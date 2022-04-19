Yasemin Sakallıoğlu: Beni çok göreceksiniz

"Beni çok göreceksiniz" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, önceki gün "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini gerçekleştirdi. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Burcu Binici gibi isimler vardı.

Turne maratonuna tüm hızıyla devam eden Yasemin Sakallıoğlu, yaz boyunca, İzmir, Ayvalık, Altınoluk, Kuşadası, Çeşme, Bodrum ve Avrupa’da seyircisiyle buluşacak.

"BENİ ÇOK GÖRECEKSİNİZ"

10 Mayıs’ta İzmir’den yola çıkmaya hazırlanan Sakallıoğlu, "Yaz turnemiz ve Avrupa turnemiz olacak. Orada da çok güzel seyirciler var. Bu sene epey gezeceğiz. Beni çok göreceksiniz ve hep birlikte güleceğiz." şeklinde konuştu.