Yavuz Bingöl: Sağlığım gayet iyi
Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Yavuz Bingöl, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu
Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, geçtiğimiz hafta ameliyat oldu. Bingöl'ün, sırtındaki yağ bezesi nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenildi.
Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yavuz Bingöl; "Küçük bir yağ bezesi vardı, onu aldırdım. Yaklaşık 2 saat kontrolde kaldım. Bir sıkıntı yok. Sağlığım, gayet iyi" dedi.
Yavuz Bingöl'ün eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl; "Zor günler geride kaldı, çok şükür iyisin" mesajıyla paylaşımda bulundu.