Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi, rekabetleri öne çıkıyor. Aşk Ağlatır, Güvercin, Kimse Bilmez, Savaşçı, Şampiyon, Tozkoparan diziler ekranlarda olacak. İşte, kanalların 1 Aralık Pazar yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Aşk Ağlatır
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kimse Bilmez
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güvercin
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Savaşçı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Şampiyon
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
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