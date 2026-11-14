Üsküp'ün Osmanlı mirası Taşköprü 557 yıldır heybetini koruyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te heybetini asırlardır koruyan tarihi Osmanlı mirası Taşköprü, şehrin sembolü olarak adlandırılıyor.

Üsküp'ün merkezinden geçen Vardar Nehri üzerinde, 557 yıldır heybetini koruyan Taşköprü, şehrin iki tarafındaki kültürleri birleştirmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Şehrin hafızasındaki yeriyle kentin en önemli tarihi yapıları arasında bulunan yaklaşık 220 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 13 gözlü ve 1 mihraplı köprü, modern Üsküp ile tarihi Türk Çarşısı arasındaki bağı sağlayarak tüm ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmed döneminde 1451-1469 arasında inşa edilen Taşköprü, yalnızca Vardar Nehri'nin kenarındaki iki kıyıyı değil, Üsküp'ün farklı dönemlerini ve toplumsal dokusunu da birbirine bağlıyor.

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Fatih Sultan Mehmed Köprüsü olarak da bilinen yapı, kentin yalnızca Osmanlı geçmişini değil, farklı dini ve etnik toplulukların ortak şehir hafızasını da temsil ediyor.

AYDINLATMA ÇALIŞMALARI ESENLER BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILDI

Asırlar boyunca depremlerden savaşlara kadar birçok yıkıcı olaya tanıklık eden Taşköprü, bu dönemlerde oluşan hasarlar dolayısıyla onarım ve restorasyon çalışmalarından geçirildi.

Üsküp'ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan yapı, tarih boyunca şehrin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olma özelliğini sürdürüyor.

Kemerleri ve taş yapısının dekoratif ve mimari aydınlatma çalışmaları Esenler Belediyesi, Halkbank ve Üsküp Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan Taşköprü, şehrin gece görüntüsüne kattığı zenginlikle dikkatleri çekiyor.

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TAŞKÖPRÜ, ÜSKÜP'ÜN BULUŞMA NOKTALARI ARASINDA YER ALIYOR

Taşköprü, bugün de Üsküp'ün sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olmayı sürdürüyor.

Günün her saatinde köprüden geçen insanlar, bir yandan şehrin modern yüzüne ulaşırken, diğer yandan tarihi Türk Çarşısı'nın sokaklarına açılıyor. Bu yönüyle köprü, yalnızca iki yakayı birbirine bağlayan bir ulaşım güzergahı değil, Üsküp'ün geçmişi ile bugünü arasında kurulan güçlü bir bağ olarak öne çıkıyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan mimari özellikleriyle dikkat çeken Taşköprü, Üsküp'ün tarih boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yaptığının da önemli göstergelerinden biri. Vardar Nehri'nin üzerinde yükselen köprünün kemerleri, yüzyıllardır değişen şehir siluetine tanıklık ederken, kentin tarihi kimliğinin korunmasında da önemli bir rol oynuyor.

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Bugün de şehrin önemli buluşma noktalarından biri olan yapı, Üsküp'ün yerel halkı için taşıdığı anlamın yanı sıra kenti uluslararası alanda tanıtan tarihi simgeler arasında yer alıyor.