmeye ve yardıma muhtaç kimselere destek olmaya yorulur. Dikenli kırmızı gül başarıya ve hak yememeye işarettir. Rüyada eline gül dikeni batması, üzüntü veren bir durumun ortadan kalkmasına delalet eder.

Rüyada saksıda gül görmek

Saksıda kırmızı gül görmek sıkıntısız yaşamaya ve zenginliğe yorulur. Saksıda sarı gül görmek ise sevilen biriyle kurulacak ortaklıktan kazanç elde etmeye işaret eder.

Rüyada gül tarlası görmek

Tarlada gül görmek, rüya sahibinin eski yaşantısına dönerek mutlu olacağına yorulur. Rüyada kırmızı gül tarlası görmek, eski yaşantıya dönüşün gönül işlerinde de sevinç getireceğine işaret eder.

Rüyada kırmızı gül görmek

Rüyada kırmızı gül görmek sevgiye ve gönül işlerine yorulur. Büyük bir mutluluğa ve güzel duygulara işaret eder. Gönül işlerinde heyecanlı bir dönemin başlayacağına, mutlu bir evliliğe delalet eder. Kırmızı gül maddi ferahlığa da alamettir.

Rüyada yapay kırmızı gül görmek

Yapay kırmızı gül görmek, gönül işlerinden çok iş hayatına yorulur. Yeni bir iş başvurusuna, güzel günlere ve kazançlı çalışmalara işaret eder.

Rüyada 3 tane kırmızı gül görmek

Rüyada üç tane kırmızı gül görmek borçlardan kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibinin üzerindeki maddi yükün kalkacağına yorulur.

Rüyada kurumuş kırmızı gül görmek

Solmuş gül uzak bir yolculuğa, soğukluğa ya da sevdiğinden ayrılığa delalet eder. Solan gülün rüyada yeniden açması ise kısa bir ayrılıktan sonra kavuşmaya yorulur. Kuru kırmızı gül bazı tabirlerde isteklerin karşılanmasına işaret eder.

Rüyada mezarın üstünde kırmızı gül görmek

Mezarın üstünde kırmızı gül görmek hayırlı bir rüyadır. Borçtan kurtulmaya, sağlığa, başarıya ve sevdiklerini mutlu etmeye işaret eder.

Rüyada beyaz gül görmek

Rüyada beyaz gül görmek, rüya sahibi ve ailesi için güzel günlerin başlayacağına işaret eder. Aile içindeki küslük ve kırgınlıkların sona ereceğine delalet eder.

Rüyada beyaz gül, toplum içinde saygı görmeye de yorulur. İhsana ve yükselişe alamettir. Bekâr kimse için beyaz gül hayırlı bir evliliğin müjdesidir. Beyaz gülde öne çıkan yön, ev içindeki huzur ile kişinin çevresinde kazandığı itibardır.

Rüyada pembe gül görmek

Rüyada pembe gül görmek sevince ve ferahlığa yorulur. Eve misafir gelmesine, mektup ve para müjdesine işaret eder.

Pembe gül, beklenmedik birinin rüya sahibinin karşısına çıkacağına ve mutlu bir birlikteliğe de delalet eder. Rüya sahibinin sevdikleriyle birlik ve dayanışma içinde olacağına alamettir.

Rüyada diğer renklerde gül görmek

Kırmızı, beyaz ve pembe dışında kalan renklerde de gül görülür. Sarı, mavi, siyah, turuncu, yeşil ve eflatun güllerin her biri kendi yorumunu taşır.

Rüyada sarı gül görmek

Rüyada sarı gül görmek iki yönde tabir edilir. Eski tabirde sarı gül hastalığa, iftiraya ya da kötü söz işitmeye yorulur. Günümüz tabirlerinde ise eşiyle birlikte kocamaya, doğru yolda olmaya ve dostlarla ortaklığa işaret eder. Evli kimse için iyiliğe, zaman zaman da hastalığa yorulduğu olur.

Rüyada kırmızı ve sarı gül görmek ise huzura ve helal kazanca işaret eder. Olumsuz düşüncelerden uzak kalmaya da delalet eder.

Rüyada mavi gül görmek

Rüyada mavi gül görmek, daha önce yaşanmış sorunların hızla ve kolayca çözülmesine işaret eder. İyi insanlarla çalışıp işinde büyük başarı kazanmaya da yorulur.

Rüyada siyah gül görmek

Siyah gül görmek, sağlık sorunlarının geçici olacağına ve dertlerin çözüme ulaşacağına yorulur. Huzurlu bir hayata alamettir. Siyah güllerle dolu bir bahçe görmek ise ölüm haberine işaret eder.

Rüyada rengarenk güller görmek

Rengarenk güller görmek, sorunları anlayışla çözmeye yorulur. Rengarenk güllerden yapılmış bir demet dertlerin kalkmasına ve mutluluğun artmasına delalet eder. Rüyada renkli güller görmek de kişinin karşılaştığı meseleleri anlayışla çözeceğine işarettir.

Rüyada turuncu gül görmek

Turuncu gül hayırlı bir alamettir. Allah katında makbul işlerle uğraşmaya, sevinçli haberlere ve iş hayatında kazanca işaret eder. Aşkın kalıcı olmasına da yorulur.

Rüyada yeşil gül görmek

Rüyada yeşil gül görmek, ömrün keyifle geçeceğine işaret eder. Rüya sahibinin rahat ve gönül hoşluğu içinde yaşayacağına yorulur.

Rüyada eflatun gül görmek

Eflatun gül görmek ferah ve rahat bir hayata işaret eder. Rüyada lila rengi gül görmek ise başka gelir kapıları sayesinde birikim yapmaya, büyük maddi kazanca ve önemli bir mevkiye kavuşmaya delalet eder. Lila gül en büyük aşkı yaşamaya, zararlı alışkanlıklardan vazgeçmeye ve borçlardan kurtulmaya da yorulur.

Rüyada gül ağacı görmek

Rüyada gül ağacı görmek, bir üzüntü ya da sıkıntının hemen ardından gelecek sevince ve ferahlığa delalet eder. Gül ağacı kadri yüce, alçak gönüllü ve paylaşmayı bilen bir kimseye de yorulur. Bahçesinde gül ağaçları gören erkek mesleğinde ilerler, kadın ise bereket ve mutluluğa kavuşur.

Rüyada ağaçta gül görmek müjdeli bir haberle sevinmeye işaret eder. Gül dalı görmek sıkıntıdan sonra gelen ferahlık ve rahatlığa yorulur.

Rüyada kırmızı gül ağacı görmek, sevdiklerle kutlamaya ve büyük başarıya işaret eder. Mevsiminde ağacında kırmızı gül görmek evlat doğumuna yorulur. Beyaz gül ağacı görmek güzel insanlarla çalışmaya ve sorunlardan kurtulmaya delalet eder. Pembe gül ağacı ise yardıma muhtaç bir dosta iyilikte bulunmaya, mal mülk sahibi olmaya ve üzüntülerin bitmesine alamettir.

Rüyada gül budamak

Rüyada gül budamak hayra alamet sayılmaz ve uğursuzluğa yorulur. Gül ağacını budadığını görmek de hayırlı bir rüya değildir, uğursuzluğa işarettir. Rüyada budanmış gül ağacı görmek ise farklı tabir edilir. Sevilen bir kişinin desteğiyle durumun yavaş yavaş toparlanmasına işaret eder.

Rüyada gül bahçesi görmek

Rüyada gül bahçesi görmek iki türlü tabir edilir. Bahçede gül görmek hoş sürprizlerle karşılaşmaya ve sorunların çözülmesine delalet eder. Eski tabirde ise gül bahçesi kedere, uçsuz bucaksız büyük bir gül bahçesi ölüm haberine yorulur.

Gül bahçesine sahip olmak ayrı bir rüyadır. Gücü yanlış kullanmaya, çevresindekileri ezmeye ve etrafında gerçek dost bulunmamasına yorulur.

Rüyada beyaz gül bahçesi görmek manevi itikada ve temiz kalbe işaret eder. Bahçede beyaz gül görmek evlat sahibi olmaya ve aile mutluluğuna da yorulur. Rüyada pembe gül bahçesi görmek ise kazancın artmasına, başarıya ve prestije delalet eder. Hayal edilen şeylere kısa zamanda kavuşmaya da alamettir.

Rüyada gül toplamak

Rüyada gül toplamak esenliğe, afiyete, huzura ve uzun ömre delalet eder. Rızkın eksik olmayacağına, mal toplamaya, hayır ve hikmete kavuşmaya işaret eder. Toplanan gülün çokluğu rızkın bolluğuna yorulur. Yeni açmış gül toplayan genç kız kısa sürede evlenir.

Rüyada kırmızı gül toplamak, maddi ve manevi ferahlığa işaret eder. Sosyal hayatta akıllı bir hanımla tanışmaya ve evliliğe yorulur.

Rüyada kırmızı gül koparmak

Gül koparmak iki yönde tabir edilir. Bir yandan gül koparmak dertlerin sona ermesine işaret eder. Rüyada gül kopardığını görmek sıkıntıların bitmesine yorulur. Kırmızı gül koparmak ise aile mutluluğuna delalet eder. Öte yandan ağaçtan gül koparmak hüzne ve gözyaşına işarettir. Rüyada dalından gül koparmak belaya ve kedere alamettir.

Rüyada gül almak

Rüyada gül almak kadın erkek herkes için hayırdır. Sürekli sevinç ve bereket içinde yaşamaya, beklenmedik yerden sevinçli haber almaya işaret eder. Yapılan iyiliklerin karşılığını görmeye ve küskünlüklerin giderilmesine de yorulur.

Rüyada bir kadının gül vermesi, rüya sahibine hem işte hem gönülde bir teklif geleceğine delalet eder. Rüya sahibinin kendisinin birine kırmızı gül vermesi ise iki mutluluğu birden yaşamaya yorulur.

Rüyada kırmızı gül almak

Kırmızı gül almak, hedeflere ulaşmaya ve çalışkanlık sayesinde başarı elde etmeye işaret eder. Rüyada kırmızı gül demeti almak da emek verilen işlerde hedefe varmaya yorulur.

Rüyada kırmızı gül hediye almak

Rüyada kırmızı gül hediye almak, tecrübeli birinden öğrenilenlerle başarıya ulaşmaya delalet eder. Rüyada bir erkeğin kırmızı gül vermesi, rüya sahibine gönül teklifi geleceğine işaret eder. Kırmızı gül demeti hediye almak ise işte ve gönülde birlikte sevinmeye alamettir.

Rüyada birinden beyaz gül almak

Birinden beyaz gül almak, bir yanlış anlaşılmanın ortadan kalkmasına işaret eder. Beyaz gülü hediye olarak almak beklenmedik bir olayla sevinmeye ve iş hayatında refaha yorulur.

Rüyada gül dikmek

Rüyada gül dikmek, bir adakta bulunmaya ve bir isteğin olması için Allah'a yalvarmaya yorulur. Duaların kabul olacağına, hastalığın şifasına ve evlat sahibi olmaya işaret eder. Rüyada gül tohumu ekmek, bir dilek için Allah'a dua etmeye ve duaların kabul olmasına işaret eder.

Rüyada gül fidesi görmek

Gül fidesi görmek yeni bir aşka, gönül işlerinde mutluluğa ve bekârlar için hayırlı kısmete işaret eder. Gül fidanı işe yeniden dönmeye ve dileklerin kabulüne de yorulur. Rüyada beyaz gül fidanı görmek ise yeni fırsatları kazançla değerlendirmeye ve bekârlığa vedaya delalet eder.

Rüyada gül koklamak

Rüyada gül koklamak hayırlı bir gönül işine, hayırlı kısmete ve evliliğe işaret eder. Gül koklayan kimse istediği gibi biriyle evlenir. Bu rüya sevince, ferahlığa ve sağlığa da yorulur. Evli erkek için eşine sadakate, yaşlı kimse için hac veya umre yolculuğuna delalet eder.

Rüyada pembe gül koklamak

Pembe gül koklamak, gönül ilişkisi sayesinde huzurlu bir hayata kavuşmaya işaret eder. Duaların ve dileklerin gerçekleşmesine, ters giden işlerin düzelmesine de yorulur.

Rüyada kırmızı gül koklamak

Kırmızı gül koklamak büyük ve iz bırakan bir aşka işaret eder. Bekâr kimse için mutlu bir yuvaya, evli kimse için saadetin devamına yorulur.

Rüyada gül kokusu duymak

Rüyada gül kokusu duymak bol ve hayırlı kazanca işaret eder. Rüyada gül kokusu almak da bereketli bir kazanca yorulur.

Rüyada gül suyu görmek

Rüyada gül suyu görmek helal rızka, sağlığa ve iyi bir nama işaret eder. Kalbin ve ilmin güzelliğine de yorulur. Ölüme yaklaşmış bir hasta için yeniden hayata kavuşmaya alamettir. Gül suyu içmek aile ve yakınlar arasında övülüp saygı görmeye delalet eder. Gül suyu serpmek yapılan iyiliğe, dağıtmak ise cömertlikle tanınmaya işarettir.

Rüyada gül buketi görmek

Rüyada gül buketi görmek, arzuların yerine geleceğine ve olumsuzlukların ortadan kalkacağına işaret eder. Rüyada gül demeti görmek, karşılıksız yapılan yardımlarla duaların alınacağına yorulur. Bir buket gül görmek ise malın çoğalmasına delalet eder.

Rüyada kırmızı gül demeti görmek

Kırmızı gül demeti görmek, küçük bir adımla girilen yoldan büyük kazanç elde etmeye işaret eder. Rüyada kırmızı gül buketi görmek Allah'ın yardımına yorulur. Bir buket kırmızı gül görmek de küçük bir başlangıcın büyük kazanca dönmesine delalet eder. Bir demet kırmızı gül görmek ise atılan ilk adımın bereketli sonuç vermesine alamettir.

Rüyada beyaz gül demeti görmek

Beyaz gül demeti görmek, müjdeli bir haberin birçok kişiyi sevindirmesine delalet eder. İşlerin iyiye gitmesine ve bolluğa da işaret eder.

Rüyada pembe gül buketi görmek

Pembe gül buketi görmek ailenin genişlemesine işaret eder. İşlerin yoluna girmesine ve hayırlı evlat yetiştirmeye de yorulur.

Rüyada gül yaprağı görmek

Rüyada gül yaprağı görmek, gül görmek gibi hayra ve uzaktan gelecek sevinçli bir habere yorulur.

Rüyada kırmızı gül yaprakları görmek

Kırmızı gül yaprakları görmek, gül yaprağı gibi hayırlı sayılır ve rüya sahibinin sevdiklerince anılmasına yorulur.

Rüyada beyaz gül yaprakları görmek

Beyaz gül yaprakları görmek, içinde bulunulan zor sürecin kısa sürede geçmesine işaret eder. Rüya sahibinin huzurlu bir döneme gireceğine yorulur.

Rüyada gül yapraklarının dökülmesi

Rüyada gülün yapraklarını döktüğünü görmek, solmuş gül görmek gibi uzak bir yolculuğa, araya giren soğukluğa ya da sevdiğinden ayrı düşmeye delalet eder.

Rüyada gül yemek

Rüyada gül yemek uzun ömre ve aile mutluluğunun yıllarca sürmesine işaret eder. Mal mülk sahibi olmaya, dertlerin sona ermesine de yorulur.

Rüyada kırmızı gül yemek, yapılacak yeniliklerin güzel sonuç vermesine işaret eder. İş hayatında söz sahibi olunacak bir mevkiye de yorulur. Rüyada beyaz gül yemek ise beklentilerin gerçekleşmesine, arzuların yerine gelmesine ve sevinçli haberlere delalet eder.

Rüyada gül reçeli görmek

Rüyada gül reçeli görmek, gül yemek rüyasıyla bir tutulur ve uzun ömre, aile mutluluğunun yıllarca sürmesine yorulur. Rüyada gül reçeli yemek mal mülk sahibi olmaya ve dertlerin sona ermesine işaret eder.