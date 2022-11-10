Çok tepki çekmiştiniz bir dönem...



Benim için 'yeşil sermayenin', 'iktidarın peşinde' dediler. Zaman en güzel savunucudur, bakın 17 yıl geçti aradan bir şey oldu mu?



İki yıl önce eşinizi (Nilgün Altınyayla) kaybettiniz.



Evet, 21 yıl sonra yeniden evlenmiştik. Ama kanser nedeniyle aramızdan ayrıldı. En azından son iki yılında onu mutlu ettim. Elimdem ne geliyorsa yaptım.



Tekrardan evlenmek ister misiniz?



Evlenmeyi düşünüyorum. Tek mermim kaldı. İyi kullanmam lazım. Ömrüm kısaldı. Tekrar evlen-boşan yapamam.



Eş için kriteriniz var mı?



Bunun hesabı kitabı olmaz. Hayırlısı kim ise o olsun.



Dizi ve film teklifi geliyor mu?



Ben Hacca gittikten sonra insanlar, sanki elimi ayağımı her şeyden çekmişin gibi yorumlarda bulunuyorlar. İnsanlarda böyle bir algı oluştu ama öyle değil. Şu an için gelen bir teklif yok ama gelse düşünürüm.



Vasiyetiniz var mı?



Ben öldükten sonra anne ve babamın yanına, Tekirdağ Eriklice Köyü'ndeki aile mezarlığına gömsünler. Eşimin mezarlığı İstanbul'da ama en azından bana gelenler anne ve babama da dua eder. Vasiyetnamemi yazdım. Satılmasını istemediğim şeyleri ve bağış yapılması gerekenleri söyledim. Kızım, 'Baba yapma kötü oluyorum' diyor ama ne zaman bu dünyadan ayrılacağımız belli değil.