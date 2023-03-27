Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Evlilik teklifinde dolandırıcılık iddiası!
ABONE OL

Yatta "evlenme teklifi" dolandırıcılığı iddiası

İstanbul akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık iddiasına sahne oldu. Beşiktaş'ta yaşanan olayda evlilik teklifi için bir organizasyon şirketi ile anlaşan Uğur K., kız arkadaşıyla 2 saat boyunca yatta akşam yemeği yiyip boğaz turu yaptı. Gecenin sonunda ise hesabı isteyen Uğur K., yat çalışanlarına cüzdanın aracından çalındığını söyleyerek kız arkadaşıyla ortadan kayboldu

Son dakika: Evlilik teklifinde dolandırıcılık iddiası!
DHA

Beşiktaş'ta evlilik teklifi yapmak için organizasyon firması ile anlaşan Uğur K. kız arkadaşıyla yatta akşam yemeği yedikten sonra 2 saat boyunca boğaz turu yaptı.

DHA'da yer alan habere göre lazer ışığı ile isimlerini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´ne yazdıran Uğur K. evlilik teklifinin ardından fotoğraf ve video da çektirdi. Çift gecenin sonunda ise hesabı isteyen yat çalışanlarına, cüzdanlarının araçtan alıp geleceğini söyledikten sonra kaçtı.

Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi´nde Uğur isimli genç kendisini Buse olarak tanıtan K.Ç isimli kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için sosyal medya üzerinden organizasyon şirketiyle iletişime geçti. Teklif için 6 bin lira değerinde bir organizasyon paketini satın alarak, 3 bin lira kapora verdi. Bebek'te araçlarını parkeden çift, yata bindi. Uğur K. evlilik teklifi için lazer ışığı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne isimlerinin yazılmasını istedi. Organizasyon şirketi çalışanları köprüye isimlerini yansıtacak lazer sistemi kurdu. Çift birlikte yata binerek boğaza açıldı. Boğaz´da kız arkadaşıyla seyir ettiği esnada mum ışığında yemek yiyen çift, daha sonra Kız Kulesi´ne uğradı. Yat boğazın ortasına geldiği sırada, Uğur K. kız arkadaşını yatın önüne getirdi. Tam bu sırada köprüye yapılan lazerli yansıtmayla, Uğur K. kız arkadaşına cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. K.Ç'nin teklifi kabul etmesinin ardından çift dans edip fotoğraf çektirdi. Gecenin sonunda yattaki görevliler, çiften organizasyonun ücretini istedi. Çift cüzdanlarını araçlarında almaya gidiyoruz diyerek kaçtı.

"2 SAAT BOYUNCA YEDİLER İÇTİLER"

Yat sahibi Nusret Can Kazancı, "Uğur ismindeki beyefendi de bize sosyal medya üzerinden ulaştı. Daha sonra Whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. Evlilik teklifi organizasyonu yapmak istediğini söyledi. Bizden 2 saatlik bir paket istedi. Bunun içinde akşam yemeği, romantik bir masa kurulmasını ve köprüde lazer gösterisi yapılmasını talep etti. Akşam tur başladığında her şey çok güzel gidiyordu. 2 saat boyunca çok güzel yediler içtiler. Bütün organizasyon sürecinde anı olması için fotoğraf ve video çekimlerimizi de yaptık. Bu paket normalde 6 bin lira, 3 bin lirasını kaparo şeklinde kendisinden almıştık. Kalan ödemeyi teknede yapacağını belirtmişti. Yemekleri yedikten sonra köprüye gidildi. Köprüye çiftin isimlerini yazdık"dedi.

"DOLANDIRILDIK"

Dolandırıldığını belirten Kazancı, "Çok eğlendiler. Turun sonunda çiftimiz inmeden önce ödemeyi talep ettik. Sahile yanaştıktan sonra ödemeyi yapacaklarını söylediler. Tur bittikten sonra beyefendi cüzdanını arabada unuttuğunu iddia etti. Aracın başına gittikten sonra aracının camının kırıldığını, cüzdanının çalındığını telefon ile arayarak bize söyledi. Ücreti ertesi gün vereceğini belirtti. Kendisi çok samimiydi bu yüzden bu durumu anlayışla karşıladık. Olayın ardından 1 hafta geçti, kendisini arıyoruz ancak telefonlarımızı açmıyor. En sonunda kız arkadaşının telefonuna ulaştık. Kız arkadaşı ise kendisiyle evlenip boşandığını söyledi. 3 gün içinde böyle bir durum nasıl olur anlamadık ama sanırım dolandırıldık" diye konuştu.

"AİLECE EĞLENİYORLARDI"

Yatta çalışan Berat Yılmaz ise "Misafirleri ben karşıladım. Masalarına yemek servisi yaptım. Ailece eğleniyorlardı, tur bittikten sonra kalan ödemelerini hatırlattım. Cüzdanının arabada olduğunu söyledi ben de bıraktım ve gitti" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Endişe yaratan açıklama: Karla kaplı gün sayısı 2,5 güne düştü!
GÜNDEM Endişe yaratan açıklama: Karla kaplı gün sayısı 2,5 ...
Hucurat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hucurat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Hucurat Suresi
Son dakika haberleri: Elbistan 7.6! 3 kişinin enkaz altında kaldığı an kamerada!
GÜNDEM Elbistan 7.6! 3 kişinin enkaz altında kaldığı an ...
Beled Suresi Okunuşu ve Anlamı: Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Beled Suresi
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü!
Ala Suresi Okunuşu ve Anlamı: Ala Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Ala Suresi
Son dakika: Soğuk hava dalgası kapıda! 4-5 gün sürecek ve... - Haberler
GÜNDEM Sıcak ve soğuk aynı hafta
Adiyat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Adiyat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Adiyat Suresi
Son dakika haberleri: Çifte cinayette akıl sağlığı raporu çıktı! - Konya haberleri
GÜNDEM Çifte cinayette akıl sağlığı raporu çıktı!
Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
GÜNDEM 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.