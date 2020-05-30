Kariyerini Fransa'da Dijon'da sürdüren eski Fenerbahçeli Yassine Benzia bir kaza geçirdi. Fransız basınında çıkan haberlere göre 'buggy' araçla kaza yapan 25 yaşındaki futbolcu sol elinden ciddi şekilde yaralandı ve ameliyata alındı. Benzia'nın bir süre daha hastanede kalacağı kaydedildi. Dijon Başkanı Olivier Delcout, Bien Public'e yaptığı açıklamada "Benzia'ya morfin verildi" ifadelerini kullandı.

Benzia 2018-19 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmış, ardından yine kiralık olarak Olympiakos'un yolunu tutmuştu. 25 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 20 maça çıkarken 2 asist yapmıştı.