Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Kalk Gidelim ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 1 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)
23.15 6 Kişi (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (yeni bölüm)
23.30 Badem Şekeri 4 (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Medcezir (yerli dizi)
00.30 Aramızda Kalsın (yerli dizi)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
00.00 Beyaz Show (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kardeş Payı (tekrar)
22.20 Kardeş Payı (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21.40 Kalk Gidelim Eve
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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