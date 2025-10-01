"Yaşlılıkta aşılar çok önemli"

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, yaşlıların yalnızlığına, yoksulluğuna ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanıyor. Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, bu özel gün kapsamında yaptığı açıklamada, “Değişen dünya koşullarıyla birlikte yaşlı nüfus giderek artıyor. Bununla beraber yaşlılığa bağlı hastalıkların da çoğaldığını görüyoruz. Ancak bu süreci daha sağlıklı, aktif ve keyifli hale getirmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aras, başarılı yaşlanmayı, fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda iyilik halini koruyabilmek olarak tanımladı. Prof. Dr. Aras, “Yaşlılıkta kronik hastalıklar kaçınılmaz olabilir. Ama bu süreci keyifli ve kabul edilebilir bir şekilde yönetmek de mümkündür. İyi beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve düzenli sağlık kontrolleri başarılı yaşlanmanın en önemli yapı taşlarıdır” dedi.

BESLENME, EGZERSİZ VE UYKUYA DİKKAT!

Başarılı yaşlanma için dengeli ve proteinden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aras, “Yeterli sıvı alımı, hem aerobik egzersizler hem de kasları güçlendirici direnç egzersizleri mutlaka günlük rutine eklenmeli. Ayrıca kaliteli uyku da bu sürecin olmazsa olmazıdır. İyi uyuduğunuzda organlarınız daha iyi çalışır, ertesi güne daha zinde başlarsınız” diye konuştu.