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        Haberler Yaşam Street Food Festival başlıyor

        Street Food Festival başlıyor

        İstanbul'da 26 Eylül'de düzenlenecek Street Food Festival, sokak lezzetlerini Ozan Doğulu, Yol Project, Anatolian Sessions ve Deniz Aral'ın performanslarıyla buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 12:17 Güncelleme:
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        Street Food Festival başlıyor

        İstanbul'da sokak lezzetleri, müzik ve eğlence etkinliklerini bir araya getiren Street Food Festival, 26 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek.

        Conrad Istanbul Bosphorus'un Aura Garden alanında gerçekleştirilecek festival, gün batımından gece yarısına kadar devam edecek.

        Etkinlik kapsamında Ozan Doğulu, Yol Project, Anatolian Sessions ve Deniz Aral sahne alacak.

        Festivalde farklı sokak lezzetlerinin yanı sıra çeşitli deneyim alanları, oyunlar ve etkinlikler de yer alacak.

        Anadolu'nun geleneksel melodilerini elektronik müzikle buluşturan Anatolian Sessions gün batımında, Deniz Aral ise gecenin ilerleyen saatlerinde performans sergileyecek. Ozan Doğulu ve Yol Project de festivalin müzik programında sahne alacak.

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        FESTİVAL PROGRAMI

        18.00 – 19.00

        Deniz Aral – Resident DJ / Opening

        19.00 – 20.30

        Anatolian Sessions

        20.30 – 20.45

        Deniz Aral – Transition / Changeover

        20.45 – 22.15

        Yol Project – Live

        22.15 – 22.30

        Deniz Aral – Transition / Changeover

        22.30 – 00.00

        Ozan Doğulu

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        #Street Food Festival
        #sokak lezzetleri
        #Ozan Doğulu
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