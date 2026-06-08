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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı çift ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        Yaşlı çift ölü bulundu!

        Adana'da yakınlarının bir süredir ulaşamadığı 72 yaşındaki Hasan Girtten ve 70 yaşındaki Gülsüm Girtten çifti, evlerinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        Yaşlı çift ölü bulundu!

        Adana'da yakınlarının bir süredir ulaşamadığı Hasan (72) ve Gülsüm Girtten (70) çifti, evlerinde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesi'nde Hasan ile eşi Gülsüm Girtten'den bir süredir haber alamayan yakınları, çifti cep telefonuyla aradı ancak ulaşamadı.

        Komşularının evine gittiği çift, odada hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından çiftin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Girtten çiftinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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