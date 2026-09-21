Rüyada süt görmek, zahmet çekilmeden elde edilen helal mala, geniş rızka ve eve girecek berekete işaret eder. Bekar kimse için evlenmeye yorulur.

Rüyada süt görmek, sütün nereden geldiğine göre farklı farklı tabir edilir. Memeden gelen süt başka, inekten ya da koyundan sağılan süt başka, bardakta veya tencerede duran hazır süt yine başka bir karşılık bulur. Rüya sahibinin o sütle ne yaptığı da yorumu değiştirir; içmek, kaynatmak, satmak ve dökmek ayrı ayrı karşılanır. Sütün kime verildiği, kimden alındığı da kendi tabirini taşır.

Rüyada süt görmek

Rüyada süt görmek, zahmet çekilmeden ele geçen helal mala ve geniş rızka işaret eder. Kişinin hakkıyla kazandığı mülke, kapanmış kısmetin açılmasına, eve girecek bolluk ve berekete delalet eder. Bekâr kimse için bu rüya evlenmeye yorulur. Süt aynı zamanda dinde sağlamlığın, temiz yaratılışın ve güzel ahlakın alametidir.

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Sütün görüldüğü hâl tabirin ölçüsüdür. Beyaz, berrak ve taze süt hayrı büyütür. Rüyada taze süt görmek mal çokluğuna ve dinde kuvvete delalet eder, yapılan işin karşılığını fazlasıyla almaya ve manevi sıkıntıdan kurtulmaya yorulur. Ekşimiş ya da bozulmuş süt ise tabiri ters yöne çevirir.

Rüyada göğsünden süt gelmesi

Rüyada göğsünden süt gelmesi malın artmasına, geçimde rahatlığa ve birikim sahibi olmaya işaret eder. Rüyada memeden süt gelmesi, rızkın kolaylıkla gelmesine ve eve giren bereketin artmasına delalet eder. Sütün temiz ve beyaz görünmesi hayrı artırır, bol akması eldeki malın çoğalacağını haber verir. Bu rüya kadın için de erkek için de mal toplamaya yorulur, iki cins arasında fark gözetilmez. Rüya sahibinin dinine bağlı, güzel ahlaklı bir kimse olduğuna da delalet eder.

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Hamile bir kadının göğsünden süt geldiğini görmesi, doğumdan sonra kısmetin açılmasına ve sağlıklı bir evlada işaret eder. Bekâr bir kızın memesinden süt gelmesi, gösterdiği çabanın meyvesini vermesine, başarıya ve huzurlu bir hayata yorulur. Erkeğin göğsünden süt gelmesi mal biriktirmeye, bir yanlıştan dönüp bereketli günlere kavuşmaya delalet eder.

Sütün rengi hayrın hangi yönden geleceğini gösterir. Beyaz süt gelmesi mutluluğa ve hayallerin gerçekleşmesine yorulur. Sarı süt gelmesi uğranılan bir zararın telafi edilmesine ve evlat yönünden şansa işaret eder. Rüyada göğüsten süt geldiğini görmek, rengi ne olursa olsun rızkın kişinin kendi elinde toplanacağını haber verir.

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Rüyada bebek emzirmek ve sütün aktığını görmek

Rüyada bebek emzirmek ve sütün aktığını görmek, evlattan görülecek hayra ve emek verilen şeyin sonucunu almaya işaret eder. Tabiri belirleyen sütün gelmesidir. Süt bolca ve kesilmeden akıyorsa rızkın da aynı şekilde kesilmeden geleceğine, rüya sahibinin eline geçen malın artacağına delalet eder.

Memeden süt gelmesiyle birlikte bebeğin emzirildiği görülen rüya da aynı yönde tabir edilir. Sütün berrak ve beyaz akması hayrı büyütür. Uzun süredir beklenen bir işin nihayet sonuca varmasına, ev içinde geçim darlığının kalkmasına yorulur. Rüyada süt emzirmek, kişinin verdiği emeğin karşılıksız kalmayacağı anlamına gelir.

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Rüyada erkek bebek emzirmek ve sütün aktığını görmek, evlat tarafından gelecek sevindirici bir habere işaret eder. Akan süt burada da rızkın genişlemesine delalet eder. Uğraşılan işin karşılığının aile içinden geleceğine yorulur. Sütün bol gelmesi bu hayrı büyütür.

Rüyada başkasının bebeğini emzirmek ve sütün aktığını görmek, verilen emeğin başka bir hanede de hayır doğurmasına işaret eder. Sütün akması rüya sahibinin elindeki bolluğun eksilmeyeceğini haber verir. Çevresine yaptığı iyiliğin kendisine döneceğine delalet eder.

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Rüyada memeden süt fışkırması

Rüyada memeden süt fışkırması geniş rızka ve büyük berekete işaret eder. Sütün güçlü bir akışla gelmesi, kazancın beklenenden fazla olacağını haber verir. Rüyada göğsünden süt fışkırması yeni fırsatların doğmasına delalet eder.

Fışkıran sütün miktarı hayrın büyüklüğünü gösterir. Rüyada göğsünden süt fışkırdığını görmek maddi rahatlığın kısa sürede geleceğine yorulur. Rüyada sütünün fışkırdığını görmek, eline geçecek malın kendi emeğinden doğacağına işaret eder.

Rüyada sağ memeden süt gelmesi

Rüyada sağ memeden süt gelmesi bol kazanca, mala ve insanlar arasında itibar kazanmaya işaret eder. Bu rüya hayrın hangi taraftan geleceğini de belirtir. Baba, erkek evlat ya da erkek kardeş gibi yakınlardan görülecek destek bununla haber verilir. Rüyada sağ göğsünden süt gelmesi, kazancın çoğalmasına ve rüya sahibinin sözünün geçer olmasına delalet eder.

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Rüyada sol memeden süt gelmesi

Rüyada sol memeden süt gelmesi, çevreden görülecek maddi ve manevi desteğe işaret eder. Anne, eş ya da kız kardeş tarafından gelecek hayırlı gelişmelere yorulur. Rüyada sol göğsünden süt gelmesi de aynı anlama gelir. Sıkıntılı günde rüya sahibinin yanında bir kadın yakınının bulunacağına delalet eder.

Rüyada iki göğsünden süt gelmesi

Rüyada iki göğsünden süt gelmesi, dünyanın rüya sahibine yönelmesine, talihin açılmasına ve geçim darlığının kalkmasına işaret eder. Evli kimse için zenginliğe, bekâr kimse için evlenip yuva kurmaya yorulur.

Rüyada süt içmek

Rüyada süt içmek helal kazanca, ilme ve hikmete delalet eder. Rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceğine, bedeninin sağlam kalacağına ve ömrünün bereketli geçeceğine işaret eder. İçilen sütün tatlı ve berrak olması hayrı büyütür.

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Bu rüya öğrenilen bilginin faydaya dönüşeceğini de haber verir. Okuyan kimse için başarıya, çalışan kimse için kazancın artmasına yorulur. Rüyada süt içtiğini görmek, sağlığın yerinde olacağına ve geçim yolunun açık kalacağına delalet eder.

Rüyada bardaktan süt içmek

Rüyada bardaktan süt içmek, sabırla beklenen mertebeye erişmeye işaret eder. Hayırlı kimselerle tanışmaya ve o tanışıklıktan fayda görmeye delalet eder.

Rüyada kendi sütünü içmek

Rüyada kendi sütünü içmek, kişinin kendi emeğinin karşılığını yine kendi elinden almasına işaret eder. Biriktirdiği malın kendisine dönmesine, dışarıdan yardım beklemeden geçinmesine yorulur.

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Rüyada süt sağmak

Rüyada süt sağmak rızkın elde edilmesine ve evdeki bolluğun eksilmemesine işaret eder. Kimseye muhtaç olmadan kazanmaya, geçimi kendi eliyle sağlamaya delalet eder. Sağılan sütün çokluğu kazancın büyüklüğünü gösterir, harcanan çabanın tam karşılığını bulacağını haber verir. Rüyada süt sağmak hileye de yorulur, yakında bir aldatmayla karşılaşmaya ve kötü niyetli bir kimseye karşı uyanık olmaya delalet eder. Rüyada süt sağdığını görmek, helal kazancın sürmesine ve rızkın devamlı gelmesine işaret eder.

Rüyada inekten süt sağmak

Rüyada inekten süt sağmak helal kazanca, huzurlu bir aile hayatına ve bereketli bir yıla işaret eder. Yoksulluktan çıkıp genişliğe kavuşmaya delalet eder. Sağılan sütün kabı doldurması, eve girecek malın artacağının müjdesidir.

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Rüyada göğsünden süt sağmak

Rüyada göğsünden süt sağmak, emek verilen işin karşılığının nihayet alınmasına ve birikimin artmasına işaret eder. Rüyada kendi sütünü sağmak hayır işlemeye ve sadaka vermeye yorulur. Rüyada anne sütü sağmak ve kendinden süt sağmak fakiri gözetmeye, elde mal biriktirmeye delalet eder.

Rüyada koyundan süt sağmak

Rüyada koyundan süt sağmak helal mala ve dinde kuvvete yorulur. Sıkıntıların sona ermesine ve kârlı bir ortaklık fırsatına işaret eder. Koyun sütü sağmak da bu şekilde tabir edilir.

Rüyada başkasının süt sağdığını görmek

Rüyada başkasının süt sağdığını görmek, o kimsenin kazancından rüya sahibine de pay düşeceğine işaret eder. Çevresindeki bolluktan faydalanacağı anlamına gelir.

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Rüyada sütlü yiyecek ve içecek görmek, süt ürünü yapmak

Sütten yapılan yiyecek ve içecekleri görmek, elde olanın çoğalmasına ve helal yoldan gelen rızka işaret eder. Sütün işlenip başka bir gıdaya dönüşmesi, emeğin sonuç vermesine ve kazancın kalıcı hâle gelmesine delalet eder. Bu rüyalar huzurlu bir döneme ve maddi durumun düzelmesine yorulur.

Rüyada sütlü kahve içmek

Rüyada sütlü kahve içmek, dileklerin hayırlısıyla gerçekleşmesine ve maddi durumun düzelmesine işaret eder. Rüyada sütlü kahve görmek, sütlü kahve yapmak ve sütlü kahve pişirmek kârlı işlere girmeye ve kazancın artmasına delalet eder.

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Rüyada süt kaymağı görmek

Rüyada süt kaymağı görmek, helal yoldan geniş rızka ve zenginliğe işaret eder. Kârlı ve meşru bir işte çalışmaya, mülk edinmeye ve sağlıklı bir hayata delalet eder. Süt kaymağı yemek, süt kaymağı toplamak ve kaymaklı süt görmek aynı karşılığı taşır.

Rüyada sütlü tatlı yemek

Rüyada sütlü tatlı yemek, saygınlık kazandıran işler yapmaya ve gönül rahatlığına işaret eder. Rüyada sütlü tatlı görmek ve sütlü tatlı yapmak, maddi imkânların düzelmesine ve hayırlı bir kazanca delalet eder.

Rüyada süt mayalamak

Rüyada süt mayalamak, sorunların kolay çözülmesine, huzurlu ve sağlıklı bir hayata, rızık elde etmeye tabir edilir. Rüyada yoğurt yapmak için süt görmek elde olanın çoğalmasına ve emeğin bereketlenmesine yorulur.

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Rüyada sütten peynir yapmak helal mala ve bolluğa nail olmaya işaret eder. Borçların kapanmasına ve el emeğiyle kazanılan paraya delalet eder. Sütün kesilip peynir olduğunu görmek, eldeki malın kalıcı hâle gelmesine yorulur.

Rüyada süt kaynatmak

Rüyada süt kaynatmak bereketli kazanca ve rızkın çoğalmasına işaret eder. İşlerin düzene girmesine, iyi bir nam kazanmaya ve zararlı alışkanlıklardan kurtulmaya delalet eder. Rüyada süt kaynattığını görmek, başlanan işin düzgün yürüdüğünün ve emeğin boşa gitmeyeceğinin alametidir. Rüyada sıcak süt görmek kazancın artmasına, iş yerinde rahatlığa ve sorunların hızla çözülmesine yorulur.

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Rüyada kaynayan süt görmek

Rüyada kaynayan süt görmek, başlanan işin başarıyla sonuçlanacağına ve helal kazanca işaret eder. Rakiplere karşı üstün gelmeye de delalet eder. Rüyada kaynamış süt görmek ve pişmiş süt görmek, beklenen haberin gelmesine ve işin sonuca bağlanmasına yorulur.

Rüyada süt pişirmek

Rüyada süt pişirmek, sonu hayırla biten bir işe girmeye ve o işten helal kâr elde etmeye işaret eder. İlim sahibi olmaya, öğrendiğini çevresine faydalı kılıp takdir toplamaya delalet eder. Rüyada süt pişirdiğini görmek, kişinin elindeki işi sabırla yürüttüğü ve karşılığını göreceği anlamına gelir. Bu rüya kazancın ani bir talihle değil düzenli emekle geleceğini haber verir.

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Rüyada süt almak

Rüyada süt almak ilim öğrenmeye, mertebenin yükselmesine ve dinde iyi bir yere gelmeye işaret eder. Ahlak ve terbiye almaya, aile görgüsünün sağlam olmasına da yorulur. Alınan sütün iyi ve temiz olması insanlar arasında itibar kazanmaya delalet eder, bozuk çıkması itibarın eksilmesine işaret eder. Rüyada süt aldığını görmek, öğrenilen bilginin rüya sahibine hayır getireceği anlamına gelir.

Rüyada birinden süt almak

Rüyada birinden süt almak, o kimseden ilim ve edep öğrenmeye, onun bilgisinden faydalanıp mertebe kazanmaya işaret eder. Sütü veren kimsenin rüya sahibine yol göstereceğine ve işlerinin bu sayede kolaylaşacağına delalet eder.

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Rüyada birine süt vermek

Rüyada birine süt vermek, o kimseyle dostluk kurmaya ve ondan gelecek yardıma işaret eder. Uzun ve huzurlu bir ömre de yorulur. Rüyada birinin süt vermesi dostluğa ve görülecek bir iyiliğe delalet eder. Veren kişinin kim olduğu hükmü değiştirmez, ölmüş birinin süt verdiğini görmek de bu dostluğa yorulur. Rüyada süt vermek, iki taraf arasındaki bağın sağlamlaşacağına işaret eder.

Rüyada bebeğe süt vermek

Rüyada bebeğe süt vermek, evlat yönünden hayra, hane içinde huzura ve rızkın genişlemesine işaret eder. Rüyada bebeğe süt içirmek ev halkının rızkının artmasına yorulur. Çocuk tarafından gelecek sevindirici bir habere delalet eder.

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Rüyada bebeğe biberonla süt vermek, zor günlerin sona ermesine ve aile içinde uyuma işaret eder. Biberonla bebeğe süt vermek ve erkek bebeğe biberonla süt vermek, zahmetsiz elde edilen düzenli kazanca delalet eder. Rüyada süt dolu biberon görmek rızkın hazır gelmesine ve geçim derdinin ortadan kalkmasına yorulur.

Rüyada kediye süt vermek

Rüyada kediye süt vermek, gelirin artmasına ve işlerin idaresinin rüya sahibinde kalmasına delalet eder. Yavru kediye süt vermek de kazancın çoğalmasına işaret eder.

Rüyada süt dağıtmak

Rüyada süt dağıtmak, hayırlı bir kısmetle yeni bir yola çıkmaya ve sağlığın yerine gelmesine işaret eder. Süt ikram etmek, eldeki bolluğu yakınlarla paylaşmaya yorulur.

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Rüyada anne sütü ve hayvan sütü görmek

Sütün hangi canlıdan geldiği tabirin yönünü belirler. Kaynağı ne olursa olsun temiz görünen süt helal rızka ve berekete işaret eder, sütün çokluğu o hayrın büyüklüğüne delalet eder.

Rüyada anne sütü görmek

Rüyada anne sütü görmek helal rızka, temizliğe ve güzel ahlaka işaret eder. Evlat malına ve hayırlı bir döneme girmeye delalet eder. Bu rüya rüya sahibinin yetiştiği ailenin bereketini de gösterir, eldeki malın temiz yoldan geldiğini haber verir.

Rüyada inek sütü görmek

Rüyada inek sütü görmek zenginliğe ve bereketli bir yıla işaret eder. Zor dönemlerin geride kalmasına, aile içi ilişkilerin iyi gitmesine delalet eder. Rüyada sütlü inek görmek eve girecek varlığa ve geçimin genişlemesine yorulur.

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Rüyada koyun sütü görmek

Rüyada koyun sütü görmek helal mala ve dinde kuvvete işaret eder. Geçimin dar zamanda bile kesilmeyeceğine yorulur.

Rüyada süt taşması

Rüyada süt taşması eve bolluk ve bereketin girmesine işaret eder. Ocakta taşan süt işlerin açılmasına ve sıkıntı veren durumların ortadan kalkmasına delalet eder. Rüyada sütün taştığını görmek ve süt taştığını görmek maddi ve manevi rahatlığa yorulur. Taşan sütün miktarı eve girecek hayrın büyüklüğünü gösterir.

Rüyada süt taşırmak

Rüyada süt taşırmak, elde edilen kazancın taşıp çoğalmasına yorulur. Rüyada süt pişirmek ve taşırmak geçim kapılarının genişlemesine delalet eder.

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Rüyada süt dökmek

Rüyada süt dökmek, emeğin zayi olmasına ve sıkıntılı günler geçirmeye yorulur. Yakın bir dostun yüzünden zarara uğramaya ve geçici bir üzüntüye delalet eder. Rüyada süt döküldüğünü görmek ve süt dökülmesi verilen emeğin karşılıksız kalmasına işaret eder. Dökülen sütün geri toplanamaması, kaçan fırsatın telafisinin güç olacağını gösterir.

Rüyada başkasının süt döktüğünü görmek

Rüyada başkasının süt döktüğünü görmek, çevredeki bir kimsenin hatası yüzünden rüya sahibinin de nasibinin eksilmesine işaret eder.

Rüyada çiğ süt görmek

Rüyada çiğ süt görmek, iş hayatındaki sıkıntılı durumun kısa zamanda ortadan kalkmasına işaret eder. Kârlı yatırımlara ve müşterinin çoğalmasına delalet eder. Ticaretle uğraşan kimse için bu rüya işlerin canlanacağını haber verir. Sütün kaynatılmadan, olduğu gibi görülmesi kazancın da hazır ve yakın olduğu anlamına gelir.

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Rüyada kapta süt görmek

Rüyada kapta süt görmek huzura ve kaybolan umutların geri dönmesine işaret eder. Bardakta, kovada, şişede ve bidonda süt görmek sabırla erişilecek mertebeye ve bereketli bir kazanca delalet eder. Süt dolu bir kap, tecrübeli ve varlıklı bir kimseden destek görmeye de işaret eder.

Rüyada tencerede süt görmek

Rüyada tencerede süt görmek, şanslı bir döneme girmeye, maddi ve manevi kazanç sağlamaya işaret eder.

Rüyada kutu süt görmek

Rüyada kutu süt görmek, kişinin kendi gücüyle sonuç almasına, kârlı bir ortaklığa ve ticari sıkıntıların sona ermesine işaret eder. Paket süt görmek ticarette rahat bir döneme delalet eder.

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Rüyada süt taşımak

Rüyada süt taşımak, rızkı emekle eve getirmeye ve geçimin düzene girmesine yorulur. Süt doldurmak da emeğin karşılığını eve taşımaya delalet eder.

Rüyada sütünün gelmemesi

Rüyada sütünün gelmemesi geçimde darlığa ve sıkıntılı, üzüntülü bir döneme işaret eder. Rüyada memeden süt gelmemesi kısmetin bir süre kapanmasına yorulur. Rüyada süt kesilmesi eldeki kazancın azalmasına ve bir müddet dar günler görmeye delalet eder.

Rüyada bozuk süt görmek

Rüyada bozuk süt görmek haram mala ve şüpheli kazanca delalet eder. Kârdan çok zarar görmeye ve keder duymaya işaret eder. Rüyada bozulmuş süt görmek bereketsiz bir kazanca yorulur. Rüyada ekşimiş süt görmek yanlış yola sapmaya ve yanlış kimselerle beraber olmaya işaret eder, yorgunluğa ve meşakkate delalet eder.

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Rüyada bozuk süt içmek

Rüyada bozuk süt içmek, şüpheli kazanca yaklaşmaya ve o kazançtan kâr değil zarar görmeye yorulur. Eline geçen paradan fayda görmemeye delalet eder.

Rüyada süt satmak

Rüyada süt satmak zahmetsiz kazanca ve kârlı bir işe girmeye yorulur. Ticarette bereketli bir döneme ve az emekle çok kazanmaya işaret eder.

Rüyada sütle abdest almak

Rüyada sütle abdest almak, üzüntü ve endişelerin kısa sürede çözüme kavuşmasına işaret eder. Rızık kapılarının açılmasına ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaya delalet eder.

Rüyada süt kardeşini görmek

Rüyada süt kardeşini görmek huzurlu bir hayata, başarıya ve zaman kaybettiren işlerden uzaklaşmaya işaret eder. Duaların kabul olmasına ve sorunların çözülmesine delalet eder.

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Rüyada süt anne olmak

Rüyada süt anne olmak işlerin genişlemesine, çevrede güven kazanmaya ve ertelenmiş işlerin yeniden canlanmasına yorulur.