Rüyada uçağa binmek şeref, makam ve itibar sahibi olmaya, rüya sahibinin kendi çabasıyla yüksek bir mertebeye erişeceğine delalet eder.

Rüyada uçağa binmek, rüya sahibinin uçağa varıp varmadığına göre iki ayrı kolda tabir edilir. Bir kolda biniş tamamlanır ve uçuş gerçekleşir, öbür kolda bilet alınmış olsa bile uçağa yetişilemez. Uçağa kimin bindiği, yolculuğun nereye yapıldığı ve binişten önce ne kadar beklenildiği bu iki kol içinde ayrı hükümler doğurur.

Rüyada uçağa binmek

Rüyada uçağa binmek şeref, makam ve itibar sahibi olmaya delalet eder. Rüya sahibinin kendi çabasıyla yüksek bir mertebeye erişeceğine, rütbesinin artacağına ve bulunduğu yerde saygın bir isim edineceğine işaret eder. Bu mertebe kendiliğinden gelen bir talihe değil, rüya sahibinin verdiği emeğin karşılığına yorulur.

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İş hayatında bir üst göreve geçmeye, ticaret yapan biri için işin hacminin büyümesine yorulur. Rüya sahibinin çevresinde sözünün geçeceğine, kendisine danışılan ve görüşü alınan biri hâline geleceğine delalet eder. Uzun süredir üzerinde çalışılan işin meyvesini vereceğini de gösterir.

Aynı rüya uzaktan gelecek bir habere yorulur. Uzun zamandır görüşülmeyen, sevilen bir kimseden iş ya da sağlık konusunda müjdeli bir haber alınacağına delalet eder. Uzun süredir bekleyen işlerin çözüleceğini, rahatlığa ve sevince kavuşulacağını haber verir.

Uçağa binmek yenilik ve yer değiştirmeye de işaret eder. Bu yenilik kimi zaman kurulu düzenin içinde değil, o düzenin dışına çıkılarak gelir. Rüya, kişinin iş çevresini ya da şehrini bırakıp daha riskli bir işe gireceğine, hayatını isteyerek değiştireceğine ve alışılmış gidişatın dışına çıkacağına yorulur.

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Rüyayı gören kişinin durumu tabirde ayrı bir yer tutar. Bekâr biri için evliliğe, hamile bir kadın için doğumun yaklaşmasına delalet eder.

Rüyada ilk defa uçağa binmek zorlu bir sınava işaret eder. Rüya sahibinin kısa sürede hızla yükseleceğine, eline geçen fırsatları iyi değerlendireceğine delalet eder. Aile içindeki sorunların çözüleceğini ve yakınlara yardım edileceğini gösterir.

Rüyada uçağa bindiğini görmek

Rüyada uçağa bindiğini görmek, sevilen kimselerden sağlık ya da iş konusunda güzel haberler alınacağına işaret eder. Verilen emeğin karşılığının rahatça toplanacağına ve uzun süren sıkıntının ferahlığa döneceğine delalet eder. İş yerinde beklenen terfiye yorulur. Rüya sahibinin başladığı işten umduğu neticeyi alacağını, kendisini yoran bir meselenin kısa zamanda çözüleceğini gösterir.

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Rüyada uçağa bineceğini görmek

Rüyada uçağa bineceğini görmek, herkesin çekindiği zor bir işe girişileceğine işaret eder. Sıkıntılı bir girişim olsa da sonunda helal yoldan kâr edileceğine, iş hayatında kısa sürede yükselmeye ve istenmeyen kimselerin rüya sahibinin hayatından uzaklaşacağına delalet eder.

Rüyada ailecek uçağa binmek

Rüyada ailecek uçağa binmek, aile içindeki birlik ve beraberliğe, sorunların çözüme kavuşacağına işaret eder. Sevilenlerle ortak bir sevinç dönemine girileceğine, iş ve para konusunda yeni fırsatların çıkacağına, şansın rüya sahibinden yana olacağına delalet eder. Sağlıkla ilgili sıkıntıların geçeceğini de gösterir.

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Rüyada savaş uçağına binmek

Rüyada savaş uçağına binmek, zorlukların ve dertlerin çözüleceğine, fırsatların hızla değerlendirileceğine işaret eder. Yüksek bir makama, itibara ve eksilmeyen bir kazanca delalet eder. Aile mutluluğuna ve haset edenlerin şerrinden korunmaya yorulur.

Rüyada uçakta olmak

Rüyada uçakta olmak, daha önce verilen emeğin farklı biçimlerde karşılığını bulacağına işaret eder. İş hayatında yeni bir dönemin başlayacağına, istenmeyen dertlerden ve belalardan uzaklaşılacağına delalet eder. Dargın olunan kimselerle barışılacağını, atılan kararlı adımlarla büyük bir başarıya erişileceğini gösterir. Rüya, rüya sahibinin hâlihazırda yürüttüğü işin tam içinde olduğunu ve o işten çekilmeden neticesini göreceğini haber verir. Üzerindeki yükün hafifleyeceğine, uzun zamandır çözülmeyen bir meselenin kapanacağına yorulur.

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Rüyada uçakta olduğunu görmek

Rüyada uçakta olduğunu görmek, verilen emeğin karşılığının alınacağına ve hayatta iyi bir konuma erişileceğine işaret eder. Rüya sahibinin üzerindeki dertlerden uzaklaşacağına, hesabını yaptığı işin umduğundan daha kazançlı biteceğine delalet eder. Uçağın içinde olmak ve kendini uçakta görmek de rüya sahibinin hayrına yorulur.

Rüyada uçakla yolculuk yapmak

Rüyada uçakla yolculuk yapmak, aile bireyleriyle çok mutlu olunacağına ve evde büyük bir sevinç yaşanacağına işaret eder. Girişilen işlerin uzun ömürlü olacağına ve kazanç getireceğine, rızkın bollaşıp geçim sıkıntısı çekilmeyeceğine delalet eder. Rüyada uçak yolculuğu, rüya sahibinin hayatında uzun süre devam edecek bir düzenin kurulacağını haber verir. Kısa vadeli bir kazanca değil, kalıcı bir bolluğa yorulur.

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Rüyada uçakla seyahat etmek

Rüyada uçakla seyahat etmek, mal mülk sahibi olmaya ve aranan çözümün başka bir yerde bulunacağına işaret eder. İşlerin yoluna gireceğine, maddi durumun düzeleceğine ve aile içindeki eski dargınlıkların gideceğine delalet eder. Rüya, yeni bir şehirde yeni bir işe başlanacağını da gösterir. Uçak ile seyahat etmek aynı anlama gelir.

Rüyada uçakla yurtdışına gitmek

Rüyada uçakla yurtdışına gitmek, iş imkânlarının çoğalacağına ve ciddi bir kazanç elde edileceğine işaret eder. Kolaylıklara ve ayrıcalıklara sahip olunacağına, rakipler karşısında üstünlük sağlanacağına, özlenen kimselere kavuşulacağına delalet eder.

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Rüyada uçakla Amerika'ya gitmek, hastalıktan kurtulmaya ve sıkıntıyla kederden sıyrılmaya işaret eder. Daha uygun bir işe geçileceğine, iş hayatında sağlam adımlarla ilerleneceğine, hayırlı bir kısmete ve bolluğa delalet eder.

Rüyada uçakla umreye gitmek

Rüyada uçakla umreye gitmek, sağlıkla ilgili engellerin savuşturulacağına ve hayırlı bir kimseyle bereketli bir ortaklık kurulacağına işaret eder. Uzun süren sıkıntıların ardından rahatlığa, insanlar arasında hürmet görmeye ve gönül huzuruna delalet eder. Umreye gitmek için uçağa binmek de maddi darlığın sona ereceğine, ilim ve irfan sahibi olunacağına, iş hayatında yeni imkânların doğacağına yorulur.

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Rüyada uçağı kaçırmak

Rüyada uçağı kaçırmak, hazırlanan planların vaktinde yürümeyeceğine ve iş hayatında aksaklıklar yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibinin önüne çıkan fırsatın değerlendirilemeden geçeceğine delalet eder. Bu aksaklığın sebebi çoğu zaman rüya sahibinin kendi ihmali değildir. Rüya, çevredeki bazı kimselerin kötü niyetli planlar kurduğuna ve geçmişte yaşanan bir meselenin bugün atılacak adımı engellediğine yorulur. Kaçırılan uçak, iyice yaklaşmışken kaybedilen bir imkâna işaret eder.

Rüyada uçak kaçırmak

Rüyada uçak kaçırmak, zamanında değerlendirilemeyen bir imkâna işaret eder. Kaçan imkânın telafisiz kalmayacağına delalet eder. Rüya sahibinin karşısına çıkacak yeni fırsatları iyi kullanarak içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulacağını haber verir.

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Rüyada uçağı kaçırmak yetişememek

Rüyada uçağı kaçırmak yetişememek, geciken bir karara işaret eder. Rüya sahibinin doğru zamanda adım atmaması yüzünden hazırlandığı işin başkasına kalacağına delalet eder. Uçağı kaçırdığını görmek de kararını erteleyen kimsenin vaktini iyi kullanmadığına yorulur.

Rüyada uçağa yetişememek

Rüyada uçağa yetişememek, rüya sahibinin arzu ettiği şeye bu defa kavuşamayacağına işaret eder. Uzun zamandır beklediği neticenin gerçekleşmeyeceğine ve hazırlığını yaptığı bir işin erteleneceğine delalet eder. Kaçırılan şeyin ardından yeni bir yol aranacağını gösterir.

Rüyada uçağa yetişmeye çalışmak

Rüyada uçağa yetişmeye çalışmak, bir fırsatın ardından koşulduğuna ve harcanan emeğin karşılıksız kalmayacağına işaret eder. Rüya sahibinin sıkıntılarından arınacağına, işlerinin açılacağına ve itibarlı bir konuma yükseleceğine delalet eder. Rakiplerin kötü niyetinden zarar görülmeyeceğini, bu koşuşturmanın rüya sahibine sabır ve kararlılık kazandıracağını gösterir. Uçağa varılmamış olsa da gösterilen gayretin kendisi hayra yorulur.

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Rüyada uçağa yetişmek için acele etmek

Rüyada uçağa yetişmek için acele etmek, fırsatın ardından gitmenin karşılığını bulacağına işaret eder. Zorlu bir dönemden zarar görmeden çıkılacağına delalet eder. Uçağa yetişmek için koştuğunu görmek de rüya sahibinin aradığı imkâna kendi emeğiyle erişeceğine yorulur.

Rüyada uçak bileti almak

Rüyada uçak bileti almak, önemli bir şansın rüya sahibini beklediğine ve hayatın ciddi biçimde değişeceğine işaret eder. Bütün zorlukların aşılacağına, hayırlı bir kısmetle mutlu bir evliliğe ve iş hayatında yükselişe delalet eder. Biletin alınması, henüz başlamamış bir işin sağlam bir zeminde kurulacağını ve rüya sahibinin o işe hazır olduğunu gösterir.

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Rüyada uçak bileti almaya çalışmak

Rüyada uçak bileti almaya çalışmak, henüz kazanılmamış bir imkân için verilen uğraşa işaret eder. Rüya sahibinin önüne çıkan zorlukları aşacağına ve istediğine kavuşacağına delalet eder. Uğraşın uzun sürmesi hükmü değiştirmez, sonuç rüya sahibinin lehinedir.

Rüyada uçağa binip uçmak

Rüyada uçağa binip uçmak, binmenin getirdiği yükselişin fiilen gerçekleşeceğine işaret eder. Rüya sahibinin iş hayatında ve sosyal hayatında köklü değişikliklere gideceğine, bulunduğu konumdan daha yükseğe taşınacağına delalet eder. Uçağın yerden kesilmesi, beklenen işin sözde kalmayıp yürürlüğe gireceğini gösterir. Bu rüya, uzun süredir hazırlığı yapılan işin başlama vaktinin geldiğini, rüya sahibinin ertelediği kararı uygulayacağını haber verir. Rüyada uçakla uçmak ve uçakta uçmak da aynı tabire girer. Üçü de hayatta büyük bir değişikliğin başladığını gösterir.

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Rüyada uçağa binmek ama uçmamak

Rüyada uçağa binmek ama uçmamak, yakın zamanda meydana gelen olumsuz bir durum yüzünden hayal kırıklığına uğranacağına işaret eder. Kâr edileceği umulan bir işten tam tersine zarar görüleceğine delalet eder. Rüya sahibinin hazırlığını tamamladığı hâlde neticeye varamayacağını, elindeki fırsatı değerlendiremeyeceğini gösterir. Binişin tamamlanıp uçuşun gerçekleşmemesi yarım kalan bir yükselişe yorulur. İşin başladığı yerde durması, beklenen kazancın erteleneceğine işaret eder.

Rüyada uçaktan düşmek

Rüyada uçaktan düşmek, görüntüsünün aksine hayra yorulur. Verilen emeğin karşılığının alınacağına ve işlerin hızla yoluna gireceğine işaret eder. Maddi bir rahatlığa ve hak edilen terfiye delalet eder. Rüya sahibinin üzüntülerinin sona ereceğini, uzun süredir bekleyen bir işin kısa zamanda sonuçlanacağını gösterir.

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Rüyada uçaktan atlamak

Rüyada uçaktan atlamak, mutlu günlerin yaklaştığına, şifa bulunacağına ve daha iyi bir hayat sürüleceğine işaret eder. İş hayatında tanınan ve güvenilen biri olunacağına, kazancın yavaş yavaş artacağına delalet eder. Rüya sahibinin kendisini rahatsız eden kimselerden uzaklaşacağını gösterir.

Rüyada uçak bileti görmek

Rüyada uçak bileti görmek, hayata huzur ve sakinlik geleceğine, olumlu adımlar atılacağına işaret eder. Planlanmamış bir seyahatin ya da ani bir haberin habercisi sayılır. Hayattaki önemli değişikliklere ve rüya sahibinin bulunduğu konumun yükselmesine delalet eder.

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Rüyada uçağa binmek için hazırlanmak

Rüyada uçağa binmek için hazırlanmak, iş hayatında ve eğitimde ilerlemeye işaret eder. Maddi kazanca, sıkıntı veren durumların çözülmesine ve bereketin artmasına delalet eder. İş ve aile hayatının kendiliğinden düzene gireceğini, kaçan bir fırsat karşısında soğukkanlılığın korunacağını gösterir. Uçak yolculuğuna hazırlanmak ve uçağa binmek için hazırlık yapmak da aynı yönde tabir edilir.

Rüyada uçak beklemek

Rüyada uçak beklemek, hayırlı bir birlikteliğin kurulacağına işaret eder. İşte uğranılan kayıpların telafi edileceğine, kederin yerini sevincin alacağına ve helal rızka delalet eder. Küs olunan dostlarla barışılacağını, beklemekle geçen bir dönemin sonunda kazanç ve huzura kavuşulacağını haber verir.