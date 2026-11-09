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        Haberler Yaşam Trabzon'daki Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek

        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek

        Trabzon'daki Atatürk Köşkü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 16:44 Güncelleme:
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        Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz

        Trabzon'daki Atatürk Köşkü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmanın önemine değinilerek, tüm vatandaşlar Atatürk Köşkü'ne davet edildi.

        Açıklamada, Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmaya devam ettikleri belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerinde konakladığı ve şehrimizin tarihine tanıklık eden Atatürk Köşkü, 10 Kasım günü halkımızın ziyaretine ücretsiz olarak açılacaktır. Tüm hemşehrilerimizi ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, onun hatırasını yaşatmak ve tarihimizin önemli değerlerinden biri olan Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmek üzere davet ediyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz."

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        #Atatürk köşkü
        #trabzon
        #10 kasım
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