Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Limonata 'Türk Filmi'
01.15 İçerde 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Sezon finali)
23.00 Aşk Olsun 'Türk Filmi'
01.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Aşk Olsun 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.30 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Kızıl Elmas 'Yabancı Film'
22.00 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)
00.20 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Güzel Köylü 'Dizi'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Beyaz Show (Tekrar)
02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu 'Yabancı Film'
23.00 Kardeş Payı 'Dizi'
00.15 Son Durak
01.15 Esra Erol'da (Tekrar)
03.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 İğne İplik 'Yabancı Film'
22.40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.00 İğne İplik 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.55 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)
03.55 Aslan Ailem 'Dizi' (Tekrar)
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