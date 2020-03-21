DHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 41 yaşındaki Erkan Gonca, kampüs içinde devriye atarken yolda cansız yatan bir yavru kedi gördü.

DHA'nın haberine göre Gonca, soğuktan ve açıklıktan ölmek üzere olan yavru kediyi nöbet kulübesine getirerek kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Verdiği nefesle hayata dönen yavru kedi ismini 'Kader' koyarak sahiplenerek evine aldı.

Başından geçen olayı anlatan güvenlik görevlisi Erkan Gonca, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde güvenlik görevlisiyim. Dün soğuk bir hava vardı ve yağmur yağıyordu. Yağmurda rutin devriyemi atarken yolda kediyi gördüm. Cansız yatıyordu, çaresizdi. Hemen apar topar nöbet kulübesine getirdim. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Yaşamıyordu, tekrar hayata döndürmek için varımı yoğumu ortaya koydum ve bu canımızı yaşattım. Çok mutluyum bir can kurtardık. Ben iyi bir hayvan severim hayvanlara yapılan eziyetleri şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması ve örnek olması için bütün Türkiye’ye göstermek istiyorum” şeklinde konuştu.