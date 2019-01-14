Egzersiz, stres kontrolü, uyku, manevi mutluluk gibi başlıkların yaşlanmayı yavaşlatma konusunda çok etkili olduğunu vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, “Beslenme bu konuda çok büyük önem taşımaktadır. Kremler, losyonlar ve estetik cerrahiler sizi dışarıdan daha genç gösterebilir ancak biyolojik yaşınızı içeriden dışarıya gençleştirmek için doğru beslenme ve rejeneratif tıp desteğinin şart olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Dr. Aşkın Nasırcılar, yaşlanmayı yavaşlatan besinleri sıraladı. İşte yaşlanmayı yavaşlatan besinler…
Chaga mantarları
Chaga mantarları, anti-aging etkilerinin çoğunu yetiştiği huş ağacından sağlar. Çok çeşitli anti-oksidan, anti-tümör ve antiviral maddeler üretir. Ayrıca mikroplara karşı bağışıklığı artıran maddeler de sentezlerler. İçeriklerindeki polifenoller serbest radikallerle savaşarak anti-oksidan etki gösterir. Kapsül, tablet, tentür veya çay, kahve formunda tüketilebilirler.
Bitter çikolata
Anti-aging programına girip aynı zamanda çikolata da yiyebilirsiniz. Dengeli bir diyette orta miktarda çikolata güncel 2015-2020 arası diyet rehberlerinde tüketilmesi önerilen ürünler arasında yer alıyor. Burada dikkat edilmesi gereken orta düzeyde tüketmek çünkü çikolata kalori olarak yoğundur ve miktarı aşırı kalori alımıyla sonuçlanabilir. Özellikle %70-90 kakao içeren, az miktarda bitter çikolata tüketilebilir.
Yaban mersini
Uzun zamandır yaban mersininin antioksidan etkileri biliniyor. Lezzetli ve aynı zamanda besleyici bir yemiş. Yaşlanmayı yavaşlatıyor, ömrü uzattığı düşünülüyor. Beynin bilişsel ve hafıza ile ilişkili alanlarını oksidatif hasara karşı koruması nedeniyle beyin meyvesi de diyebiliriz. Aynı zamanda yaşla ilişkili hücre hasarını yavaşlatıyor.
İncir
İncir, flavonoid ve polifenollerce zengindir. Bu özelliği nedeniyle güçlü antioksidan etkiye sahiptir. Oksidatif stresin olumsuz etkileriyle savaşır. Karaciğer ve beyni destekler. Bağırsak sağlığını desteklemesi önemli bir özelliğidir.
Avokado
Avokado meyvesi, içerdiği yoğun bileşenler nedeniyle anti-aging etkili süper besinlerin başında gelir. Fitokimyasal bileşiminin kanser ile savaşan doğal maddeler içerdiği düşünülmektedir. Sağlık ve gençlik etkileri oluşturan, damarları koruyan tekli doymamış yağ asitlerince ve antioksidanlarca zengindir.
Kemik suyu
Kemik suyunda bulunan kalsiyum, magnezyum, fosfor, silikon, sülfür gibi mineraller emilime hazır halde bulunurlar. Kemik sağlığı için olmazsa olmazlardır. Kemik sağlığının iyi olması anti-aging için önemli bir şarttır. Kemik suyunun anti-aging etkileri kıkırdak sağlığı ve kireçleme karşıtı etkileri nedeniyle kondroitin sülfat ve gllukozaminden gelir. Eklem ağrısını azaltan anti-inflamatuvar etkileri bulunmaktadır.
Maca kökü
Yaşlandıkça cinsiyet hormonlarının seviyesi azalır. Maca kökü bu hormonal azalmayı önleyerek anti-aging etki gösterir. Östrojen, progesteron ve testesteron hormonlarını dengeye veya normale getirir. Bu anlamda seksüel disfonksiyon, kısırlık, osteoporoz ve menapoz belirtileriyle savaşır.
Kabuklu yemişler
Kabuklu yemişleri süper besinler olarak adlandırabiliriz. Kavrulmadan tüketilmeleri besin değerleri açısından önemlidir. Hem iştahı baskılarlar hem de doymamış tekli veya çoklu sağlıklı yağlar içermeleri nedeniyle anti-aging etkisi gösterirler. Kalp damar sağlığı, bilişsel fonksiyonlar ve kanser gibi kronik hastalıkları önlemeye yardımcı özellikler taşırlar. Tip 2 şeker hastalığına ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltırlar. Aynı zamanda beyin sağlığını da desteklerler. Yaşlılarda bilişsel gerilemeyi yavaşlatarak damar sistemini korurlar. Besin ve anti-aging değeri yüksek çerezler arasında kestane, ceviz ve son dönemlerde ülkemizde de yetiştirilen pikan cevizi sayılabilir.
Zerdeçal Kökü
Aslında bir baharat olan zerdeçal, anti-aging ve cilt parlatıcı etkileri nedeniyle yüzlerce yıl kozmetik amaçlı kullanılmıştır. Günümüzde aktif bileşeni turmerik anti aging etkileri oluşturduğu düşünülmektedir. Kök veya toz halinde yemeklere, içeceklere eklenebilir. Eklemlerin ve beyin dokusunun yaşlanmasını önleyerek nörodejeneratif hastalıklarda etkili olabilir. Az emilen doğal formu bağırsak iltihabını azaltabilir. Kana emilimini artırmak amacıyla çok çeşitli formlarda hazırlanan tablet, kapsül biçimleri bulunmaktadır.
Somon
Somonun yararlı etkilerinden daha fazla faydalanabilmek için vahşi ve doğal ortamında yakalanmış somon gerçek bir değere sahip. Kültürü yapılan somonun da etkisiz olduğunu söyleyemeyiz ancak yapay yemlerle beslendiklerinden sağlık ve anti-aging etkilerinin sınırlı olacağı da bir gerçek. Hatta beslendikleri yemlere göre sağlıksız da olabilirler. Somon balığı, ‘astaksantin’ diye adlandırılan süper antioksidan açısından zengindir, aynı zamanda anti-aging etkisi gösteren karotenoidce de zengindir. Astaksantin iyi kolesterol HDL’ yi artırırken, kötü kolesterol LDL’yi azaltır. İnflamasyon denilen iltihabi yangıyı ve oksidatif stresi azaltır. Ayrıca bileşimindeki başka bileşenlerle de mükemmel bir anti-aging besinidir.
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