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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yaşar Güler, Neçirvan Barzani ile görüştü

        Yaşar Güler, Neçirvan Barzani ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:31
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        Yaşar Güler, Barzani ile görüştü
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forumun ikinci günündeki temasları kapsamında, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.

        Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.

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