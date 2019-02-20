Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey'i 12 yıl aradan sonra tiyatroya döndüğü 'Ve Perde'nin galası Sahne 74 - Yasemin Yalçın Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Hidayet Erdinç'in yönettiği oyunun galasına Orhan Gencebay - Sevim Emre, Müjdat Gezen, Mahsun Kırmızıgül - Ece Kırmızıgül, Özge Özberk, Birol Güven, Oya Başar, Nevra Serezli, Abdullah Şahin, Gökhan Yıkılkan, Adem Kılıç - Yeşim Alıç, Talip Öztürk, Oğuz Çetin, Bilal Çatalçekiç, Kandemir Konduk, Sinan Bengier, Suzan Kardeş, Yüksel Aksu, Müfit Can Saçıntı, Yunus Günce katıldı.

Orhan Gencebay: Bir hayli ara verdiler, özlendiler. İnşallah bundan sonra süreklilik olacaktır, çok iyi çalışmalar yapacaklardır. Onlara başarılar diliyorum.

Mahsun Kırmızıgül: Yasemin Hanım'ın uzun bir aradan sonra tiyatroya dönmesi sevindirici. Biz onu sette de konuşuyorduk. Kısmet bugüneymiş. Yasemin Yalçın gibi usta bir oyuncunun tiyatroya dönmesini sevinçle karşılıyorum. Birlikte çalıştığımız isimler çok değerli. Ben Beyaz Melek'te de ustalarla çalıştım. Tiyatro oyuncularının başka bir hayatları, duruşları ve ahlakları var. Onlarla olmaktan çok mutluyum. Tiyatroya her zaman sahip çıkacağız.

Oya Başar: Yasemin çok sevdiğim ve beğendiğim bir oyuncudur. Ne güzel böyle tekrardan dönmesi, bu yeri tiyatro olarak kazandırması. Çok hoşuma gitti, keyiflendim. Hem İlyas hem de Yasemin adına... Ben de bir diziye başlamayı düşünüyorum. Tiyatro benim için eylülde.

Nevra Serezli: Sonunda ağladım. Çok iyi bir adaptasyon. Her şeyiyle 10 numara, bence bu senenin oyunu.





