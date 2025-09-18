Habertürk
        Yaşlı kadının ölümünde darp iddiası! | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadının ölümünde darp iddiası!

        Denizli'de korkunç bir olay yaşandı. Kentte darp edildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan 94 yaşındaki Hanım Ayşe K. hayatını kaybetti. Yaşlı kadının vücudunda darp izlerine rastlanırken, çelişkili ifade veren torununun gözaltına alındığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 12:34 Güncelleme: 18.09.2025 - 12:34
        Yaşlı kadının ölümünde darp iddiası!
        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, darp edildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede O.K, sağlık ekiplerini arayarak, birlikte yaşadıkları babaannesi Hanım Ayşe K'yi (94) evde hareketsiz şekilde bulduğunu iddia ederek yardım istedi.

        TORUNU GÖZALTINA ALINDI

        Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın ardından çelişkili ifade veren O.K'yi gözaltına aldı. Yaşlı kadının vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.​​​​​​​

        #Son dakika haberler
