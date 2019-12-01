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Yayın akışı 1 Aralık 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı 1 Aralık 2019 bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte, televizyon kanallarının Pazar yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi, rekabetleri öne çıkıyor. Aşk Ağlatır, Güvercin, Kimse Bilmez, Savaşçı, Şampiyon, Tozkoparan diziler ekranlarda olacak. İşte, kanalların 1 Aralık Pazar yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Aşk Ağlatır

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kimse Bilmez

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güvercin

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Savaşçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye

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