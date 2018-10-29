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Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Serrano açıklamasında, “Bunlar kaçınılmaz faktörler. Yaşam biçimi ve genetiğe bağlı olarak bazı insanlarda daha çok, bazılarında da daha az görünür oluyor. Ama mutlaka yaşanıyor” dedi.