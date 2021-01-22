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Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Yavuz Bahadıroğlu neden vefat etti? Yavuz Bahadıroğlu hakkında

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti. Vefatını duyuran oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu),Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı. Peki Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Yavuz Bahadıroğlu neden vefat etti? İşte Yavuz Bahadıroğlu hakkında

Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Yavuz Bahadıroğlu neden vefat etti? Yavuz Bahadıroğlu hakkında

Yavuz Bahadıroğlu (gerçek adı Niyazi Birinci; 1945; Hisarlı, Pazar, Rize – 21 Ocak 2021),Türk roman ve hikâye yazarı, gazeteci, radyo programcısıdır. Köşe yazılarında, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullandı.

YAVUZ BAHADIROĞLU'NUN HAYATI

Eserlerinde Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanan Niyazi Birinci 1945'te Rize'de dünyaya geldi.

1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanlarını kaleme alan Birinci'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.

Birinci ayrıca çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.

Uzun yıllar Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren Niyazi Birinci, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı.

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