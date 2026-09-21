Rüyada incir görmek, meyvenin kendisi kadar rüya sahibinin ona ne yaptığıyla birlikte tabir edilir. İnciri yemek, ağaçtan koparmak, toplamak ya da satın almak hükmü ayrı yönlere taşır. İncir ağacı, dalı, yaprağı ve fidanı göründüğünde tabir meyveden ağaç tarafına geçer. İncirin kimin elinden geldiği ve hangi hâlde bulunduğu da karşılığı değiştirir.

Rüyada incir görmek

Rüyada incir görmek rızka, helal mala ve menfaate delalet eder. Bolluğa, berekete ve zahmetsiz elde edilen geçime işarettir. Rüya sahibinin sıkıntıdan çıkıp genişliğe ermesine, kazancının artmasına ve elindeki işin büyümesine yorulur. İncirin görülmesi de yenilmesi de hayra alamettir. Neslin çoğalmasına, hanedeki bereketin artmasına ve geçimin kolaylaşmasına işaret eder. Haneye giren yiyeceğin eksilmemesine, geçim kapısının açık kalmasına delalet eder. Darlık çeken kimse için darlığın sona ermesine, çalışan kimse için çabasının boşa gitmemesine işaret eder. Rüya sahibinin çok yorulmadan geçimini sağlamasına, rızkın önüne kendiliğinden gelmesine yorulur. Rüyada incir, nasip olacak helal nimetin ve beklenen rahatlığın habercisi sayılır.

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Hükmü belirleyen ilk ölçü incirin mevsimidir. Mevsiminde görülen incir hayrı büyütür. Beklenen rızkın tam zamanında gelmesine, umulan haberin gecikmeden ulaşmasına delalet eder. İşlerin vaktinde yürüyeceğine ve beklemenin uzamayacağına da işaret eder. Mevsimsiz görülen incir ise rüya sahibindeki kıskançlığa, üzüntüye ve pişmanlığa yorulur. Başkasının elindekine imrenmeye ve ardından duyulacak pişmanlığa delalet eder. Mevsiminde görülen taze incir zamanında gelen yeni kısmete, kuru incir ise elde birikip kalan mala yorulur.

Rüyada incir yemek

Rüyada incir yemek geçimini kolaylıkla kazanmaya ve neslinin çoğalmasına işaret eder. Ailenin büyümesine, hane halkının sayıca ve bereketçe artmasına delalet eder. Rüya sahibinin geçim derdinden kurtulmasına ve kazancını zahmet çekmeden elde etmesine yorulur. Geçimini kendi eliyle sağlayan kimse için işin kolaylaşmasına, kazancın düzene girmesine işaret eder. İncirin yenmesi, beklenen hayrın uzaktan seyredilmeyip fiilen kazanılmasına delalet eder. Beklenen rızkın eksiksiz olarak eline geçmesine yorulur.

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Aile içinde süren tartışmaların tatlıya bağlanmasına, küslüğün sofrada çözülmesine işaret eder. Hane halkı arasındaki geçimsizliğin bitmesine ve aradaki yakınlığın yeniden kurulmasına yorulur. Altın ve gümüş cinsinden değerli mala sahip olmaya, birikmiş paranın rüya sahibinin eline geçmesine delalet eder. Erişilecek malın değerli cinsten olduğuna, ucuz ve geçici bir kazanç sayılmayacağına işaret eder. Bekâr kimse için evliliğe, evlat bekleyen kimse için nesle yorulur. Rüyada incir yediğini görmek de neslin çoğalmasına ve rızık elde etmeye işaret eder.

Rüyada ağaçtan incir koparıp yemek

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Rüyada ağaçtan incir koparıp yemek kendi emeğiyle kazanmaya, berekete ve zenginliğe ulaşmaya delalet eder. Kurulan hedeflere varılacağına, hastanın şifa bulacağına işarettir. Olgun inciri dalından koparıp yemek bolluğa ve halkın rahata ermesine yorulur. Rüyada incir ağacından incir yemek, emeğin meyvesini aracısız devşirmeye ve helal kazanca işaret eder. Rüyada dalından incir yemek emeğin karşılığını doğrudan almaya ve bereketli rızka delalet eder. Rüyada incir koparıp yemek de helal kazanca yorulur.

Rüyada incir ağacı görmek

Rüyada incir ağacı görmek zengin, cömert ve menfaati dokunan bir kimseye delalet eder. İnsanların onun gölgesinde ferahlamasına, geçimin kolaylaşmasına işarettir. Böyle bir kimsenin yardımıyla kapalı duran işlerin açılmasına yorulur. Verilen emeğin karşılıksız kalmayacağına, sabırla yürünen yolun sonunda zenginliğe varılacağına delalet eder. Rüyada incir ağacı, rüya sahibine dayanak olan kimseye ve geçim genişliğine işaret eder.

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Rüyada incir ağacı ve meyvesini görmek

Rüyada incir ağacı ve meyvesini görmek hem menfaati dokunan bir kimseye hem de ondan gelecek helal rızka delalet eder. Ağaçla meyvenin birlikte görülmesi hayrın kaynağını ve karşılığını birlikte gösterir. Kökleşmiş sıkıntıların kökünden çözülmesine, uzun süredir sürüncemede kalan bir işin neticelenmesine işaret eder.

Rüyada dalında incir görmek sorunların temelinden halledileceğine işaret eder. İş hayatında hızlı ilerlemeye ve hayırlı bir evliliğe delalet eder.

Rüyada yeşil yapraklı incir ağacı görmek

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Rüyada yeşil yapraklı incir ağacı görmek bereketin sürekli olmasına delalet eder. Yaprağın gür ve yeşil durması, eldeki hayrın kesilmeden devam edeceğini gösterir. Kızgınlık ve kırgınlıkların bitmesine, işlerin tatlılıkla çözülmesine işaret eder. Rüyada yeşil incir ağacı görmek de bereketin sürmesine ve işlerin kolaylıkla yürümesine yorulur.

Rüyada incir ağaçları görmek

Rüyada incir ağaçları görmek menfaati dokunan kimselere ve geçim genişliğine delalet eder. Bereketin çoğalmasına, rüya sahibinin çevresindeki yardımcı sayısının artmasına işaret eder. Rüyada incir bahçesi görmek zenginliğin artmasına ve geçim kolaylığına yorulur.

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Rüyada incir ağacına çıkmak

Rüyada incir ağacına çıkmak bereketin ve bolluğun artacağına işaret eder. Yorgunluk veren durumların kısa sürede biteceğine, hayırlı bir evliliğe ve uzun ömre delalet eder. Hakikate ve hayra yönelmeye de yorulur.

Rüyada incir ağacı dikmek

Rüyada incir ağacı dikmek yeni bir işe girişmeye ve mal sahibi olmaya delalet eder. Atılan adımın uzun vadede kazanca dönüşeceğine işaret eder.

Rüyada incir fidanı görmek

Rüyada incir fidanı görmek rızkın genişlemesine ve maddi rahatlığa işaret eder. Bahçede fidan görmek işin büyümesine ve huzur veren bir eşe delalet eder.

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Rüyada incir yaprağı görmek

Rüyada incir yaprağı görmek hasreti çekilen bir kimseye kavuşulacağına işaret eder. İşlerin kısa sürede ve anlaşmazlığa varmadan halledileceğine, aradaki dargınlığın kalkmasına delalet eder.

Rüyada incir ağacı kesmek

Rüyada incir ağacı kesmek daha hayırlı ve kazançlı bir işin başına geçmeye işaret eder. Parasal sıkıntıların ortadan kalkmasına delalet eder.

Rüyada incir ağacının kesildiğini görmek

Rüyada incir ağacının kesildiğini görmek menfaati dokunan bir kimseyle bağın kopmasına işaret eder. Dayanak sayılan kişinin uzaklaşmasına ve o taraftan gelen faydanın sona ermesine delalet eder.

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Rüyada incir toplamak

Rüyada incir toplamak rızka, helal mala, menfaate ve çok nimete delalet eder. Emeğin ve yapılan iyiliğin karşılığını almaya işaret eder. Toplanan incirin çokluğu eline geçecek nimetin çokluğunu gösterir. Dağınık duran imkânların bir araya gelip rüya sahibine nasip olmasına yorulur. Kendisine kalacak mirasa da işaret eder. Bekâr kimse için evliliğe, darda olan kimse için zenginliğe delalet eder. Rüyada incir topladığını görmek de hak edilen kazanca ermeye, helal mala ve menfaate işaret eder.

Rüyada ağaçtan incir toplamak

Rüyada ağaçtan incir toplamak cömert ve asil bir kimseden fayda görmeye delalet eder. Dalından toplamak bu faydanın doğrudan geleceğini, yere dökülen incirleri toplamak ise mal sahibinden gelecek devamlı hayır ve bereketi gösterir. Rüyada incir ağacından incir toplamak helal rızka ve emeğin karşılığına işaret eder.

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Rüyada incir toplayıp yemek

Rüyada incir toplayıp yemek hem çalışmanın bereketli bir kazanca dönmesine hem de o kazancın helal rızık sayılmasına işaret eder. Bereketin haneye girmesine delalet eder. Rüyada incir toplamak ve yemek, elde edilen kazancın sıkıntısız harcanmasına yorulur.

Rüyada incirin rengine göre tabiri

İncirin rengi, gelecek hayrın hangi kapıdan geleceğini gösterir. Koyu renkli incir hükmü mal ve para tarafına çeker, açık renkli incir ise iş ve kısmet tarafını gösterir. Mevsim şartı renk bahsinde de aranır ve mevsiminde görülen renkli incirde hüküm rüya sahibinin lehine döner. Sarı incir hayra değil uyarıya yorulur.

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Rüyada siyah incir görmek

Rüyada siyah incir görmek mali güce erişmeye ve borçların kapanmasına delalet eder. Eldeki sıkıntının para tarafından çözülmesine, birikmiş ödemelerin tamamlanmasına işaret eder. Rüya sahibinin elinin genişlemesine, alacağını tahsil etmesine yorulur. Rüyada kara incir görmek de mali darlığın sona ermesine ve kazancın artmasına delalet eder.

Rüyada siyah incir yemek servete ulaşmaya ve büyük borçların kapanmasına delalet eder. Yenmesi, beklenen paranın söz aşamasında kalmayıp eline geçmesine işaret eder. Uzun süredir kapanmayan büyük bir ödemenin tek seferde bitmesine yorulur.

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Rüyada siyah incir toplamak mali güce erişmeye ve borcun kapanmasına işaret eder. Bu paraya rüya sahibinin kendi çabasıyla kavuşmasına delalet eder.

Rüyada yeşil incir görmek

Rüyada yeşil incir görmek maddi kayıpların eksiksiz telafisine delalet eder. Uğranılan zararın yerine konmasına, kaybedilen malın karşılığının bulunmasına işaret eder. Uzun süredir devam eden bir düşmanlığın sona ermesine, aradaki husumetin kalkmasına yorulur.

Rüyada yeşil incir yemek uğranılan zararın telafisine ve hayra erişmeye işaret eder. Üstü yeşilimsi ya da siyahımsı olgun inciri yemek, umulandan çok daha fazla nimete ermeye delalet eder.

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Rüyada mor incir görmek

Rüyada mor incir görmek aile hayatında yaşanan tartışmaların ve kırgınlıkların sona ereceğine işaret eder. Maddi refaha ve kazanılacak başarılara delalet eder.

Rüyada mor incir yemek olgun incir hükmündedir. Umulandan fazla nimete ve hane içinde kurulacak huzura işaret eder.

Rüyada beyaz incir görmek

Rüyada beyaz incir görmek siyah incirden daha hayırlı sayılır. İş hayatında başarıya, mutluluğa ve evliliğe delalet eder. Kapanmış kısmetin yeniden açılmasına işaret eder. Rüyada beyaz incir toplamak emeğin karşılığının bol ve temiz alınmasına, hayırlı bir habere yorulur.

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Rüyada beyaz incir yemek hayırlı haber almaya ve umulan başarıya fiilen ulaşmaya işaret eder. İş tarafında beklenen neticenin görülmesine, bekâr kimse için evlenmeye ve hanede sevincin çoğalmasına delalet eder.

Rüyada sarı incir görmek

Rüyada sarı incir görmek hastalığa işaret eder. Rengin sarılığı burada hayrı değil uyarıyı gösterir. Huzurun kaçmasına ve hanede sağlık tarafından bir sıkıntı çıkmasına delalet eder.

Rüyada kırmızı incir görmek

Rüyada kırmızı incir görmek olgunlaşmış incir hükmündedir. Yakın zamanda kurulacak samimi bir ilişkiye ve gönül işlerinde hayra işaret eder.

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Rüyada kuru incir görmek

Rüyada kuru incir görmek fayda sağlayan helal mala delalet eder. Mal varlığının artacağına, kazancın katlanacağına işarettir. Buradaki hayır bir seferde gelip biten bir kazanç değil, birikmiş ve elde duran maldır. Sabırla yürütülen işin kalıcı bir kazanca dönüşeceğine yorulur. Evde rızkın çoğalmasına, eldekinin eksilmeden korunmasına delalet eder. Uzun süredir emek verilen işin meyvesini vermesine ve o kazancın kalıcı olmasına işaret eder.

Rüyada kuru incir yemek

Rüyada kuru incir yemek mal varlığının artmasına ve maddi yönden zenginleşmeye işaret eder. Evde rızkın çoğalmasına, sofranın genişlemesine delalet eder. Esnaf için müşterinin artmasına, iş yerinde kazancın düzene girmesine yorulur.

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Rüyada kuru incir toplamak

Rüyada kuru incir toplamak birikmiş ve kalıcı malın artmasına işaret eder. Emeğin uzun vadeli karşılığına delalet eder.

Rüyada taze incir görmek

Rüyada taze incir görmek büyük ve hayırlı başarılara, rahat ve bolluk içinde bir hayata delalet eder. Yeni ve hayırlı bir iş teklifine işaret eder. Küslüklerin barışa dönmesine, uzun süredir beklenen bir kavuşmaya yorulur. Taze incirin hayrı tam zamanında gelen yeni kısmet tarafındadır. Bekâr kimse için evliliğe, evli kimse için çocuk sahibi olmaya delalet eder. Rüyada yaş incir görmek de zamanında gelen kısmete, bolluğa ve beklenen kavuşmaya işaret eder.

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Rüyada taze incir yemek

Rüyada taze incir yemek işlerde bereket ve bolluk olacağına delalet eder. Uzun süredir çözülmeyen dertlerin dağılmasına, eski bir hastalıktan şifa bulmaya işarettir. Rüyada yaş incir yemek istenen başarıya ya da sevgiye tam zamanında kavuşmaya işaret eder. Evliliğe ve çocuk sahibi olmaya yorulur.

Rüyada incir reçeli görmek

Rüyada incir reçeli görmek yeni bir işe ve hayırlı işlere imza atmaya işaret eder. Beklenen terfiye delalet eder. Maddi sıkıntıların yakın çevrenin yardımıyla çözülmesine yorulur.

Rüyada incir reçeli yemek

Rüyada incir reçeli yemek müjdeli habere, sağlığa ve iştaha işaret eder. Dargınların barışmasına, aradaki soğukluğun kalkmasına delalet eder.

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Rüyada incir reçeli yapmak

Rüyada incir reçeli yapmak emekle kurulan bir düzenden uzun süreli fayda görmeye işaret eder. Hane içi huzura delalet eder.

Rüyada incirin hâline göre tabiri

İncirin olgunluğu ve sağlam olup olmaması hükmü doğrudan belirler. Olgunlaşmış incir eline geçecek nimetin tam ve vaktinde geldiğine, bozulmuş incir ise haneye girecek huzursuzluğa işaret eder. İncirin iriliği ise gelecek hayrın büyüklüğünü gösterir.

Rüyada dikenli incir görmek

Rüyada dikenli incir görmek zahmet çekilerek ulaşılan hayra yorulur. Sıkıntılı ve zor günlerin sona ereceğine, musibetlerin dağılacağına işaret eder. Darlığın bitip mutlu günlerin geleceğine delalet eder.

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Rüyada dikenli incir yemek sıkıntıların son bulmasına ve berekete işaret eder. Zorlukla elde edilen ama hayırlı bir kazanca delalet eder.

Rüyada büyük incir görmek

Rüyada büyük incir görmek üzüntü ve endişelerden yakın zamanda kurtulmaya işaret eder. Büyük kazanca, mal ve mülk sahibi olmaya delalet eder.

Rüyada kurtlu incir görmek

Rüyada kurtlu incir görmek dedikoduya ve kıskançlığa işaret eder. Bozulmuş incir uğursuzluğa ve hanedeki huzursuzluğa yorulur.

Rüyada olmuş incir görmek

Rüyada olmuş incir görmek yüksek bir terfiye ve iş hayatındaki başarıya işaret eder. Umulandan fazla nimete delalet eder.

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Rüyada incir almak

Rüyada incir almak ucuzluğa ve çok nimete işaret eder. İncir ağacı satın almak kazançlı bir işe girmeye ve rızkın artmasına delalet eder. Rüyada incir satın almak hayırlı bir alışverişe ve eldeki paranın bereketlenmesine yorulur.

Rüyada birinin incir vermesi

Rüyada birinin incir vermesi gönül rahatlığına, sevgiye ve dostluğa işaret eder. Dargınların barışmasına, veren kimseyle aradaki bağın kuvvetlenmesine delalet eder.

Rüyada birinin kuru incir vermesi bir kimseden gelecek kalıcı bir faydaya ve helal mala işaret eder. Dostluğun pekişmesine delalet eder.