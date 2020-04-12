Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 2 Nisan 2020 Pazar yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 'Türk Filmi'

21.45 Gerzek Şaban 'Türk Filmi'

23.30 11 Eylül 'Yabancı Film'

01.15 Gerzek Şaban 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Türk İşi Dondurma 'Türk Filmi'

22.45 Aşk Olsun 'Türk Filmi'

00.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Ufak Tefek Cinayetler 'Dizi' (Tekrar)

22.45 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

00.50 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

23.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Moana 'Yabancı Film'

22.00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı 'Yabancı Film'

04.00 Seviyor Sevmiyor 'Dizi' (Tekrar)