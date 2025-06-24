İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu başlayan gerilimler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, iç piyasada Euro/TL rekor kırdı.

Güne 45,88511 ile başlayan Euro/TL gün içerisinde 46,1170'i görerek zirve tazeledi.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 düşüşle 39,6150'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,6140'tan işlem gördü.

AVRUPA'DA GÖZLER LAGARDE'IN AÇIKLAMALARINA ÇEVRİLDİ

Avrupa borsalarında dün Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken, yeni günde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagard'ın açıklamaları ve Orta Doğu'daki ateşkes ihtimallerine yönelik haber akışı takip edilecek.

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Dün Avrupa Parlamentosunun (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında da açıklamalarda bulunan Lagarde, büyüme görünümüne yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Enflasyonun halihazırda orta vadeli hedefleri olan yüzde 2 civarında seyrettiğini hatırlatan Lagarde, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir biçimde kalmasını beklediklerini anlattı.

Öte yandan, bölgenin savunma yatırımlarına ilişkin gelişmelerde takip edilirken, Kanada, AB'nin ortak savunma tedarik girişimi SAFE'ye katılmak için görüşmelere başlayacak.