Yasemin Ergene: Çocuklarımla çok mutluyum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz eylül ayında İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, spor salonu çıkışı objektiflere yansıdı.

Yasemin Ergene, basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Bu aralar spor yapıyorum ve çocuklarımla yakından ilgileniyorum" dedi.

Yasemin Ergene, dizi teklifleriyle ilgili soruya ise "Şu an bir dizide oynamayı düşünmüyorum. Çocuklarımla çok mutluyum, her şey yolunda. Hiçbir yaramazlık yok" yanıtını verdi.