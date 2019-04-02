Yatsı namazı bugün idrak edilen Miraç Kandili'nde özel bir anlam içeriyor. Müslüman dünyasında kandil akşamları camilerde kuran okunuyor ve yatsı namazı kılınarak, ibadetler yerine getiriliyor. Yatsı namazı saatleri ve yatsı namazının kılınışı haberimizde.

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA? (İSTANBUL, ANKARA, BURSA, İZMİR, ADANA, ANTALYA)

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 04:55 06:17 12:47 16:21 19:08 20:24 ADIYAMAN 04:42 06:05 12:36 16:09 18:57 20:14 AFYONKARAHİSAR 05:11 06:35 13:07 16:40 19:28 20:47 AĞRI 04:19 05:45 12:17 15:50 18:39 19:59 AMASYA 04:46 06:13 12:45 16:19 19:08 20:29 ANKARA 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40 ANTALYA 05:14 06:36 13:06 16:39 19:27 20:43 ARTVİN 04:21 05:48 12:22 15:55 18:45 20:07 AYDIN 05:24 06:46 13:17 16:51 19:38 20:56 BALIKESİR 05:20 06:45 13:17 16:51 19:39 20:59 BİLECİK 05:10 06:36 13:09 16:43 19:31 20:52 BİNGÖL 04:31 05:55 12:27 16:00 18:49 20:07 BİTLİS 04:26 05:49 12:20 15:54 18:42 20:00 BOLU 05:03 06:30 13:02 16:36 19:25 20:47 BURDUR 05:14 06:37 13:08 16:41 19:29 20:46 BURSA 05:14 06:40 13:13 16:46 19:35 20:56 ÇANAKKALE 05:25 06:51 13:23 16:57 19:46 21:06 ÇANKIRI 04:55 06:22 12:54 16:28 19:17 20:38 ÇORUM 04:50 06:16 12:49 16:23 19:12 20:33 DENİZLİ 05:19 06:42 13:12 16:46 19:33 20:51 DİYARBAKIR 04:34 05:57 12:28 16:01 18:49 20:06 EDİRNE 05:21 06:49 13:23 16:56 19:46 21:09 ELAZIĞ 04:37 06:00 12:32 16:05 18:54 20:12 ERZİNCAN 04:33 05:59 12:31 16:04 18:53 20:13 ERZURUM 04:26 05:51 12:24 15:57 18:46 20:06 ESKİŞEHİR 05:09 06:35 13:07 16:40 19:29 20:49 GAZİANTEP 04:47 06:09 12:39 16:13 19:00 20:16 GİRESUN 04:35 06:02 12:35 16:09 18:58 20:20 GÜMÜŞHANE 04:32 05:58 12:31 16:05 18:54 20:14 HAKKARİ 04:21 05:43 12:14 15:47 18:35 19:52 HATAY 04:54 06:14 12:44 16:17 19:04 20:20 ISPARTA 05:13 06:36 13:07 16:40 19:28 20:45 MERSİN 04:59 06:20 12:50 16:23 19:11 20:27 İSTANBUL 05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58 İZMİR 05:25 06:49 13:20 16:54 19:42 21:00 KARS 04:17 05:44 12:16 15:50 18:39 20:00 KASTAMONU 04:52 06:20 12:54 16:27 19:17 20:39 KAYSERİ 04:51 06:15 12:47 16:20 19:08 20:27 KIRKLARELİ 05:18 06:47 13:20 16:54 19:43 21:06 KIRŞEHİR 04:56 06:20 12:52 16:26 19:14 20:33 KOCAELİ 05:09 06:36 13:09 16:43 19:32 20:53 KONYA 05:05 06:28 12:59 16:32 19:20 20:37 KÜTAHYA 05:12 06:37 13:09 16:43 19:31 20:50 MALATYA 04:41 06:04 12:36 16:09 18:57 20:15 MANİSA 05:24 06:48 13:19 16:53 19:41 20:59 KAHRAMANMARAŞ 04:48 06:10 12:41 16:14 19:02 20:19 MARDİN 04:33 05:55 12:26 15:59 18:47 20:03 MUĞLA 05:23 06:45 13:15 16:49 19:36 20:53 MUŞ 04:27 05:51 12:23 15:56 18:44 20:03 NEVŞEHİR 04:55 06:19 12:50 16:23 19:11 20:30 NİĞDE 04:56 06:19 12:50 16:24 19:11 20:29 ORDU 04:37 06:04 12:37 16:11 19:00 20:22 RİZE 04:26 05:54 12:27 16:01 18:50 20:12 SAKARYA 05:07 06:34 13:07 16:41 19:30 20:51 SAMSUN 04:42 06:10 12:44 16:17 19:07 20:29 SİİRT 04:27 05:50 12:21 15:54 18:42 20:00 SİNOP 04:45 06:15 12:48 16:22 19:12 20:35 SİVAS 04:43 06:09 12:41 16:14 19:03 20:23 TEKİRDAĞ 05:18 06:46 13:19 16:53 19:42 21:03 TOKAT 04:44 06:10 12:43 16:16 19:05 20:26 TRABZON 04:30 05:57 12:30 16:04 18:53 20:15 TUNCELİ 04:34 05:59 12:31 16:04 18:52 20:11 ŞANLIURFA 04:41 06:03 12:34 16:07 18:54 20:11 UŞAK 05:16 06:40 13:11 16:45 19:33 20:51 VAN 04:20 05:44 12:15 15:49 18:37 19:55 YOZGAT 04:52 06:17 12:50 16:23 19:12 20:32 ZONGULDAK 05:00 06:28 13:02 16:35 19:25 20:47 AKSARAY 04:58 06:21 12:53 16:26 19:14 20:32 BAYBURT 04:29 05:55 12:28 16:02 18:50 20:11 KARAMAN 05:03 06:25 12:56 16:29 19:17 20:33 KIRIKKALE 04:57 06:23 12:55 16:28 19:17 20:37 BATMAN 04:31 05:53 12:24 15:58 18:45 20:03 ŞIRNAK 04:26 05:48 12:19 15:52 18:40 19:57 BARTIN 04:58 06:26 12:59 16:33 19:23 20:46 ARDAHAN 04:17 05:45 12:18 15:52 18:41 20:03 IĞDIR 04:15 05:40 12:13 15:46 18:35 19:55 YALOVA 05:12 06:39 13:12 16:45 19:35 20:56 KARABÜK 04:57 06:25 12:58 16:32 19:21 20:44 KİLİS 04:49 06:10 12:40 16:14 19:01 20:17 OSMANİYE 04:52 06:13 12:44 16:17 19:04 20:21 DÜZCE 05:04 06:31 13:04 16:38 19:27 20:49

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kuu'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rükuya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettehiyattu ve Allahümme Salli, Allahümme Barik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

Oturarak Ettehiyattü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

Oturarak Ettehiyattü okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz .Oturarak Ettehiyyatü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

Oturarak Ettehiyyatü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız