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Yavru kedi, horoz ve tavuklarla birlikte kümeste yaşıyor

Trabzon´da yavru kedinin, 72 yaşındaki emekli Cafer Ermiş´in sahibi olduğu horoz ve tavuklarla birlikte kümeste yaşaması, şaşkınlık yarattı. `Zeytin´ ismi verilen küçük kedi, civciv gibi tavukların arasında ve horozun kabarık tüyleri arasında uyuyor

Yavru kedi, horoz ve tavuklarla birlikte kümeste yaşıyor
DHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesi 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde yaşayan Cafer Ermiş, emeklilik günlerini apartmanının bahçesinde `Brahma´ cinsi tavuk ve horoz besleyerek geçiriyor.

DHA'nın haberine göre kabarık tüylü ve paçalı iki tavuk ve bir horozu bulunan Ermiş´in hayatı, kümesine dadanan sevimli bir misafir nedeniyle şenlendi.

6 ay önce ortaya çıkan yavru bir kedi, Ermiş´in tavukları ve horozundan ayrılmaz oldu.

Parkta, bahçede birlikte dolaşan, aynı kaptan su içen ve kümeste birlikte uyuyan hayvanların ilginç görüntüleri ilgi odağı oldu. Horoz ve tavukların boyunlarına atlayıp oynayan kedi, gülümsetti.

HOROZUN TÜYLERİ ARASINDA UYUYOR

Cafer Ermiş´in torunu Miray´ın `Zeytin´ adını verdiği kedi, belediyeye ait besleme kulübesine hayvanseverlerin bıraktığı mamalarla karnını doyurduktan sonra, horoz ve tavuklarla vakit geçiriyor. Akşam vakti yaklaştığında Ermiş, evinin karşısındaki parkta gezen horoz ve tavuklarını kümese götürüyor. Yavru kedi de onlarla birlikte kümese geliyor. Tavukların tüneğine çıkan kedi, onların yanında, bazen de horozun kabarık tüyleri arasında uyuyor.

`KEDİNİN YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYORLAR´

Mahalle sakinlerinden Sevgi Melek, kedinin tavuklarla beraber büyüdüğünü ve onlarla uyuduğunu söyledi. Kedinin başka hayvanlara yaklaşmadığını belirten Sevgi Melek, "Kedi geldiğinde minicikti, avuç içi kadardı. İlk başta anlamadım, `neden bunlarla geziyor´ dedim. Tavuklar onun koruması gibi oldu. Yanına kimseyi yaklaştırmıyorlar. Geçen gün genç bir delikanlı kediyi sevmek istedi. Üçü birden geldiler önüne, kedi kaldı arkada. Kedi bu üçüyle arkadaşlık yapıyor. Benim sesim başka çıkıyor, bunların sesi başka çıkıyor demiyor" diye konuştu.

Kümes hayvanlarıyla yavru kedinin yakınlaşması karşısında şaşkınlık yaşayan Cafer Ermiş, akşam olmadan önce parkta gezen hayvanlarını eve çağırıyor. Kedinin de onları takip ederek kümese girdiğini, horoz ile tavukların arasında uyuduğunu söyleyen Ermiş, "Biz de ilk gördüğümüzde kediyle tavukların veya horozun arkadaş olabileceğini düşünmemiştik. Gördüklerimiz bizim için de sürpriz oldu. Torunum kedinin ismini gözleri yeşil olduğu için `zeytin´ koydu. Biz onu `zeytin´ diye çağırıyoruz. Gün içinde evimizin önündeki parkı ziyaret etmeye gelenler tavuklarla kedinin birlikte olduğunu görünce cep telefonlarıyla resimlerini çekiyorlar" dedi.

`KEDİ TAVUKLARA SIRNAŞIKLIK YAPIYOR´

Yavru kedinin horozun kuyruğuna atlamaya çalıştığını belirten Cafer Ermiş, "Horozun kuyruğuna atlamaya çalışıyor. Bazen tavuklar ona gaga vuruyor ama buradaki gaye acıtmak değil, şakalaşmak anlamında gibi. Birbirlerinden şikayetleri yok. Genelde kedi tavuklara şımarıklık yapıyor. Hayvanları kapatmaya çalışırken kedi mutlaka bir yerlerden geliyor. Gelmediği zamanlarda da sabah erken saatte tavukların kümesten çıkışını bekliyor. Onlara şakalar yapıyor" diye konuştu.

`HOROZ KISKANIYOR´

Kendi hayvanlarının da kediyi benimsediği ve horozun diğer hayvanları kıskandığını söyleyen Ermiş, "Tavukları koruduğu gibi kediye de sahip çıkıyor. Dışarıdan birinin müdahale etmesini istemiyor, kıskanıyor. Onlara her zaman yem vermeme rağmen tavuğa yaklaştığımda da bozulduğunu hissediyorum. Hırçınlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Cafer Ermiş´in 6 yaşındaki torunu Miray Altınel de, "İsmini `Zeytin´ koydum. Her yere giriyor. Çağırdığımda bazen geliyor, bazen de gelmiyor. Kedi tavukla horozun yanında uyuyor" diye konuştu.

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