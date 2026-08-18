Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tarih ve doğanın harmanlandığı Phaselis'e yoğun ilgi

        Tarih ve doğanın harmanlandığı Phaselis'e yoğun ilgi

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti, ziyaretçi yoğunluğuyla dikkati çekiyor. 2025 yılında 481 bin 306 ziyaretçiyle Antalya'nın en çok ziyaret edilen ören yeri olan Phaselis'e bu yıl da yoğun ilgi sürüyor. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yıl sonunda geçen yılki ziyaretçi sayısının yakalanmasını, hatta aşılmasını beklediklerini söyledi. Ziyaretçiler ise tarihi kalıntılar arasında denize girmenin farklı bir deneyim yaşattığını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tarih ve doğanın harmanlandığı yer

        Antalya'nın önemli tarihi ve turistik destinasyonlarından Phaselis Antik Kenti, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve denizi bir arada sunan antik kent, özellikle turizm sezonunda yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Phaselis'in yalnızca deniz, kum ve güneş turizmi açısından değil, kültür turizmi açısından da önemli bir destinasyon olduğunu belirtti.

        Solmaz, 2025 yılında 481 bin 306 ziyaretçiyle Phaselis'in Antalya'da en çok ziyaret edilen ören yeri olduğunu, bu yıl da ziyaretçilerin Phaselis'e ilgisinin devam ettiğini belirterek, "Geçen senekine benzer şekilde ziyaretçilerimiz aynı ilgiyi göstermeye devam ediyor. Yıl sonunda alacağımız verilerin geçen yılın verileriyle hemen hemen denk olmasını, belki geçmesini bekliyoruz" dedi.

        "DOĞAYLA İÇ İÇE TARİHİ DENEYİM"

        Phaselis'in ziyaretçiler açısından farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Solmaz, antik kentte deniz ve tarihin bir arada bulunmasının ilgiyi artırdığını söyledi.

        REKLAM

        Solmaz, "İnsanlar bulundukları alanın sadece güzel bir doğa alanının etrafında olmasının ötesinde, bin yıl öncesinde burada bir yaşam olduğunu düşünerek buraya gelmiş olmaları, denize burada girmeleri onların biriktirdiği anılar açısından daha anlamlı oluyor" diye konuştu.

        Ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Solmaz, "Böyle bir tarihi alanda, doğayla iç içe turizm içerisinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ediyorlar" dedi.

        "BİN YIL ÖNCE İNSANLAR BURADA DENİZE GİRMİŞ"

        Kayseri'den Phaselis'e ilk kez geldiğini söyleyen Anıl Akgüneş, antik kenti çevresindekilerin tavsiyesi üzerine ziyaret ettiğini belirtti.

        Akgüneş, "Bir hanımefendi bize 'Phaselis diye bir yer var, çok güzel antik kent' dedi. Biz de gelmek istedik. Denizin de gayet güzel olduğunu söylediler. Gayet güzel gözüküyor. Deneyimleyeceğiz. Bin yıl önce insanlar burada denize girmiş ve o insanlar gibi hissetmek güzel olacak" diye konuştu.

        Pelinsu Beril Aşkın ise "Yıllar önce gelmiştim buraya, şimdi de arkadaşlarımla buluşmaya geldim. Burası çok güzel, cennet gibi bir yer. Burada denize girmek çok güzel hissettiriyor. Böylesi güzel bir tarihimiz olması çok güzel" dedi.

        "TARİHİ KALINTILAR ARASINDA YÜZMEK HARİKA"

        Antalya'ya daha önce geldiğini, ancak Phaselis'i ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Zeynep Vıraca da antik kentte tatilin tadını çıkardığını belirtti. Vıraca, "Çok güzel bir kent. Tarihi kalıntılar arasında yüzmek çok harika. Yıllar öncesini düşünemiyorum bile. Çok keyifli. Burada ailemle birlikte keyifli vakit geçiriyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Phaselis Antik Kenti
        #Antalya
        #Phaselis
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Terörsüz Türkiye için kurul toplantısı 24 Ağustos'ta
        Terörsüz Türkiye için kurul toplantısı 24 Ağustos'ta
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!
        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        Otomotiv devi 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor
        Otomotiv devi 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlunu öldürdü!
        Uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlunu öldürdü!
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Aşkla zirvede
        Aşkla zirvede
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de