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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Yaşlı adamı darp iddiasına İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaş dayağı! - Öne çıkan haberler
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Yaşlı adamı darp iddiasına vatandaş dayağı!

İstanbul'da, yaşlı bir adamı dövdüğü iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, beyin kanaması geçirdiği öne sürülen şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polisin müdahale ederek dağıttığı tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi

Son dakika haberler: Yaşlı adamı darp iddiasına İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaş dayağı! - Öne çıkan haberler
Yaşlı adamı darp iddiasına vatandaş dayağı!
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İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde, iddiaya göre kimliği öğrenilemeyen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşlı bir adamı dövdü.

VATANDAŞLAR YAŞLI ADAMI KURTARDI

İHA'da yer alan habere göre şüphelinin adamı dövdüğünü gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek yaşlı adamı kurtardı. Bu kez de yaşlı adamı darp eden kişiyle vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

YAŞLI ADAMI DÖVENİ DÖVDÜLER

Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar, yaşlı adamı döven kişiye saldırmaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen şüpheli, bir süre yumruk ve tekme atıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonucunda taraflar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu ayrılırken, kulağından kan geldiği öğrenilen kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ İDDİASI

Yaralının, beyin kanaması geçirdiği iddia edilirken, olayla ilgili tarafların şikayette bulunmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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