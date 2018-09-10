Sosyete dünyası günlerdir Ali Sözmen'in oğlu Yağız Sözmen ile Yasemin Sengir'in Versay Sarayı'ndaki görkemli düğününü konuşuyor.



Günaydın yazarı Pelin Kaya, düğünle ilgili dikkat çekici bir detayı köşesine taşıdı.





Yasemin Sengir'in gelinliğine dikkat çeken Kaya, daha önce bu gelinliği hatırladığını ifade etti.Kaya, "Beş sene önce gelin Yasemin Sengir'in abisi Kerim Sengir, Roma'daki Cestello Odescalchi'in Bracciano Kalesi'nde evlenmişti. Gelin Serra Berdan'ın üzerinde de aynı gelinlik vardı" dedi.

İki gelinliğin aynı marka olduğunu söyleyen Günaydın yazarı köşesinde, "Yasemin Sengir, yengesinin gelinliğini mi giydi, yoksa aynı model yeniden mi dikildi?" sorusunu sordu.

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