Rüyada un görmek, bolluk, bereket, helal kazanç ve rızkın artmasıyla ilişkilendirilen rüyalar arasında yer alır. Ancak rüyanın yorumu, unun türüne ve rüyada nasıl görüldüğüne göre değişir. Beyaz un, mısır unu, un çuvalı, un helvası ya da yere dökülen un farklı anlamlara gelirken; un almak, elemek, yoğurmak, kavurmak veya birine un vermek de ayrı ayrı tabir edilir.

Rüyada un görmek

Rüyada un görmek bolluğa, berekete ve helal kazanca delalet eder. Hayırlı rüyalardan sayılır ve rüya sahibinin rızkının genişleyeceğine, malının artacağına yorulur. Un, ticaretten ya da alın terinden gelen helal mala işarettir.

REKLAM

Un rüyası aynı zamanda uzun zamandır beklenen şeylere kavuşmaya yorulur. Rüya sahibinin üzerindeki sıkıntıların dağılacağına işaret eder. Darlık içinde geçen günler de geride kalır. Un rüyası, rüya sahibinin rakiplerine karşı kazanacağı başarının da müjdesidir.

Unun hangi tahıldan elde edildiği de tabire yön verir. Buğday unu helal mala işaret eder ve rüya sahibinin kazancının temiz olacağına delalet eder. Arpa unu ise dinde doğruluğa yorulur. Arpa unu gören kişi inancında sağlam durur. İbadetlerinde de samimi olur.

Un rüyalarının hepsi hayra yorulmaz. Rüyada un satmak olumsuz sayılır. Bu rüya dinini dünyaya değişmeye delalet eder. Unu satan kimse ahiret işini dünya menfaati uğruna bırakır.

REKLAM

Un çeşitlerine göre rüya tabirleri

Un çeşitleri arasında en çok beyaz un ve mısır ununun anlamı merak edilir. Her ikisi de ayrı ayrı tabir edilir. Rüyada kepekli un görmek helal kazanca ve rızkın bereketlenmesine yorulur.

Rüyada beyaz un görmek

Rüyada beyaz un görmek temiz kazanca ve saf niyete işaret eder. Rüya sahibinin kalbinin temiz olduğuna, haramdan uzak durduğuna ve işinde dürüst davrandığına delalet eder. Beyaz un gören kimse içinde bulunduğu sıkıntıları çevresinden destek görerek atlatır. Bu rüya yakın zamanda alınacak hayırlı bir haberin de alametidir.

Rüyada mısır unu görmek

Rüyada mısır unu görmek rahat ve sevinç içinde yaşamaya delalet eder. Rüya sahibinin hayır duası alacağına yorulur. Mısır unu gören kimse dertlerinden kurtulur ve gönlü ferahlar.

REKLAM

Rüyada un helvası görmek

Rüyada un helvası görmek hayırlı gelişmelerin yaklaştığına işaret eder. Faydalı bir işten gelecek mala ya da paraya yorulur. Rüya sahibinin din işlerindeki samimiyetine de delalet eder. Evli bir kadının un helvası görmesi hamilelik haberine yorulur. Bekar bir kimse için bu rüya hayırlı bir kısmetin yaklaştığına işarettir.

Rüyada un helvası yemek

Un helvasını yemek, işlerin kolaylaşacağına ve durumun iyileşeceğine işaret eder. Bu rüya maaşın ya da gelirin artmasına yorulur. Helvayı yiyen kişinin her işte şansının açılacağına delalet eder.

Rüyada un helvası yapmak

Rüyada un helvası yapmak hayırlı bir haberin müjdesidir. Helvayı hazırlayan kimsenin yakın zamanda sevindirici bir gelişmeyle karşılaşacağına yorulur. Rüyada un helvası kavurduğunu görmek ise rüya sahibinin sevdikleriyle bir araya geleceğine ve onlarla huzurlu vakit geçireceğinin habercisidir.

REKLAM

Rüyada un çuvalı görmek

Rüyada un çuvalı görmek, rüya sahibinin emek harcamadan eline geçecek zenginliğe yorulur. Un dolu çuval, zahmetsiz gelen malın alametidir. Rüyada çuvalla un görmek ise büyük bolluk ve berekete delalet eder. Bu rüyayı gören kimsenin borçları kapanır, maddi sıkıntısı hafifler. Çuvalla un aynı zamanda aile içinde sağlanacak huzurun da alametidir.

Rüyada un döküldüğünü görmek

Unun döküldüğünü görmek, yaygın yoruma göre küçük fırsatların kaçırılacağına işaret eder. Rüya sahibinin eline geçen bazı imkânları değerlendiremeyeceğine yorulur. Ancak bu fırsat kaybı kalıcı sayılmaz.

REKLAM

Bir başka yoruma göre unun döküldüğünü görmek ferahlığa ve işlerde kazanca delalet eder. Rüyada yerde un görmek, rüya sahibinin yaptığı işle ad yapacağına ve kazancının çoğalacağına yorulur. Rüyada eve un dökülmesi ise kısmetin açılacağına işarettir.

Rüyada kurtlu ya da böceklenmiş un görmek

Bozulmuş un görmek, tabirde beklenenin aksine hayra yorulur. Unda böcek görmek ile kurt görmek ayrı ayrı tabir edilir.

Rüyada böceklenmiş un görmek

Rüyada böceklenmiş un görmek, rüya sahibinin özenle yaptığı işin bereketleneceğine delalet eder. Rüyada unun içinde böcek görmek ise kazancın yakında artacağına işarettir.

REKLAM

Rüyada kurtlanmış un görmek

Rüyada kurtlanmış ya da kurtlu un görmek işlerin yarım kalmayacağına işaret eder. Rüyada unun içinde kurt görmek büyük bir mutluluğa ve huzura delalet eder. Kurtlu un gören kimse başladığı işi sonuna kadar götürür ve hayırlı bir kısmetle evlenir.

Rüyada un almak

Rüyada un almak, rüya sahibinin hak ettiği rızkı alacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kimse hayırlı işler yapar. Bazı tabirlerde un almak büyük bir mirasa yorulur. Rüya aynı zamanda yeni ve kazançlı bir başlangıca delalet eder. Planlanan bir işe adım atmak, evlilik gibi hayırlı bir karar vermek de bu rüyanın işaret ettiği gelişmelerdendir.

REKLAM

Rüyada un elemek

Rüyada un elemek hak ile batılı ayırt etmeye delalet eder. Rüya sahibinin kul hakkını gözeteceğine, adaletli davranacağına işaret eder. Un eleyen kimse haram işleri bırakıp Allah yoluna döner, ekmeğini helalden kazanır. Bu rüya günahlardan tövbe etmeye yorulur ve rüya sahibi için bir uyarı niteliği taşır.

Rüyada un eleği görmek

Rüyada un eleği görmek mülk edinmenin alametidir. Rüya sahibinin işlerinde başarıya ulaşacağına yorulur. Bu rüya, değer verilen biriyle yaşanan küslüğün sona ereceğine de delalet eder.

Rüyada un paketi görmek

Pakette duran un, rüya sahibinin duygularının karşılık bulacağına işaret eder. Pakette un gören kimse sevdiği kişiden beklediği ilgiyi görür. Bu rüya gönül işlerinde sevindirici bir gelişmenin alametidir.

REKLAM

Rüyada birine un vermek

Rüyada birine un vermek, ihtiyaç sahibine yardım ederek berekete kavuşmaya delalet eder. Rüya sahibinin kazançlı bir ortaklık kuracağına işaret eder. Rüyada birinin un vermesi ise rüya sahibinin işlerinin bereketleneceğine yorulur. Ölmüş annenin un verdiğini görmek sıkıntıların aşılmasına ve ailenin huzur bulmasına delalet eder.

Rüyada değirmende un öğütmek

Rüyada değirmende un öğütmek hayırlı bir haber alınacağına yorulur. Rüya sahibi uzun vadeli işlerinde önemli adımlar atar, çevresiyle birlik ve dayanışma içinde olur. Değirmende buğday öğütmek ortaklıktan gelecek kısmete delalet eder ve darlık zamanında beklenmedik bir kazancın alametidir. Rüyada değirmende mısır unu öğütmek ise hayat şartlarının düzeleceğine işarettir. Bu rüyayı gören kimse zengin olmasa da kimseye muhtaç olmadan huzur içinde geçinir.

REKLAM

Rüyada un kavurmak

Rüyada un kavurmak, tecrübeli kişilerle yürütülen bir işte doğru kararlar alınacağına işaret eder. Rüya sahibinin rakiplerini alt edeceğine yorulur. Yağda un kavurmak dileklerin gerçekleşmesine ve yalancılardan uzak durmaya delalet eder. Rüyada kavrulmuş un görmek ise rüya sahibinin birçok haneye bereket getireceğine işarettir.

Rüyada un kurabiyesi görmek

Rüyada un kurabiyesi görmek, beklenen hayırlı gelişmelerin gerçekleşeceğine işaret eder. Bu rüya hayırlı bir evliliğe de delalet eder. Geçim sıkıntısı çeken biri için ise bu rüya geçim derdinin sona ereceğinin müjdesidir.

Rüyada un yoğurmak

Rüyada un yoğurmak, rüya sahibinin daha büyük bir yetki alacağına ve helal mal edineceğine delalet eder. Buğday unuyla hamur yoğurmak akrabalara kavuşturacak bir yolculuğa delalet eder. Rüyada hamur ve un görmek verilen sözün tutulmasına işarettir. Rüyada un ve su görmek ise beklentilerin gerçekleşmesine yorulur.