Rüyada hamam böceği görmek tabir edilirken böceğin rengi başlı başına bir kol açar. Rüya sahibinin böcek karşısında seyirci kalmasıyla üzerine gitmesi arasında da fark gözetilir. Hamam böceği rüyası bu iki ölçüt değiştikçe birbirinden uzak karşılıklar alır.

Rüyada hamam böceği görmek

Rüyada hamam böceği görmek, rüya sahibinin çevresinde duran kötü niyetli, dedikoducu ve kıskanç bir kimseye işaret eder. Bu kimsenin şerri dilindedir. Görünüşte yakınlık gösterip arkadan gıybet eden, duyduğu sözü bir yerden bir yere taşıyan biri olarak tabir edilir.

Rüya aynı zamanda rüya sahibinin sahip olduklarının kıskanıldığına delalet eder. Kıskançlık bu kimseyi düşmanlığa sürükler, ancak açıktan bir şey yapamadığı için zararını sözle vermeye çalışır.

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Bu yönüyle rüya, zarar vermek için kin besleyen ama bunu yapmaya gücü yetmeyen bir düşmana yorulur. Rüyada hamam böceği zayıf, cılız ve faydasız bir düşman olarak tabir edilir. Ortada rüya sahibine düşmanlık besleyen biri vardır, ancak elinden gelen tek şey arkadan konuşmaktır. Tesiri sözüyle sınırlı kalır, ötesine geçemez.

Bir yönüyle de geçici sıkıntıya ve kederli günlere yorulur. Rüya sahibinin önemsiz dertlerle gereğinden fazla uğraşacağına, kısa sürecek bir huzursuzluk yaşayacağına işaret eder. Çekilen bu sıkıntı geçicidir ve rüya sahibi için uyarı sayılır. Çevredeki bir kimsenin sözünün rüya sahibine dokunacağına, bu sözün ardında kalıcı bir zarar bırakmayacağına işarettir.

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Rüyada hamam böcekleri görmek, rüya sahibinin çevresindeki kötü niyetli ve kıskanç kimselere delalet eder. Rüya, bu kimselerin rüya sahibini çekemediğine ve arkasından gıybet ettiğine yorulur.

Rüyada hamam böceği öldürmek

Rüyada hamam böceği öldürmek sıkıntılardan ve dertlerden kurtulmaya delalet eder. Art niyetli kimselerin rüya sahibi için kurduğu planların boşa çıkacağına, kıskanç kimselerin şerrinden uzak kalacağına işaret eder. Rüya sahibinin işlerinin düzeleceğine ve karşısına çıkan sorunların üstesinden geleceğine yorulur. Bir süredir uğraştığı dertlerin sona ereceğine alamettir.

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Rüyada hamam böceği görüp onu öldürmek, rüya sahibinin kendisini rahatsız eden kimseden kurtulacağına işaret eder. Görülen böceğin öldürülmesi rüyayı sıkıntıdan kurtuluşa çevirir. Çevresinde kendisi hakkında konuşan kimselerin susacağına, bu kimselerin verdiği rahatsızlığın sona ereceğine yorulur.

Rüyada hamam böcekleri öldürmek kötü durumlardan kurtulmaya delalet eder. Kötü niyetli birinin müdahalesiyle ortaya çıkan iş sorunlarının ve aile içindeki anlaşmazlıkların çözüleceğine işaret eder. Böceklerin sayısı ne olursa olsun tabir kurtuluş yönündedir.

Rüyada hamam böceği öldürmeye çalışmak

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Rüyada hamam böceği öldürmeye çalışmak, öldürmekle aynı yöne yorulur. Rüya sahibinin sorunlarına karşı fiilen mücadeleye giriştiğine işaret eder. Bu mücadelede başkalarından yardım göreceğine, sürüp giden çekişmeden kurtulacağına ve aile içindeki anlaşmazlıkların yakında çözüleceğine delalet eder. Böceğin o anda öldürülememiş olması tabiri değiştirmez, rüya sahibinin kendi işine sahip çıkmasına ve sıkıntısını gidermek için harekete geçmesine işarettir.

Rüyada evde hamam böceği görmek

Rüyada evde hamam böceği görmek, hane halkı arasında çıkacak huzursuzluğa işaret eder. Rüya sahibinin ailesi hakkında konuşulacağına, ev içinde yaşananların dışarıya taşınmasına delalet eder. Aile dostu görünen kimselerin gerçek niyetinin ortaya çıkmasına yorulur. Evin içinde konuşulanların uzağa kadar ulaşacağına, hane halkı arasında da kırgınlık çıkacağına alamettir.

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Rüyada evde hamam böceği sürüsü görmek de bu hükmün dışına çıkmaz. Ev halkının huzurunun bozulacağına ve aile hakkında söz edileceğine delalet eder.

Rüyada bir sürü hamam böceği görmek

Rüyada bir sürü hamam böceği görmek başa gelecek sıkıntıya ve uğranacak zarara işaret eder. Rüya sahibinin maddi kayba uğrayacağına, sonradan pişman olacağı işlere kalkışacağına delalet eder. Girdiği işlerden umduğunu bulamayacağına, gergin ve zorlu bir dönemden geçeceğine yorulur.

Tek bir hamam böceği çevredeki söze ve dedikoduya işaret ederken, sürü hâlinde görülen hamam böcekleri doğrudan zarar ve kayıp yönünde tabir edilir. Rüyada hamam böceği sürüsü görmek de başa gelecek sıkıntıya ve maddi zarara delalet eder.

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Rüyada büyük hamam böceği görmek

Rüyada büyük hamam böceği görmek, çevredeki kötü kimselerin rüya sahibi hakkında çokça dedikodu yaptığına işaret eder. Böceğin iriliği, arkadan söylenen sözün çoğaldığına delalet eder. Hakkında konuşulanların artması rüya sahibini yoracağına ve huzurunu bozacağına alamettir. Rüya aynı zamanda huzuru bozan bir kimseye ve bu kimsenin çıkardığı sıkıntıya yorulur. Rüya sahibinin kendi meselelerini olduğundan büyük görmesine, küçük dertleri gereğinden fazla büyütmesine de işarettir.

Rüyada kahverengi hamam böceği görmek

Rüyada kahverengi hamam böceği görmek iş hayatında bir tehlikeye delalet eder. Rüya sahibi dikkatli davranmazsa bu tehlikeden sıyrılması zorlaşır ve iş tarafındaki zarar büyür. Aynı rüya, rüya sahibinin değerli şeylerini elinden alabilecek güçte bir düşmana işaret eder. Bilgili ve zalim biri olarak tabir edilen bu düşman, iş hayatındaki tehlikeyi de çoğunlukla kendisi çıkarır.