Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yassıtepe ve Yeşilova höyüklerindeki buluntular sergilendi

        Yassıtepe ve Yeşilova höyüklerindeki buluntular sergilendi

        İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe ve Yeşilova höyüklerinde bu yıl sürdürülen kazı çalışmaları ile çıkartılan buluntular sergilendi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Burada belki bütün Batı Anadolu'yu etkileyen birçok özel kap bulduk. Abartılı olacak belki ama burada Troya'dan hatta Batı Anadolu'daki birçok yerleşimden bile üstün nitelikte çanak çömlek üreten, çok güçlü bir kültürün varlığını görmek mümkün" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 12.11.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yassıtepe ve Yeşilova höyüklerindeki buluntular sergilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yassıtepe ve Yeşilova höyüklerindeki kazı çalışmaları sürüyor.

        Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında yürütülen kazılarda yine birçok eser bulundu. Ayrıca 5 bin yıl önce ticari hayatının başladığı Yassıtepe Höyüğü'nde; uzun dikdörtgen planlı taş duvarlı yapıların bir deprem ve yangın sonucu yıkıldığı, yapılar yıkılmadan önce içinde yaşayanların evlerini terk ederek kaçabildikleri ve geriye bütün eşyalarının bırakmak zorunda kaldıkları tespit edildi.

        Batı Anadolu'nun sağlam durumdaki en zengin Erken Tunç Çağ yerleşimi olan Yassıtepe'de, yapıların içinde 100'e yakın müzelik değerde buluntu da çıkarıldı.

        REKLAM

        ÇEŞİTLİ İŞLEVLERİ BULUNAN KAPLAR BULUNDU

        2025 yılında bulunan eserler içinde özellikle çanak çömlekler dikkati çekti. Kapların arasında; üzerinde kabartma ve bezemeler yer alan iri kaplar, küçük ve büyük boyutlu gaga ağızlı testiler, kadınların süs eşyaları ve kozmetiklerini koydukları pişmiş topraktan kutular ve dini törenlerde kullandıkları özel libasyon kabı da yer aldı. Tarihi yerleşimin mimarisi, özel kapları ve çanak çömlekleri ile İzmir'in üzüm ve incir gibi tarımsal ürünlerinin ön planda olduğu zengin bir ticaret kent olduğunu da görüldü. Söz konusu buluntular ayrıca düzenlenen sergiyle tanıtıldı. Ayrıca bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için Yeşilova Höyüğü'nün resimleriyle giydirilmiş otobüslerin lansmanı yapıldı.

        "98 MÜZELİK ESER ORTAYA ÇIKARDIK"

        Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yıl 5 aylık süre içinde birçok bulgu oltaya çıkardık. Geleceğe Miras projesi kapsamında kazıları ağırlıklı olarak Yassıtepe'de yürüttük. Bu önemli alanı turizm ve bilime kazandırmak gibi hedefimiz vardı. Büyük oranda başarıya ulaştığımızı söyleyebilirim. 98 müzelik eser ortaya çıkardık. Bizim için büyük bir değer. İzmir Arkeolojik Müzesi'ne eserler kazandırıyoruz. Yeşilova, ziyaretçi merkeziyle birlikte tüm dünyaya ve kentimize tanıtım açısından da önemli katkı sağlıyor" dedi.

        REKLAM

        "ARKEOLOJLAR EŞLİĞİNDE BURANIN TANITIMI YAPIYORUZ"

        Doç. Dr. Zafer Derin, "2025 yılı içinde ziyaretçi merkezi de patlama yaptı. 20 bini aşkın sadece randevuyla gelenlerin sayısı var. Grupları randevuyla kabul ediyoruz. Arkeologlar eşliğinde buranın tanıtımını yapıyoruz. Türkiye'de uygulanan ve uygulanmak istenen tek yer. Ziyaretçinin karşılanması ve tanıtılması içinden farklı bir tarzımız var. Tüm müzelerde yapılması istenen bir sistemdir. Burada belki bütün Batı Anadolu'yu etkileyen birçok özel kap bulduk. Abartılı olacak belki ama burada Troya'dan hatta Batı Anadolu'daki birçok yerleşimden bile üstün nitelikte çanak çömlek üreten, çok güçlü bir kültürün varlığını görmek mümkün" diye konuştu.

        "ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

        Karacaoğlan ve Yeşilova Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği (KAYED) Başkanı Halil İbrahim Aktaş ise "Geçmişte tüm kartpostallarda Ege'nin incisi Bornova ifadesini görürdük. Sadece Ege'nin değil, dünyanın incisi Bornova olması için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük de "Yassıtepe ve Yeşilova Höyüğü'nün yer aldığı Bornova, kültürel ve tarihsel anlamda daha bilinir bir hale gelecek. Bunun bir parçası olmaktan mutluyum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yassıtepe ve Yeşilova
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Park yeri bulamadı yaylım ateşi açtı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Park yeri bulamadı yaylım ateşi açtı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"