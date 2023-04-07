Yaşlı adam hafriyat kamyonu kurbanı oldu

İHA

İstanbul'da, hafriyat kamyonu altında kalan Mehmet Nezir İlhanlı (85) hayatını kaybetti.

Feci kaza, Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, sokakta yürüyen Mehmet Nezir İlhanlı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tekerliğinin altına giren yaşlı adam ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Çalışmaların ardından kamyon otoparka çekilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.