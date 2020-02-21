Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survıvor her yıl olduğu gibi bu yılda da yarışmacılarıyla çok konuşuluyor. Gönüllüler kadrosunda yer alan Yasin Obuz iddialarıyla izleyenler tarafından merak edildi. Peki Yasin Obuz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Yasin Obuz biyografisi...

YASİN OBUZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.

Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.